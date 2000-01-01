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Новокузнечанам предлагают мебель за «бесценок» — новые уловки продавцов

Сегодня 21:00
7489
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Много мебели

Магазин «Много мебели» предлагает супервыгодные предложения новокузнечанам. Однако чтобы приобрести мебель за копейки, необходимо совершить ещё ряд покупок.

Например, стенку в гостиную можно приобрести по цене мягкого пуфика — 1 990 рублей. А кровать стоит всего 3 990 рублей. Диван предлагают за 4 990 рублей. Такую информацию может почерпнуть для себя читатель из рекламного буклета.

Многие люди после такой рекламы немедленно бросились бы в магазин скупать мебель по выгодным ценам. Даже невзирая на нужность той или иной позиции. Однако в самом конце буклета мелким шрифтом написано, что вы не сможете приобрести мебель за указанную в рекламе цену, если не совершите дополнительных покупок.

При этом, в мелком шрифте не сказано, что именно нужно купить, а лишь указывается, что узнать подробности можно на интернет-сайте.

На сайте магазина мы нашли те дополнительные покупки, которые надо приобрести. Допустим, если вам нужен был угловой диван то, чтобы его купить по заманчивой цене, вам необходимо также приобрести стол трансформер и кресло. А это получаются уже совсем другие цены.

Отметим, в декабре 2016 года житель Осинников обратился с заявлением в Кемеровское УФАС. Он пожаловался на недостоверную рекламу магазина «Много мебели». Тогда специалисты антимонопольной установили, что в тексте рекламного буклета магазина «Много мебели» сведения о стоимости и цене товара не соответствуют действительности, при этом информация представлена не в полном объеме.

Комментарии 16
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пенсионер
51 1
Страна "умных" дураков. Если бы государство не объегоривало своих граждан, то и другие не посмеили это делать. А так всё сходится:рыба гниёт с головы.
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Читатель
18 19
если люди бараны, почему бы их не кинуть? Умный сам туда не пойдет
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олег
11 2
даже название для дураков- Многомебели! на что то путнее ума не хватает придумать, как например Шатура, или им 8 марта- красивые названия. а это что- мамамебель, что за смысл тут скрыт? мебель для мамы? или архаичное представление мамы как нечно всепоглощающего, безраздельно комфортного дивана? смотрите на имя фирмы и половину проблем можно избежать
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Илья
8 0
Штраф им в сто тыщ от Кухарской и окстятся сразу
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читатель
2 0
ура, ВГ! новый формат-антиреклама мебельных салонов.
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Ксения
0 0
даже название для дураков- Многомебели! на что то путнее ума не хватает придумать, как например Шатура, или им 8 марта- красивые названия. а это что- мамамебель, что за смысл тут скрыт? мебель для мамы? или архаичное представление мамы как нечно всепоглощающего, безраздельно комфортного дивана? смотрите на имя фирмы и половину проблем можно избежать
Про Мамамебель, мне на ум приходит- мебель такая же родная как мама ;)
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Седой 10822
5 0
Многие люди после такой рекламы немедленно бросились бы в магазин
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Не люди,а потребители.
Люди по команде "Sale!" не пытаются задавить друг друга насмерть у прилавка.
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читатель
5 0
уважаемые читатели. Зачем сразу ********** Ну если человек не знает? Он и правда бросится в магазин. Как я например. Я пошел и всё в магазине узнал. И послал их подальше. Я пришел и хотел узнать ПРАВДА ли то, что диван может стоить 6500. Мне сказали да но если вы к нему купите кресло мешок за 6000 то тогда да можете купить диван за 6500. Ну так как у меня не было денег вообще. Я сказал что как только накоплю то приду и куплю. Я тоже так же обманул продавцов. Я не имел намерения покупать. Просто узнать. Правда или нет то, что стоимость дивана такая маленькая....? И продолжается тоже самое. Так что, ЛЮДИ не кидайтесь сразу покупать. А сначала узнайте. А может быть те дешевые товары могут быть и с дефектом. А нервов вам попортят прилично.
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читатель
7 0
вот прям от души НЕ советую этот магазин! Год назад купили шкаф (на фото за 3990, брали за 9000) столик-трансформер (на фото - за 4990, такая цена и была), диван угловой (на фото - за 11990, брали за 15000). К качеству шкафа и столика претензий никаких, мебель хорошая. У дивана оказались какие-то экспериментальные пружины из пластика, которые от веса ребенка полопались, вызывали два раза мастера, пришел, заменил на металл. НО! как сказала нам оператор - нам круто повезло получить мебель через 1,5 месяца с момента покупки (за наличный полный расчет, кстати), т.к. мы их просто достали звонками, жалобами и угрозами с претензиями в суд. Обычно, с ее слов, их мебель люди от полугода и дольше ждут.
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Anna
1 0
То есть в листовке все написано. На сайте все написано. Да если бы только много мебели так делало. Да все абсолютно. Взять сейчас эти листовки у других мебельных и не только, там то же самая. Общая проблема, к сожалению. Эти хоть что-то пишут.
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Светлана
2 0
какая цена указана на ценнике, за ту и обязаны товар "завернуть" , можно договориться и самовывозом забирать, было бы качество .. без фенола или одноразовых пружин
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Светлана
2 0
какая цена указана на ценнике, за ту и обязаны товар "завернуть" , можно договориться и самовывозом забирать, было бы качество .. без фенола или одноразовых пружин
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*
1 1
вот прям от души НЕ советую этот магазин! Год назад купили шкаф (на фото за 3990, брали за 9000) столик-трансформер (на фото - за 4990, такая цена и была), диван угловой (на фото - за 11990, брали за 15000). К качеству шкафа и столика претензий никаких, мебель хорошая. У дивана оказались какие-то экспериментальные пружины из пластика, которые от веса ребенка полопались, вызывали два раза мастера, пришел, заменил на металл. НО! как сказала нам оператор - нам круто повезло получить мебель через 1,5 месяца с момента покупки (за наличный полный расчет, кстати), т.к. мы их просто достали звонками, жалобами и угрозами с претензиями в суд. Обычно, с ее слов, их мебель люди от полугода и дольше ждут.
Не знаю, кто ждёт месяцами. Мне привезли диван раньше срока, обозначенного в договоре, доставили, разгрузили. До сих пор никаких проблем с эксплуатацией. А по поводу рекламы, наверное, нужно предоставлять более полную информацию, но даже если вы пришли в магазин, это не означает, что обязаны купить. Не хотите, не покупайте, никто заставлять не будет. Реклама она для того и существует, чтобы вас в магазин заманить ))
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z
3 0
Мда.. тиха кубаская глушь, но мебель надо перепрятать.
Если указана цена, то по НК РФ, товар обязан быть по ней продан, есть разъяснение от 2014 года ВС РФ.
И ни какие отмазки .. типа есть условия, тут не катят. Цена указывается конечная, с включением всех налогов и т. д.

