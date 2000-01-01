Магазин «Много мебели» предлагает супервыгодные предложения новокузнечанам. Однако чтобы приобрести мебель за копейки, необходимо совершить ещё ряд покупок.

Например, стенку в гостиную можно приобрести по цене мягкого пуфика — 1 990 рублей. А кровать стоит всего 3 990 рублей. Диван предлагают за 4 990 рублей. Такую информацию может почерпнуть для себя читатель из рекламного буклета.

Многие люди после такой рекламы немедленно бросились бы в магазин скупать мебель по выгодным ценам. Даже невзирая на нужность той или иной позиции. Однако в самом конце буклета мелким шрифтом написано, что вы не сможете приобрести мебель за указанную в рекламе цену, если не совершите дополнительных покупок.

При этом, в мелком шрифте не сказано, что именно нужно купить, а лишь указывается, что узнать подробности можно на интернет-сайте.

На сайте магазина мы нашли те дополнительные покупки, которые надо приобрести. Допустим, если вам нужен был угловой диван то, чтобы его купить по заманчивой цене, вам необходимо также приобрести стол трансформер и кресло. А это получаются уже совсем другие цены.

Отметим, в декабре 2016 года житель Осинников обратился с заявлением в Кемеровское УФАС. Он пожаловался на недостоверную рекламу магазина «Много мебели». Тогда специалисты антимонопольной установили, что в тексте рекламного буклета магазина «Много мебели» сведения о стоимости и цене товара не соответствуют действительности, при этом информация представлена не в полном объеме.