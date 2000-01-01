Полицейские, сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОНа с применением оружия задержали мужчину, открывшего накануне стрельбу по сотрудникам полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 14 февраля житель Таштагола сообщил о захвате заложников, забаррикадировался в своей квартире и начал отстреливаться от сотрудников полиции.

Как уточняет пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские прибыли в квартиру таштагольца для проведения обыска по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Когда они попытались войти, хозяин выстрелил. Уточняется, что в помещении он находился один.

Сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по обезвреживанию хулигана, сообщает пресс-служба ведомства. В ней были задействованы правоохранители, представители вневедомственной охраны по Таштаголу, бойцы ОМОНа из Новокузнецка.

Переговоры с мужчиной результатов не дали, он вёл себя агрессивно, никаких требований не предъявлял.

В 22:27 было принято решение на обезвреживание хулигана. В момент проникновения группы задержания в квартиру гражданин оказал вооружённое сопротивление, выстрелив в сотрудника ОМОН из револьвера, пуля попала в бронещит. Сотрудником было применено табельное оружие, в результате чего злоумышленник получил огнестрельное ранение, — говорится в пресс-релизе Росгвардии.

Отмечается, что по предварительному заключению, табельное оружие применено правомерно.