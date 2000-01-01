Житель Кузбасса заявил, что захватил заложников.

Правоохранительные органы проводят спецоперацию по обезвреживанию мужчины, предположительно, захватившего заложников в Таштаголе. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» вечером 14 февраля сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, мужчина забаррикадировался дома. Он отстреливается. Пострадавших на данный момент нет.

Собеседник агентства пояснил, что мужчина сам сообщил полицейским о захвате заложников. Каких-либо требований он не выдвигал.