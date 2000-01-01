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В Новокузнецке зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сегодня 11:18
1481
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
detki-roditeli.ru

В Новокузнецке резко возросло число заразившихся острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом.

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в городе превышен на 75 процентов, в то время как на прошлой неделе эта цифра была порядка 30 процентов, пишет SU.

С 6 по 12 февраля к медикам обратились 5 469 человек. Большинство из них — дети (3 843). Диагноз грипп поставлен клинически 92 новокузнечанам, лабораторно обследовано 35. «Гонконгский грипп» подтвердился у 13 пациентов.

В Роспотребнадзоре не исключают, что в образовательных учреждениях будет введён повторный карантин.

Комментарии 2
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Охренеть!
4 0
Разобраться и наказать торопыг из школьного руководства!
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z
7 0
Разобраться и наказать торопыг из школьного руководства!
Кретинюзм не лечиться, наказуевать бессмысленно.
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