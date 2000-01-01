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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

В Новокузнецке готовятся к сильному паводку

Сегодня 13:45
1291
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dlnation.top

Весной 2017 года в Новокузнецке может быть сильный паводок.

Причина — большое количество осадков. Снегозапасы в городе выше средней нормы почти в два раза.

«По предварительному прогнозу МЧС России, вероятность возникновения чрезвычайной паводковой ситуации — более 70%. Паводковая обстановка в 2017 году может сложиться как чрезвычайная», — сообщил мэр города Сергей Кузнецов на городском заседании по подготовке к паводку.

В зоне затопления могут оказаться 2000 домов и 7 дорог, гаражные кооперативы, садовые общества и другие объекты, добавил мэр.

Администрация города и спасательные службы готовятся к паводку.

Сильное половодье весной 2017 года ожидается не только в Новокузнецке. Как уже сообщал ВашГород.ру, чрезвычайная ситуация может сложиться во всём Кузбассе и других регионах Сибири.

Комментарии 6
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z
2 3
Смоет ленту ... и дамбу, и обещания мерки
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1
0 0
"Снегозапасы"- это что за запасы такие , для чего их "запасают" ?

"Администрация города и спасательные службы готовятся к паводку." - купили билеты нагоа? свалить думают?
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Ян
1 0
Я нельзя разве сейчас убойно максимальными темпами вывозить снег,хотя бы с улиц и дворов?? И с той же водной,субботники организовать принудительные?понятно что затопит грунтовой водой и ,но минимизировать же можно,талой хоть что бы не было...
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старожил
1 0
Я нельзя разве сейчас убойно максимальными темпами вывозить снег,хотя бы с улиц и дворов?? И с той же водной,субботники организовать принудительные?понятно что затопит грунтовой водой и ,но минимизировать же можно,талой хоть что бы не было...
Основная опасность не от снега на улицах и в ваших дворах, а от запасов снега в горах Кузнецкого Алатау, с которыми власть никак не справится. Всё зависит от погоды.
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Ян
0 0
Основная опасность не от снега на улицах и в ваших дворах, а от запасов снега в горах Кузнецкого Алатау, с которыми власть никак не справится. Всё зависит от погоды.
Это ясно,но и помочь себе надо максимально...хотя вон посмотрел новости-вывозят много снега...
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