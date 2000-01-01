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Кинотеатр в Новокузнецке обнесли забором

Сегодня 09:50
1638
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке обнесли забором и начали проектно-изыскательные работы, которые осуществляет компания ООО «АМТ».

Отметим, ранее сообщалось, что администрация Новокузнецка на реконструкцию кинотеатра планирует потратить 142 млн 750 тыс. рублей из городского, регионального и федерального бюджетов.

Реконструкцию может проводить только строительная компания имеющая специальные лицензии на работу с такими объектами. Работы будут завершены 1 апреля 2018 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, вопрос о переезде новокузнецкого театра кукол «Сказ» в здание кинотеатра «Коммунар» решён положительно. В Здании будет два зала: малый — на 80 мест и большой — на 246. Помещение для просмотра фильмов переделают с учетом театральной специфики — появятся балконы. В здании спроектированы отдельные помещения для занятий с детьми.

Комментарии 6
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акуеееееееееть
10 3
@на реконструкцию кинотеатра планирует
потратить 142 млн 750 тыс.@
эт куда столько? эт чё там делать собираются???
заново строить ?????? бабло делят не стесняясь......
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serial 1049
4 2
@на реконструкцию кинотеатра планирует
потратить 142 млн 750 тыс.@
эт куда столько? эт чё там делать собираются???
заново строить ?????? бабло делят не стесняясь......
Да в принципе это не так много для полной реконструкции...
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Анонимный пользователь
6 1
serial:
Да в принципе это не так много для полной реконструкции...
Я бы сказал, этого ещё мало так-то!
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...
10 0
Я бы сказал, этого ещё мало так-то!
Ага...Я,бы добавил-вообще копейки,по сравнению с реконструкцией памятника Вован Вованычу Маяковскому,,,кстати,памятник давненько обнесли забором,тоже,походу, проектно-изыскательные работы ведуться..))))
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11
3 0
Я бы сказал, этого ещё мало так-то!
увидите результат , одумаетесь....
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Дон Хуан
4 1
А кина не будет? Жаль...Очень жаль!!!
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