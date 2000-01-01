Более 200 горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Сегодня 10:17
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Работников одной из шахт в Кузбассе эвакуировали из-за срабатывания датчиков на превышение уровня метана.
ЧП произошло в ночь на 15 февраля на «Шахте имени Кирова» в Ленинске-Кузнецком, сообщает Лайф.ру со ссылкой на источник в оперативных службах.
По информации издания, в лаве пласта «Паленовский» на глубине 390 метров сработали датчики на превышение уровня метана. В шахте находилось 210 человек. Все шахтёры выведены на поверхность. Пострадавших нет.
Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что превышения по метану в шахте нет.