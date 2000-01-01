Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читатель Алексей интересуется, куда можно устроиться на работу, не боясь задержек или снижения зарплаты.

«Я сейчас в процессе поиска работы. Есть несколько вариантов, устроиться к частнику или на муниципальное предприятие. Зарплата у частника выше, но слышал от друзей, что на госпредприятии надёжней, и зарплата белая, а у частников 80% в конвертах идёт.

В то же время знакомые, которые работают на муниципальном, говорят, что денег в области нет, и зарплата упала. Но и у частников по-любому есть задержки. Кому верить, где зарплату более-менее не задерживают и не снижают?" - написал Алексей.