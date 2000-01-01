Работники ЧОПа «Каскад» не получали зарплату свыше 2 месяцев. Директору грозит штраф или лишение свободы.

«Заработная плата людям, работающим на территории Кемеровской области, в том числе руководству организации, выплачивалась своевременно, в то время как работникам Алтайского края заработную плату не платили с марта по июль 2016 года», — сообщили в Прокуратуре по Кемеровской области.

Прокурор направил в суд 22 исковых заявления о взыскании заработной платы. В настоящее время задолженность в размере 683 тысячи рублей погашена в полном объеме, людям также выплачена компенсация за задержку.

В отношении директора кемеровского ЧОПа возбудили уголовное дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Директору может грозить крупный штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет.