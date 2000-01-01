В Новокузнецке 18 февраля состоится большое мероприятие для тех, кто хочет купить и продать квартиру, но пока не знает, как это сделать правильно.

«Фестиваль скидок на квартиры» в Новокузнецке 18 февраля — это событие, которое нельзя пропустить всем, для кого вопрос покупки квартиры пока только вопрос без ответа. Только в один день жители Новокузнецка смогут получить максимально полный ассортимент предложений — от новостроек Новосибирска по доступным ценам до квартир на вторичном рынке со скидками от 100 000 рублей.

Фестиваль скидок на квартиры пройдет уже в субботу, 18 февраля, с 11 до 16 часов по адресу пр. Ермакова, 9а, БЦ «Сити», 1 этаж.

Также в этот день на «Фестивале скидок на квартиры» пройдет серия мастер-классов от застройщиков Новосибирска, а также гости смогут узнать об актуальных вопросах по ипотеке, гарантиям безопасности сделок и особенностях эффективной продажи квартиры в Новокузнецке.

Только в этот день 18 февраля каждый участник «Фестиваля скидок на квартиры» сможет:

Получить скидки на квартиры от 100 000 рублей и даже больше! Организаторы с особой тщательностью выбрали вторичную недвижимость, которая понравится именно Вам.

Посетить мастер-классы от застройщиков Новосибирска. Это отличный повод узнать цены на новостройки в Новосибирске и даже забронировать понравившийся объект недвижимости.

Получить бесплатные консультации по ипотеке. Узнайте, какие нужны документы, какой будет ваш платеж по ипотеке и преференции от банков.

Пообщаться лично с представителями застройщиков Новосибирска и узнать, как купить квартиру по цене, которая нужна именно вам.

Вход свободный. Зарегистрируйтесь, чтобы получить напоминание о мероприятии!

Куда приходить в субботу 18 февраля? «Фестиваль скидок на квартиры» пройдет в БЦ «Сити» (Ермакова, 9а), 1 этаж, с 11 до 16 часов.

Подробности по телефону 8 (3843) 91-07-08 . Организатор — Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ».

И помните: «ЭТАЖИ», Федеральная риелторская компания в Новокузнецке — это красный логотип и сайт etagi.com.

Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 2 этаж, офис 202

Звоните +7 (3843) 91-07-08 . Заходите на сайт.

Мы в соцсетях