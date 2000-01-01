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Новокузнечанам пообещали крупнейший рок-фестиваль «Нашествие»

Сегодня 12:41
1913
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorodskoyportal.ru

В рамках празднования 400-летия Новокузнецка в городе пройдёт Всероссийский рок-фестиваль «Нашествие».

Фестиваль проходит в Тверской области. На нём выступают известные рок-группы «Сплин», «Ночные снайперы», «Ленинград», «Серьга», The Matrixx, «Би-2» и другие. В 2016 году «Нашествие» посетило 205 тысяч человек.

Проведение мероприятия в Новокузнецке запланировано на 2018 год, сообщает SU.

Состоится ли крупнейший российский рок-фестиваль в Новокузнецке, покажет время.

Комментарии 15
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Анонимный пользователь
7 5
Куда селить гостей будем, у нас гостиниц столько нет))
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Читатель
27 3
Новости, как будто сегодня 1 апреля.
Но было бы круто!
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234
9 6
как это по русски , денег нет но мы гуляем....
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..
11 3
Ага..А,БОННИ-М с Саней Махлиным будут..?? Кстати..куда наша восходящая звезда Новокузнецка запропастилась..??))
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я
17 2
В начале статьи - В рамках празднования 400-летия Новокузнецка в городе пройдёт Всероссийский рок-фестиваль «Нашествие».
В конце - "Состоится ли крупнейший российский рок-фестиваль в Новокузнецке, покажет время".
Все понятно.
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Евгения
5 1
Куда селить гостей будем, у нас гостиниц столько нет))
все в поле в палатках живут, у нас полей предостаточно)))))) на крайний случай забои осушат)))))))
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Макс
4 3
Ага..А,БОННИ-М с Саней Махлиным будут..?? Кстати..куда наша восходящая звезда Новокузнецка запропастилась..??))
В восьмой в ширегеше ведёт в выходные
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Рекорд
0 2
Надо сразу Sensation, Пикник Афиши и Фестиваль VK тогда уж было))))
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z
9 2
В начале статьи - В рамках празднования 400-летия Новокузнецка в городе пройдёт Всероссийский рок-фестиваль «Нашествие».
В конце - "Состоится ли крупнейший российский рок-фестиваль в Новокузнецке, покажет время".
Все понятно.
Кручу верчу вас запутать хочу .. вг в действии.
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1
1 0
Кручу верчу вас запутать хочу .. вг в действии.
говорят вг хотят разогн@ть..... или .... или премиров@ть... покажет время.
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Ну
1 0
Что то начальника культуры долго не назначают?
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Ну
2 0
Как пишет "Тверская служба новостей" со ссылкой на продюсера фестиваля Юрия Донцова, планов переезда у фестиваля нет.
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Серж
0 0
маловероятно. проще сделать аналог по-скромнее
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Юлия
0 0
Опять подделки приедут, как тогда с Бонни М
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