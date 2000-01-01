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Жительница Кузбасса обманула администрацию города на миллион рублей и осталась на свободе

Сегодня 10:40
2340
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novosti33.ru

В Кузбассе женщине вынесли приговор за растрату одного миллион рублей бюджетных денег.

Фигурантом уголовного дела стала 51-летняя жительница города Осинники, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. В 2013 году женщина обратилась в администрацию города с бизнес-планом на открытие кафе. Местные власти выделили ей грант в размере 600 тысяч рублей. Однако вместо развития бизнеса и создания новых рабочих мест «предпринимательница» потратила средства на свои личные нужды. При этом она документально отчиталась по произведённым работам, направленным на открытие кафе.

Но этого женщине показалось мало. В 2015 году она попросила у администрации дополнительные деньги. Ей предоставили субсидии на сумму более 400 тысяч рублей. В этот раз горожанка использовала ту же схему.

Поскольку кафе так и не открылось, в 2016 году действиями предпринимательницы заинтересовались полицейские, они выявили преступную схему. В рамках расследования в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, на квартиру обвиняемой наложен арест, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Суд назначил женщине 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев.

Комментарии 13
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Горожанка
29 0
Ну, вот. А мы все время только и слышим, что в бюджете денег нет. Оказывается, для аферистов есть.
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Христианин
4 0
Судья добрый самаритянин?Условный срок!!!)))
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Екарный Бабай
26 0
Редко кому дают,в основном своим,а тут уж 2 раза. Надо в администрации покопаться.
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олег
18 0
попробовал бы предприниматель без мохнатой лапы взять грант, там требования такие шописец, гора бумаги - планы, отчеты. справки, подтверждения справок планов отчетов, так что все ясно, коррупция в осинниках
надо же. как опозорились на всю россию, не прикрыли своего
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Ххх
2 0
Редко кому дают,в основном своим,а тут уж 2 раза. Надо в администрации покопаться.
Знаю такую даму, набрала на Алтае полудохлых коров, бродили лето по деревне, сена не купила и коровы сдохли от истощения! Никто ничего не проверил, зато 2 гранта также получила!
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Ххх
0 0
Редко кому дают,в основном своим,а тут уж 2 раза. Надо в администрации покопаться.
Знаю такую даму, набрала на Алтае полудохлых коров, бродили лето по деревне, сена не купила и коровы сдохли от истощения! Никто ничего не проверил, зато 2 гранта также получила!
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...я...
0 0
В Кузбассе женщине вынесли приговор за растрату одного миллионА рублей бюджетных денег.
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1
10 0
обмутила бы на 100 лямов никто бы её не тронул,
посадили бы в думу, там все такие сидят...

п.с. украл мало в тюрьму, много- в думу
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Я
3 5
А как Администрация предпринимателей на**ает, об этом здесь не пишут почему-то)))
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Венz
3 1
Ну, вот. А мы все время только и слышим, что в бюджете денег нет. Оказывается, для аферистов есть.
На то они и аферисты. Вот пойдет обычный, среднестатический гражданин, и его еще дальше пошлют, правда мимо, а у аферистов всё схвачено, кому надо - заплачено.
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z
2 0
Ну, вот. А мы все время только и слышим, что в бюджете денег нет. Оказывается, для аферистов есть.
Да ладно, первый раз поделилась и дала кому надо. А второй раз зажмотилась, либо решила, что без денег обойдутся, ну ее и прижали. Сейчас доить будут.
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Миша
1 0
А как Администрация предпринимателей на**ает, об этом здесь не пишут почему-то)))
А как правительство " на**ает" народ? Бюджет целого государства про... (любили), и никто не ответил. Может это и есть главный секрет, объявленного президентом "курса экономических реформ"?
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Таня
0 0
Молодец какая! Прям горжусь такими бабами!
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