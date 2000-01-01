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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

Кузбассовца, сообщившего о захвате заложников, обезвредили

Сегодня 09:12
1110
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
flnka.r

Полицейские, сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОНа с применением оружия задержали мужчину, открывшего накануне стрельбу по сотрудникам полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 14 февраля житель Таштагола сообщил о захвате заложников, забаррикадировался в своей квартире и начал отстреливаться от сотрудников полиции.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские прибыли в квартиру таштагольца для проведения обыска по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Когда они попытались войти, хозяин выстрелил. Уточняется, что в помещении он находился один.

Сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по обезвреживанию хулигана, сообщает пресс-служба ведомства. В ней были задействованы правоохранители, представители вневедомственной охраны по Таштаголу, бойцы ОМОНа из Новокузнецка.

Переговоры с мужчиной результатов не дали, он вёл себя агрессивно, никаких требований не предъявлял.

В 22:27 было принято решение на обезвреживание хулигана. В момент проникновения группы задержания в квартиру гражданин оказал вооружённое сопротивление, выстрелив в сотрудника ОМОН из револьвера, пуля попала в бронещит. Сотрудником было применено табельное оружие, в результате чего злоумышленник получил огнестрельное ранение, — говорится в пресс-релизе Росгвардии.

Отмечается, что по предварительному заключению, табельное оружие применено правомерно.

Комментарии 3
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stek
0 1
И кто кого переживет,
Тот и докажет, кто был прав, когда припрут!(c)
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вг рулит
1 1
1--вечером 14 февраля житель Таштагола сообщил о захвате заложников, забаррикадировался в своей квартире и начал отстреливаться от сотрудников полиции.
2--Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские прибыли в квартиру таштагольца для проведения обыска по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Когда они попытались войти, хозяин выстрелил. Уточняется, что в помещении он находился один.

ЧЕМУ ВЕРИТЬ ? В ОДНОЙ НОВОСТИ 2 ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО!
вг читайте то что вы пишите! вам там бесплатно грибы выдают ?
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трам-пам-пам!
1 0
Ну, а теперь, герои ждут наград!
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