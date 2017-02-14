Правительство России сократило финансирование поддержки вузов на несколько миллиардов рублей.

Денег на повышение мировой конкурентоспособности ведущих вузов страны будет выделяться меньше. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает «Росбалт».

Отмечается, что дотации на 2017 год сокращены до 10,6 миллиарда рублей, на 2018 год — до 10,2 миллиарда рублей, а на 2019-й — до 10 миллиардов рублей. При этом объём финансирования на 2020 год не изменился.

Согласно предыдущему постановлению правительства от 16 марта 2013 года, на поддержку вузов в 2017—2020 годах планировалось выделять 14,5 миллиарда рублей.