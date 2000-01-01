В рамках празднования 400-летия Новокузнецка в городе пройдёт Всероссийский рок-фестиваль «Нашествие».

Фестиваль проходит в Тверской области. На нём выступают известные рок-группы «Сплин», «Ночные снайперы», «Ленинград», «Серьга», The Matrixx, «Би-2» и другие. В 2016 году «Нашествие» посетило 205 тысяч человек.

Проведение мероприятия в Новокузнецке запланировано на 2018 год, сообщает SU.

Состоится ли крупнейший российский рок-фестиваль в Новокузнецке, покажет время.