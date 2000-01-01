Весной 2017 года в Новокузнецке может быть сильный паводок.

Причина — большое количество осадков. Снегозапасы в городе выше средней нормы почти в два раза.

«По предварительному прогнозу МЧС России, вероятность возникновения чрезвычайной паводковой ситуации — более 70%. Паводковая обстановка в 2017 году может сложиться как чрезвычайная», — сообщил мэр города Сергей Кузнецов на городском заседании по подготовке к паводку.

В зоне затопления могут оказаться 2000 домов и 7 дорог, гаражные кооперативы, садовые общества и другие объекты, добавил мэр.

Администрация города и спасательные службы готовятся к паводку.

Сильное половодье весной 2017 года ожидается не только в Новокузнецке. Как уже сообщал ВашГород.ру, чрезвычайная ситуация может сложиться во всём Кузбассе и других регионах Сибири.