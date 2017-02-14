Накануне, 14 февраля, в мире отмечали День святого Валентина.

В преддверии праздника соцсети, как это бывает каждый год, заполнили шутки о независимых женщинах в компании кошек и одиночек, отмечающих День влюблённых с сериалами и едой.

Редакция ВашГород.ру решила узнать, как кузбассовцы отметили День святого Валентина.

Просматривая соцсети кузбассовцев 14 февраля, рискуешь наткнуться на снимки довольных девушек с букетами цветов.

Публикация от Maria M (@marussiabun) Фев 14 2017 в 5:02 PST

Публикация от Юлианна (@julianna2193) Фев 14 2017 в 10:29 PST

Особо популярными у кузбассовцев стали красные розы — символ страстной любви.

Публикация от @veronikastupnitskaya Фев 14 2017 в 8:12 PST

Публикация от OlIv (@likkeiv) Фев 14 2017 в 8:02 PST

Новокузнечане не побоялись двадцатиградусных морозов и отправились в праздник на открытый каток. Там их ждала романтичная атмосфера. Ещё накануне горожане начали украшать парк сердцами.

Публикация от Марина Лычагина г.Новокузнецк (@malina.rubus) Фев 14 2017 в 7:31 PST

Публикация от Марина Лычагина г.Новокузнецк (@malina.rubus) Фев 14 2017 в 7:18 PST

Некоторые решили, что праздник — отличный повод приобщиться к искусству.

Другие вспомнили о любви к братьям нашим меньшим

и проверенным временем фильмам.

Не обошлось без фотографий еды

А вот и праздничный ужин . #валентиновдень #14февраля #любовь #кемерово #четырестихии Публикация от КАТЕРИНА НОВИКОВА_NL,КЕМЕРОВО (@katerina_novikovas) Фев 14 2017 в 7:12 PST

И котиков.

Публикация от Kira Petsina (@kiraalisaa) Фев 14 2017 в 7:30 PST

А утром 15-го волшебная атмосфера немного улетучилась, и кузбассовцы приступили к ежедневным делам. Например, к фотографиям звёзд.

А как отметили День святого Валентина вы?

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