Кинотеатр «Коммунар» в Новокузнецке обнесли забором и начали проектно-изыскательные работы, которые осуществляет компания ООО «АМТ».

Отметим, ранее сообщалось, что администрация Новокузнецка на реконструкцию кинотеатра планирует потратить 142 млн 750 тыс. рублей из городского, регионального и федерального бюджетов.

Реконструкцию может проводить только строительная компания имеющая специальные лицензии на работу с такими объектами. Работы будут завершены 1 апреля 2018 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, вопрос о переезде новокузнецкого театра кукол «Сказ» в здание кинотеатра «Коммунар» решён положительно. В Здании будет два зала: малый — на 80 мест и большой — на 246. Помещение для просмотра фильмов переделают с учетом театральной специфики — появятся балконы. В здании спроектированы отдельные помещения для занятий с детьми.