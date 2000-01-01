В редакцию сайта ВашГород.ру обратился читатель, который сообщил о «захвате» тротуара грузовыми автомобилями.

Машины, которые подъезжают для разгрузки, перегораживают дорогу для пешеходов. Инцидент произошёл на улице Грдины. Автомобиль компании «Ярче» перегородил весь тротуар.

«Безобразие какое-то! Кто разрешает устраивать магазины, где нет нормальных подъездов для разгрузки. Куда смотрят власти когда выдают разрешения? Уже все тротуары для пешеходов в проезжую часть превратили!!!», — рассказал журналистам ВашГород.ру новокузнечанин.

Отметим, это далеко не первый случай, когда новокузнечане жалуются на езду грузовиков по тротуарам. Так, грузовики «Марии-Ра» перегораживают тротуары на проспекте Металлургов и Курако. Недовольство вызывает у новокузнечан и разгрузка у других магазинов. А в Новобайдаевском микрорайоне грузовой автомобиль с пивом ехал по тротуару и насмерть сбил женщину.