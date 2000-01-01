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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

Грузовые авто магазина «захватили» тротуар у новокузнечан

Сегодня 10:32
1388
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию сайта ВашГород.ру обратился читатель, который сообщил о «захвате» тротуара грузовыми автомобилями.

Машины, которые подъезжают для разгрузки, перегораживают дорогу для пешеходов. Инцидент произошёл на улице Грдины. Автомобиль компании «Ярче» перегородил весь тротуар.

«Безобразие какое-то! Кто разрешает устраивать магазины, где нет нормальных подъездов для разгрузки. Куда смотрят власти когда выдают разрешения? Уже все тротуары для пешеходов в проезжую часть превратили!!!», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Отметим, это далеко не первый случай, когда новокузнечане жалуются на езду грузовиков по тротуарам. Так, грузовики «Марии-Ра» перегораживают тротуары на проспекте Металлургов и Курако. Недовольство вызывает у новокузнечан и разгрузка у других магазинов. А в Новобайдаевском микрорайоне грузовой автомобиль с пивом ехал по тротуару и насмерть сбил женщину.

Комментарии 27
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1
13 1
власти смотрят на деньги....
дадите столько же или лучше больше, будете ходить там спокойно,
капитализм: мелкие руководители берут пример с больших.....
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123
21 3
Полностью согласен с обратившимся, фура может стоять более 2 часов. Обходить либо по дороге, либо через двор дома.
А как летом замечательно будет жильцам нюхать вонь от машины
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Бусина
8 1
Та же "песня" с тротуаром и у "Березки", тоже магазин "Ярче".И крыльцо вечно не чищеное у них!!! Все в колдобинах ледяных, говорили им не раз,-"Чего не чистите крыльцо???" В ответ молчание...........
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Н
14 7
Ярче разгружается быстро, поздно вечером на небольших грузовиках. Зато у них всегда продукты свежие!
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Наталья
15 11
Именно в этом магазине сколько лет были Беляевские продукты и точно так же шла разгрузка машин на тротуаре. Никому не мешал никто . Сейчас это увидели.
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Ульяна
11 7
В этом доме живет "вечно недовольный" человек, и куда он только не писал, и в прокуратуру, и в роспотребнадзор, и участковому. И Беляевские были писал и теперь Ярче-пишет.
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Екарный Бабай
8 0
В этом доме живет "вечно недовольный" человек, и куда он только не писал, и в прокуратуру, и в роспотребнадзор, и участковому. И Беляевские были писал и теперь Ярче-пишет.
Может это Татьяна!?
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Анонимный пользователь
0 0
Может это Татьяна!?
Что за Татьяна?
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Евгения
10 0
Та же картина и на Новосёлов от аптеки и до 13-й школы! На самой улице прохожих лишили тротуара автомобили, стабильно стоящие по двум сторонам дороги. Для людей-проход посередине улицы лишь свободен! Практически вдоль всего 32-го дома пройти невозможно! А у пятиэтажек понаставили киосков всех профилей, к которым также прямо по тротуару проезжают машины для погрузки и разгрузки. Разумеется. это и ещё не всё! В самОм пятиэтажном(ЖИЛОМ) здании на первом этаже практически почти не осталось обычных квартир . Тут и магазины, и аптеки, и ************* и чего только нет! Приятно, что всё "под рукой", но не хватает только лозунга "ЛЕТАЙТЕ самолётами"!(чтобы под колёса машин не попасть!)
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Ульяна
0 0
Может это Татьяна!?
Нет, это мужчина.
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читатель
1 5
Та же "песня" с тротуаром и у "Березки", тоже магазин "Ярче".И крыльцо вечно не чищеное у них!!! Все в колдобинах ледяных, говорили им не раз,-"Чего не чистите крыльцо???" В ответ молчание...........
вот только не надо! У "Березки" машины "Ярче" разгружаются после 22-00, сама почти каждый день наблюдаю, никому они не мешают, т.к. разгрузка идет в углу площади, где люди не ходят, зато с открытием этого магазина можно нормально продукты купить, кроме "стекляшки" и чурковской "Надежды"! А площадь там вся в ужасном состоянии, не только у магазина и крылечко "Ярче" чистит каждый день.
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Макс
3 8
А нормальные разгрузки были! Но они были со двора! Сначала недовольные ныли, что машины мешаются им во дворе, теперь, когда разгрузки перенесли, ноют что и с другой стороны ии мешают! Предлагаю на пару недель закрыть все магазины в округе, оставить только ленту, вот тогда посмотрите!
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кент
7 2
что вы хотите мэр на лыжах давно кроме кредитов ни хрена в городе не делает а команда у него закачаться НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
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Добрые люди говорят...
3 0
...в Кузнецком районе, прямо в центре, в ста метрах от администрации Ленина 40, магазин "Ал*бион", постоянно по тротуару вдоль всего дома фуры катаются разгоняя пешеходов, завозят, загружают товары через окно!
Там изначально, как этот дом построили, были кафе и магазины, всегда со двора через специальные подъезды все завозили. А сегодня новые хозяева магазина решили, что им так удобнее. И администрация Кузнецкого района мимо молча ходит.
