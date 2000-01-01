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Где лучше платят, на частном или муниципальном предприятии — вопрос дня

Сегодня 14:05
957
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Сегодня в рубрике «Вопрос дня» читатель Алексей интересуется, куда можно устроиться на работу, не боясь задержек или снижения зарплаты.

«Я сейчас в процессе поиска работы. Есть несколько вариантов, устроиться к частнику или на муниципальное предприятие. Зарплата у частника выше, но слышал от друзей, что на госпредприятии надёжней, и зарплата белая, а у частников 80% в конвертах идёт.

В то же время знакомые, которые работают на муниципальном, говорят, что денег в области нет, и зарплата упала. Но и у частников по-любому есть задержки. Кому верить, где зарплату более-менее не задерживают и не снижают?" - написал Алексей.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос опубликовали, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 12
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123
22 2
НИКОГДА ТЫ АЛЕКСЕЙ НЕ БУДЕШЬ БОГАТЫМ, НИКОГДА!
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Молодой
7 4
Иди на сибшахтострой, там ещё и зэка работают с конвоирами. Вот тебе и собственник
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!
19 0
Леха, и там и там хорошо. Если частное предприятие - выбирай Газпрём, муниципальное - мерию. Но если честно - только лупень может такой вопрос задать. Так что да Леха, ты везде будешь морковку сосать
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Jackie
8 0
Я работаю на частника, а мой парень на муниципалов. Принципиальной разницы не вижу.
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Лещ
8 8
частник может зажабить и хрен потом ты что с него добьешься, а на государственном надежней и отчисления на пенсию нормальные
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Читатель
14 0
частник может зажабить и хрен потом ты что с него добьешься, а на государственном надежней и отчисления на пенсию нормальные
А пенсия то будет?
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Ага!
8 2
А пенсия то будет?
Может и будет, если сегодняшних министров и депутатов разогнать.
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Вопрос дня
7 1
А, все журналисты такие тупые, как на ГВ? Поумней вопрос с генерировать ума не хватило?
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!!!
12 0
если ты хороший специалист! например - сварщик 5/6 разряда иди к частнику! ни один частник не разбрасывается хорошими специалистами, скорее какой нить менеджер по продажам может жаловаться. если ты думаешь на пенсии получать 20 000 и больше иди в военные!!! сколько бы ты БЕЛУЮ не получал на пенсии в лучшем случае будет 10 000 руб. на каждом углу кричат требуйте всю ЗП в белую не ради твоего блага, а ради налогов.
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321
9 0
частник может зажабить и хрен потом ты что с него добьешься, а на государственном надежней и отчисления на пенсию нормальные
нормальные отчисления в пенсию бывают с нормальной зарплаты
с муниципальной белой в 15 тыс никаких нормальных отчислений быть не может
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Strange
8 0
частник может зажабить и хрен потом ты что с него добьешься, а на государственном надежней и отчисления на пенсию нормальные
При таком ходе дел , когда я доживу (если доживу) до 55 лет, пенсии вообще отменят. Всё к этому идёт) Так что про отчисления можно вообще не париться))))
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вадим
1 0
если ты хороший специалист! например - сварщик 5/6 разряда иди к частнику! ни один частник не разбрасывается хорошими специалистами, скорее какой нить менеджер по продажам может жаловаться. если ты думаешь на пенсии получать 20 000 и больше иди в военные!!! сколько бы ты БЕЛУЮ не получал на пенсии в лучшем случае будет 10 000 руб. на каждом углу кричат требуйте всю ЗП в белую не ради твоего блага, а ради налогов.
Хорошо написано и правда мне деньги нужны сегодня ,а завтра пенсия в 65 лет !? Да будет ли она вообще.Уже решил что если поднимут возраст выгоднее 10 в белую ,а 20 в конверте получать чем 20 в белую.Все правильно белая нужна нашему правительству для налогов,а че толку все равно разворуют.Да правила в пен. фонде меняют два раза за год чтоб народ запутать.Сами подталкивают к тому чтоб ты в конверте получал.
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