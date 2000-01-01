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Более 200 горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Сегодня 10:17
2067
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nahnews.org

Работников одной из шахт в Кузбассе эвакуировали из-за срабатывания датчиков на превышение уровня метана.

ЧП произошло в ночь на 15 февраля на «Шахте имени Кирова» в Ленинске-Кузнецком, сообщает Лайф.ру со ссылкой на источник в оперативных службах.

По информации издания, в лаве пласта «Паленовский» на глубине 390 метров сработали датчики на превышение уровня метана. В шахте находилось 210 человек. Все шахтёры выведены на поверхность. Пострадавших нет.

Причины происшествия устанавливаются. Отмечается, что превышения по метану в шахте нет.

Комментарии 3
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Анонимный пользователь
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Датчики сработали, а превышений не нашли, как так? Кто-то пукнул рядом с этим датчиком что ли?)
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0 0
Датчики сработали, а превышений не нашли, как так? Кто-то пукнул рядом с этим датчиком что ли?)
в прыжке, т.к. датчики у кровли....
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инспектор РГТИ
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Играют с огнём.Главное сработали система АГЗ, датчики, снялось напряжение, прекратили работу, вывели людей... А не как на шахтах "Ульяновская", "Распадская" глаза закрывали во главе с директорами.
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