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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов
Гид по городу

В Новокузнецке откроется ещё один Макдоналдс

Сегодня 11:13
1442
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kosmo-apparaty.ru

Рестораны быстрого питания стремительно захватывают Кузбасс.

Не успел второй «Макдоналдс» открыться в Кемерове, как бизнесмены уже заговорили об очередном кафе в Новокузнецке. Новая точка заработает в 2017—2018 году.

«Макдоналдс» появится в новом торгово-развлекательном комплексе бизнесмена Александра Говора, пишет SU. Как уже сообщал ВашГород.ру, ТРК хотят построить между «Глобусом» и отелем «Park Inn».

Ранее мы рассказывали об открытии второго «Макдоналдса» в Кемерове и самых популярных ресторанах сети в Сибири.

Комментарии 3
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z
1 0
Стремительно захватили? Вроде же риту на днях поймали, кто ею подписывается?
В топку макдунальдс. Давным давно все готовят дома вкуснятинку, только чиговничные, да депутасины шляются по бургерным фастфудам.
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вова
0 1
Кузнецикий район Макдоналдс! Надо это...Ребят хочу
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