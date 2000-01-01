В Новокузнецке 18 февраля состоится большое мероприятие для тех, кто хочет купить и продать квартиру, но пока не знает, как это сделать правильно.
«Фестиваль скидок на квартиры» в Новокузнецке 18 февраля — это событие, которое нельзя пропустить всем, для кого вопрос покупки квартиры пока только вопрос без ответа. Только в один день жители Новокузнецка смогут получить максимально полный ассортимент предложений — от новостроек Новосибирска по доступным ценам до квартир на вторичном рынке со скидками от 100 000 рублей.
Фестиваль скидок на квартиры пройдет уже в субботу, 18 февраля, с 11 до 16 часов по адресу пр. Ермакова, 9а, БЦ «Сити», 1 этаж.
Также в этот день на «Фестивале скидок на квартиры» пройдет серия мастер-классов от застройщиков Новосибирска, а также гости смогут узнать об актуальных вопросах по ипотеке, гарантиям безопасности сделок и особенностях эффективной продажи квартиры в Новокузнецке.
Только в этот день 18 февраля каждый участник «Фестиваля скидок на квартиры» сможет:
Вход свободный. Зарегистрируйтесь, чтобы получить напоминание о мероприятии!
Куда приходить в субботу 18 февраля? «Фестиваль скидок на квартиры» пройдет в БЦ «Сити» (Ермакова, 9а), 1 этаж, с 11 до 16 часов.
Подробности по телефону
И помните: «ЭТАЖИ», Федеральная риелторская компания в Новокузнецке — это красный логотип и сайт etagi.com.
Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 2 этаж, офис 202
Звоните
Мы в соцсетях