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я
4 0
А легковушка на тротуаре никого не смутила что ли?
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Д
0 3
Вас всех недовольных надо за продуктами и прочими товарами отправлять на оптовые базы,которые на окраине города.
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Д
2 0
...в Кузнецком районе, прямо в центре, в ста метрах от администрации Ленина 40, магазин "Ал*бион", постоянно по тротуару вдоль всего дома фуры катаются разгоняя пешеходов, завозят, загружают товары через окно!
Там изначально, как этот дом построили, были кафе и магазины, всегда со двора через специальные подъезды все завозили. А сегодня новые хозяева магазина решили, что им так удобнее. И администрация Кузнецкого района мимо молча ходит.
ну жители со двора запрещают разгрузку
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Д
1 1
А нормальные разгрузки были! Но они были со двора! Сначала недовольные ныли, что машины мешаются им во дворе, теперь, когда разгрузки перенесли, ноют что и с другой стороны ии мешают! Предлагаю на пару недель закрыть все магазины в округе, оставить только ленту, вот тогда посмотрите!
согласен полностью,всех недовольных нытиков за хлебушком отправлять на базы
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Добрые люди говорят...
5 0
ну жители со двора запрещают разгрузку
...эти вопросы должны решать юристы. Те пандусы и подъезды под завозимые грузы изначально принадлежали тем помещениям, которые сегодня занимает магазин. Надо просто поднять эти изначальные документы (проект, генплан и т.д.), оформить и подать в суд.. Жители приватизировали квартиры, но не придомовую территорию. Она в равных долях принадлежит и тем торговым предприятиям, что занимают первый этаж.
А если не выйдет - то убирать магазин. Это не дело, когда в центре района, по несколько раз каждый день, по тротуарам катаются или стоят под разгрузкой фуры, мешая пешеходам, угрожая наездом на них, создавая трудности. Это в киоски раз в несколько дней товар завозят.
Особенно мешает инвалидам и мамашам с колясками.
Или что? Ждут пока опять, как в Новобайдаевке кого-нибудь задавят на смерть?
И администрация, и ГАИ делают вид, что это их не касается.
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Кузнец
2 0
В Кузнецком районе та же песня - 11 ноября, 10:30 время - водитель перегородил тротуар плюс часть дороги, включил аварийку и посчитал что он сделал все что надо для законной стоянки таким образом
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Макс
0 2
...в Кузнецком районе, прямо в центре, в ста метрах от администрации Ленина 40, магазин "Ал*бион", постоянно по тротуару вдоль всего дома фуры катаются разгоняя пешеходов, завозят, загружают товары через окно!
Там изначально, как этот дом построили, были кафе и магазины, всегда со двора через специальные подъезды все завозили. А сегодня новые хозяева магазина решили, что им так удобнее. И администрация Кузнецкого района мимо молча ходит.
Читай выше! Это не хозяева магазина так решили, это жильцы своим нытьём добились запрета разгрузки через двор! Вот подумай, смысл им обустраивать новое помещение под приемку, если уже есть нормально функционироюующее?! И так сделали почти во всех магазинах! Не хотите со двора, получите на тротуаре!!!
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!!
3 0
ну жители со двора запрещают разгрузку
Ну и закрыть его на хрен, пока не решат вопрос с разгрузкой.
На днях шел с поликлиники, а прямо на меня грузовик тентованный от этого альбиона едет, прямо по тротуару. Еще и сигналит!
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777
1 5
КАКИЕ_ТО не адекваты...надо вам всем ленты и ашаны оставить...посмотрел бы как запоете..сами писали ..ныли ..уберите разгрузку со дворов..а ГАИ разрешает разгружаться на тратуаре..СЕЙЧАС МАРИЯ_РА закупает вертолеты...будут продукты по магазинам развозить ...что тогда запоете???
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троль
0 2
Ну и закрыть его на хрен, пока не решат вопрос с разгрузкой.
На днях шел с поликлиники, а прямо на меня грузовик тентованный от этого альбиона едет, прямо по тротуару. Еще и сигналит!
ты дурик другие комменты читал..откуда еще разрешить разгруку..или со двора или или со входа других вариантов нет..ну вот ВЕРТОЛЕТ ЭТО выход!!
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Макс
0 2
Ну и закрыть его на хрен, пока не решат вопрос с разгрузкой.
На днях шел с поликлиники, а прямо на меня грузовик тентованный от этого альбиона едет, прямо по тротуару. Еще и сигналит!
Ты вообще дебил? Что решать то??!!! Со двора нельзя, с тротуара нельзя, а откуда???? Подземный ход вырыть?!
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Сюся
1 0
А что вы спорите про кузнецкий альбион? Есть же нормативы, есть ПДД, надо все выполнить с учетом Закона. Ну, не пойму, почему вдруг так остро эти проблемы встали. Как появились эти нахрапистые варяги-торгаши, которым никто не указ, в том числе и городская, районные администрации, и возникли проблемки, которые фирмачи начали решать как удобней именно им, а не горожанам! Почему то молчат торгаши, которые называются управлением торговли, разные дудоладовы и прочие начальницы и начальники.
Повторяю, требуется все делать по закону и все будет в порядке.
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0 0
А легковушка на тротуаре никого не смутила что ли?
И ей на тротуаре делать нечего.
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