Берете пару свидетелей и приходите в магазин и требуете продать за ту цену, которая указана. При отказе, фиксируйте свой приход в книгу пожеланий и предложений, далее обращайтесь в суд по правам потребителей (нет госпошлины), за моральной компенсацией - от 500 рублей до 1500. Чем не заработок? Если есть связи, то можно и конторку к штрафу привлечь - 1 административка для персонала, 2 - нарушение правил торговли.

Многомебели это приличная сеть. Вот правда, почему то в новокузнецке мебель странного качества ... как будто некондиция. Ради интереса зайдите в магазины в мск или спб, там эти же модели на 2-3 класса лучше и сделаны правильнее.
Есть ряд позиций, которые интереснее в сочетании цена/качество, чем в икее. А по-поводу втюхивания, тут могут закусится только не грамотные продаваны, остальные достаточно быстро "убегают к директору", а потом взвращаются и с милой улыбкой оформляют все как надо.
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Вячеслав
1 0
Покупали летом диван, на фото 11990р. тогда отдали 15000р., заказ ждали 1-1,5 месяца. Сделан как будто из остатков дсп - куча маленьких кусков скрепленных жидкими скобками, в итоге пару раз разваливался пришлось укреплять саморезами.....((
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Петр Евдокимов
1 0
То, что эта "фирмочка" - полный отстой, убедился на собственном опыте. Купил в Новосибирске стенку "Прага", заказал доставку. Привезли через пару дней, спасибо им. Расписался за доставку, поскольку упаковка была целая, не стал проверять, чтобы не задерживать доставщиков на час-полтора для проверки. При сборке выяснилось отсутствие задней стенки одежного шкафа и повреждение малой дверки. На поданную рекламацию меня просто оборжал "менеджер по качеству"... Зарекся от услуг этой гнилой фирмы и всем советую посылать их подальше. Дешевки там работают, оценили престиж фирмы в 500 рублей, которые я потратил на заднюю стенку...
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