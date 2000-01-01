В Шерегеше разыскивают 29-летнего новосибирца, не вернувшегося в гостиницу после катания на сноуборде.

Мужчина пропал в понедельник, 13 февраля. Его друзья обратились к спасателям. Сразу были организованы несколько групп, всю ночь на снегоходах они прочёсывали местность, но обнаружить мужчину не удалось, — передают «Вести. Кузбасс».

В настоящее время поиски продолжаются.

По словам начальника Кемеровской областной поисково-спасательной службы Виктора Мизюрина, пропавший новосибирец — опытный сноубордист. Гору мужчина знает. Но где он катался и куда скатился, его друзья сказать не могут. Поиски ведутся в местах, где обычно катаются сноубордисты-фри-райдеры. На месте работают группы Таштагольского отряда в районе горы Мустаг.

По версии спасателей, мужчина жив, но заблудился и не может выйти.