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Как кузбассовцы отметили День святого Валентина

Сегодня 10:44
1068
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://www.instagram.com/veronikastupnitskaya/

Накануне, 14 февраля, в мире отмечали День святого Валентина.

В преддверии праздника соцсети, как это бывает каждый год, заполнили шутки о независимых женщинах в компании кошек и одиночек, отмечающих День влюблённых с сериалами и едой.

Редакция ВашГород.ру решила узнать, как кузбассовцы отметили День святого Валентина.

Просматривая соцсети кузбассовцев 14 февраля, рискуешь наткнуться на снимки довольных девушек с букетами цветов.

Особо популярными у кузбассовцев стали красные розы — символ страстной любви.

Публикация от OlIv (@likkeiv)

Новокузнечане не побоялись двадцатиградусных морозов и отправились в праздник на открытый каток. Там их ждала романтичная атмосфера. Ещё накануне горожане начали украшать парк сердцами.

Некоторые решили, что праздник — отличный повод приобщиться к искусству.

Другие вспомнили о любви к братьям нашим меньшим

Всех с днём святого Валентина Любите и будьте любимы!)Как вы проводите его?)я вот например сегодня побывала в контактном зоопарке,где такие замечательные живут лисы ,да и не только) Жалко ,что они закрываются.. Люблю животных Кстате ,там распрадают животных мелких(хомячки,морские свинки,черепашки,кролики) ,если кто хочет себе любимого такого питомца,приходите быстрее ,они ждут#животные #лиса #любовь #зоопарк #зоопарк #контактныйзоопарк #любовькживотным #новокузнецк #love #animals #loveanimals #animal #foks #animales #photoanimal #фотографновокузнец #photograhy

Публикация от Алина Судакова (@alinoshka_sud_photowed)

и проверенным временем фильмам.

Не обошлось без фотографий еды

А вот и праздничный ужин . #валентиновдень #14февраля #любовь #кемерово #четырестихии

Публикация от КАТЕРИНА НОВИКОВА_NL,КЕМЕРОВО (@katerina_novikovas)

И котиков.

А утром 15-го волшебная атмосфера немного улетучилась, и кузбассовцы приступили к ежедневным делам. Например, к фотографиям звёзд.

А как отметили День святого Валентина вы?

Ранее ВашГород.ру рассказывал, какие ещё праздники отмечают во всём мире 14 февраля.

Комментарии 3
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Ашотыч
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Блин, опять я все пропустил...
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z
3 0
Был на селе по делам, спрашиваю чего не празднуете. Еле ноги унес, там все знают, что святой валентайнш обвенчал первую пару одного полу.
А день влюбленных летом, как посадки закончились, как цветок папоратника зацветет, так молодежь гуляет, а на утро парой объявляется до сбора урожая определиться должны. А после сбора урожая и свадьбе пора, если девица "рожать должна", а нет, то и свадьбу могли отложить. Так как праздник без повода, признак дурачины.
Судя по фоткам эти бедные девушки, кроме как по "выдуманным " праздникам выжать из своих мужчинок цветы не способны.
Спасибо вг за освящение штоль странной социальной проблемы у населония кубаса.
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