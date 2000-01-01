Крупный бизнес-центр «Шервуд» в Кемерове появится позже запланированного срока.

Сроки строительства объекта перенесли. Его сдадут в чётвертом квартале 2018 года, сообщают «Вести. Кузбасс» со ссылкой на «Газету Кемерова».

Причиной стала просьба крупного заказчика скорректировать проект. Изменения требуют дополнительного согласования. На это уйдёт около четырёх месяцев.

В первую очередь сдадут торговую часть, затем — офисы «Шервуда», а после — отель.

Напомним, 14-этажный бизнес-центр «Шервуд» расположится на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Пролетарской.