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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

Кузбассовец сообщил о захвате заложников и открыл стрельбу

14 февраля 22:52
1838
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kp40.ru

Житель Кузбасса заявил, что захватил заложников.

Правоохранительные органы проводят спецоперацию по обезвреживанию мужчины, предположительно, захватившего заложников в Таштаголе. Об этом агентству «Интерфакс-Сибирь» вечером 14 февраля сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, мужчина забаррикадировался дома. Он отстреливается. Пострадавших на данный момент нет.

Собеседник агентства пояснил, что мужчина сам сообщил полицейским о захвате заложников. Каких-либо требований он не выдвигал.

Комментарии 3
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Чукча
4 0
Кузбасс времен Дикого Запада :-)
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Ну наконец то
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Геморройного алекса закроют
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Насколько я понимаю, это органы сообщили что мужик захватил заложников. А уж что они к нему имеют это другой вопрос.
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