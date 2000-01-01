Магазин «Много мебели» предлагает супервыгодные предложения новокузнечанам. Однако чтобы приобрести мебель за копейки, необходимо совершить ещё ряд покупок.
Например, стенку в гостиную можно приобрести по цене мягкого пуфика — 1 990 рублей. А кровать стоит всего 3 990 рублей. Диван предлагают за 4 990 рублей. Такую информацию может почерпнуть для себя читатель из рекламного буклета.
Многие люди после такой рекламы немедленно бросились бы в магазин скупать мебель по выгодным ценам. Даже невзирая на нужность той или иной позиции. Однако в самом конце буклета мелким шрифтом написано, что вы не сможете приобрести мебель за указанную в рекламе цену, если не совершите дополнительных покупок.
При этом, в мелком шрифте не сказано, что именно нужно купить, а лишь указывается, что узнать подробности можно на интернет-сайте.
На сайте магазина мы нашли те дополнительные покупки, которые надо приобрести. Допустим, если вам нужен был угловой диван то, чтобы его купить по заманчивой цене, вам необходимо также приобрести стол трансформер и кресло. А это получаются уже совсем другие цены.
Отметим, в декабре 2016 года житель Осинников обратился с заявлением в Кемеровское УФАС. Он пожаловался на недостоверную рекламу магазина «Много мебели». Тогда специалисты антимонопольной установили, что в тексте рекламного буклета магазина «Много мебели» сведения о стоимости и цене товара не соответствуют действительности, при этом информация представлена не в полном объеме.
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Не люди,а потребители.
Люди по команде "Sale!" не пытаются задавить друг друга насмерть у прилавка.
Если указана цена, то по НК РФ, товар обязан быть по ней продан, есть разъяснение от 2014 года ВС РФ.
И ни какие отмазки .. типа есть условия, тут не катят. Цена указывается конечная, с включением всех налогов и т. д.
Берете пару свидетелей и приходите в магазин и требуете продать за ту цену, которая указана. При отказе, фиксируйте свой приход в книгу пожеланий и предложений, далее обращайтесь в суд по правам потребителей (нет госпошлины), за моральной компенсацией - от 500 рублей до 1500. Чем не заработок? Если есть связи, то можно и конторку к штрафу привлечь - 1 административка для персонала, 2 - нарушение правил торговли.
Многомебели это приличная сеть. Вот правда, почему то в новокузнецке мебель странного качества ... как будто некондиция. Ради интереса зайдите в магазины в мск или спб, там эти же модели на 2-3 класса лучше и сделаны правильнее.
Есть ряд позиций, которые интереснее в сочетании цена/качество, чем в икее. А по-поводу втюхивания, тут могут закусится только не грамотные продаваны, остальные достаточно быстро "убегают к директору", а потом взвращаются и с милой улыбкой оформляют все как надо.