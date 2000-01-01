Рестораны быстрого питания стремительно захватывают Кузбасс.
Не успел второй «Макдоналдс» открыться в Кемерове, как бизнесмены уже заговорили об очередном кафе в Новокузнецке. Новая точка заработает в 2017—2018 году.
«Макдоналдс» появится в новом торгово-развлекательном комплексе бизнесмена Александра Говора, пишет SU. Как уже сообщал ВашГород.ру, ТРК хотят построить между «Глобусом» и отелем «Park Inn».
Ранее мы рассказывали об открытии второго «Макдоналдса» в Кемерове и самых популярных ресторанах сети в Сибири.
В топку макдунальдс. Давным давно все готовят дома вкуснятинку, только чиговничные, да депутасины шляются по бургерным фастфудам.