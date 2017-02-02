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ТРЦ «Сити Молл» дарит подарки молодоженам

Сегодня 12:55
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На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ТРЦ Сити Молл

Свадьба — это самый трогательный, волнующий и прекрасный день в жизни каждого человека. Вместе с ТРЦ «Сити Молл» ваш главный день станет особенным.

18 февраля 2017 г. будем поздравлять молодоженов и дарить им подарки в честь Дня святого Валентина. Главный приз — сертификат на 10 000 рублей на покупки в ТРЦ «Сити Молл», а также подарки для всех участников!

В конкурсе могут принять участие молодожёны, у которых регистрация брака состоится 18 февраля 2017 года. Для того, чтобы подать заявку, вам необходимо позвонить по телефону 200- 481 с 02.02.17 по 17.02.17 с 10:00 до 18:00, назвать дату регистрации брака, время, фамилию будущей семьи и телефон. Также зарегистрироваться можно в группе ВКонтакте, оставив сообщение со своими данными под постом.

Приглашаем всех молодоженов поймать стрелу удачи!

Встречаемся 18 февраля в 15:00 (сцена) ТРЦ «Сити Молл», ул. Кирова 55

Сайт: www.nk-citymall.ru

Группа Вконтакте: vk.com/citymall_nk

Комментарии 1
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Еще одни ушлые на чужое роток раскрывают, да на чужой свадьбе бабла пытаются поднять, чувствуется бугернаторское родство тли.
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