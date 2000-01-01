В Новокузнецке резко возросло число заразившихся острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом.

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в городе превышен на 75 процентов, в то время как на прошлой неделе эта цифра была порядка 30 процентов, пишет SU.

С 6 по 12 февраля к медикам обратились 5 469 человек. Большинство из них — дети (3 843). Диагноз грипп поставлен клинически 92 новокузнечанам, лабораторно обследовано 35. «Гонконгский грипп» подтвердился у 13 пациентов.

В Роспотребнадзоре не исключают, что в образовательных учреждениях будет введён повторный карантин.