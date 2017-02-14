Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

Российским вузам урезали финансирование на миллиарды рублей

Сегодня 12:14
1129
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
simg.sputnik.ru

Правительство России сократило финансирование поддержки вузов на несколько миллиардов рублей.

Денег на повышение мировой конкурентоспособности ведущих вузов страны будет выделяться меньше. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает «Росбалт».

Отмечается, что дотации на 2017 год сокращены до 10,6 миллиарда рублей, на 2018 год — до 10,2 миллиарда рублей, а на 2019-й — до 10 миллиардов рублей. При этом объём финансирования на 2020 год не изменился.

Согласно предыдущему постановлению правительства от 16 марта 2013 года, на поддержку вузов в 2017—2020 годах планировалось выделять 14,5 миллиарда рублей.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
на дворе 17 год
37 0
правильно! а лучше совсем закрыть всЁ!
люди необразованные, у руля шуты да спортсмены !
лучшего будущего стране и пожелать нельзя....
ответить
аватар
stek
19 2
А что, взят курс на оптимизацию населения?....
ответить
аватар
Читатель
8 9
Да никто вас не оптимизирует. Вы посмотрите какие олени выпускаются в большинстве с бюджета! В первую очередь руководитель должен быть качественным, а не просто иметь бумажку о ВО
ответить
аватар
читатель иди в опу
16 2
Да никто вас не оптимизирует. Вы посмотрите какие олени выпускаются в большинстве с бюджета! В первую очередь руководитель должен быть качественным, а не просто иметь бумажку о ВО
сам понял что сказал ? куда надо посмотреть?
на зарплату педагогов посмотреть? или на фразы от мядведя?
пример: если у тебя есть машина и ты хочешь чтоб она ездила всегда, то ты не жалеешь на неё денег, либо покупаешь новую! иначе в конечном результате ты пересядешь на ишака!
так и сдесь если власть не интересует образованный народ он ложит ** на всё образование.........
а вкладывает деньги в карман, куда они уже не лезут!
п.с. я учился на бюджетке, 15л назад, и видел как тупые детки учатся на коммер-ой основе(лишь бы платили),
так вот там была бумажка о ВО. а сейчас если есть бабки ты тупой мажор с "образованием", а люди действительно УМНЫЕ но без денег образования получить не могут!!!!
вот и рулят страной ТУПЫЕ НАСЛЕДНИКИ С ВО,,,,,,
ответить
аватар
зри в корень
9 0
На лицо путинская "стабильность". народ стабильно нищает... кремлевские чиновники и приближенные стабильно обогащаются... а для еще большего обогащения нужно пушечное мясо а не мозги.
ответить
аватар
z
0 0
На лицо путинская "стабильность". народ стабильно нищает... кремлевские чиновники и приближенные стабильно обогащаются... а для еще большего обогащения нужно пушечное мясо а не мозги.
Урезали на "примерную" сумму взиток. Поэтому смотрим кому на сколько урезали и дивимся.
ответить
аватар
Татьяна
0 2
Правильно ! Высшее образование должно быть платным ! Нет денег, иди в ПТУ, и тогда не будет бездарных врачей, с которыми я столкнулась !
ответить
аватар
студент
1 0
Правильно ! Высшее образование должно быть платным ! Нет денег, иди в ПТУ, и тогда не будет бездарных врачей, с которыми я столкнулась !
а с бездарными продавцами, шоферами, строителями, начальством не сталкивалась? цены на все как в америке, а зарплаты как на кубе. Будет хорошая зарплата, будет у людей стимул хорошо делать работу, а за идею сейчас никто не работает, потому как нет в нашей стране ее сейчас.
ответить
аватар
777
3 0
Правильно ! Высшее образование должно быть платным ! Нет денег, иди в ПТУ, и тогда не будет бездарных врачей, с которыми я столкнулась !
наличие денег не исключает бездарность.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