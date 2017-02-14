Накануне, 14 февраля, в мире отмечали День святого Валентина.
В преддверии праздника соцсети, как это бывает каждый год, заполнили шутки о независимых женщинах в компании кошек и одиночек, отмечающих День влюблённых с сериалами и едой.
Редакция ВашГород.ру решила узнать, как кузбассовцы отметили День святого Валентина.
Просматривая соцсети кузбассовцев 14 февраля, рискуешь наткнуться на снимки довольных девушек с букетами цветов.
Особо популярными у кузбассовцев стали красные розы — символ страстной любви.
Новокузнечане не побоялись двадцатиградусных морозов и отправились в праздник на открытый каток. Там их ждала романтичная атмосфера. Ещё накануне горожане начали украшать парк сердцами.
Некоторые решили, что праздник — отличный повод приобщиться к искусству.
У каждого День Святого Валентина свой - у нашей семьи это поход в театр )) Это огромное счастье, когда рядом те, кого ты любишь! #деньсвятоговалентина #14февраля #вечерссемьей #театр #театралы #любимый #любимыймуж #лапочкадочка #моясемья #билеты #счастливывместе #новокузнецкийдрамтеатр #nvkz #новокузнецк #взаимныелайки #лайкивзаимно
Публикация от Koshka (@char_olia)
Другие вспомнили о любви к братьям нашим меньшим
Всех с днём святого Валентина Любите и будьте любимы!)Как вы проводите его?)я вот например сегодня побывала в контактном зоопарке,где такие замечательные живут лисы ,да и не только) Жалко ,что они закрываются.. Люблю животных Кстате ,там распрадают животных мелких(хомячки,морские свинки,черепашки,кролики) ,если кто хочет себе любимого такого питомца,приходите быстрее ,они ждут#животные #лиса #любовь #зоопарк #зоопарк #контактныйзоопарк #любовькживотным #новокузнецк #love #animals #loveanimals #animal #foks #animales #photoanimal #фотографновокузнец #photograhy
Публикация от Алина Судакова (@alinoshka_sud_photowed)
и проверенным временем фильмам.
Старые боевички! "Мне нужна твоя одежда..." прям сразу детство вспоминается #кино #терминатор #кемерово #kemerovo #movie #cinema #42
Публикация от Ekaterina Druzhinina (@ekaterina.druzhinina)
Не обошлось без фотографий еды
А вот и праздничный ужин . #валентиновдень #14февраля #любовь #кемерово #четырестихии
Публикация от КАТЕРИНА НОВИКОВА_NL,КЕМЕРОВО (@katerina_novikovas)
И котиков.
А утром 15-го волшебная атмосфера немного улетучилась, и кузбассовцы приступили к ежедневным делам. Например, к фотографиям звёзд.
Луна, планета Юпитер (желтоватого цвета) , звезда Спика (голубого цвета, это самая яркая звезда из созвездия Девы). Расстояние от Земли на момент съемки: до Юпитера 725,2 млн. км, до звезды Спика 262,2 св.л. Представьте только это расстояние ^_^ фото от 15.02.2017, 7-40 утра. #кемерово #видизокна #небо #космосблизко #юпитер #спика
Публикация от Мария (@intra08)
А как отметили День святого Валентина вы?
Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие ещё праздники отмечают во всём мире 14 февраля.