В Кузбассе женщине вынесли приговор за растрату одного миллион рублей бюджетных денег.

Фигурантом уголовного дела стала 51-летняя жительница города Осинники, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. В 2013 году женщина обратилась в администрацию города с бизнес-планом на открытие кафе. Местные власти выделили ей грант в размере 600 тысяч рублей. Однако вместо развития бизнеса и создания новых рабочих мест «предпринимательница» потратила средства на свои личные нужды. При этом она документально отчиталась по произведённым работам, направленным на открытие кафе.

Но этого женщине показалось мало. В 2015 году она попросила у администрации дополнительные деньги. Ей предоставили субсидии на сумму более 400 тысяч рублей. В этот раз горожанка использовала ту же схему.

Поскольку кафе так и не открылось, в 2016 году действиями предпринимательницы заинтересовались полицейские, они выявили преступную схему. В рамках расследования в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, на квартиру обвиняемой наложен арест, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Суд назначил женщине 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.