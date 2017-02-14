Россияне оценили различные формы государственного правления в стране за последние 100 лет и рассказали, когда жизнь в России была лучше.

Большая часть наших соотечественников отдала предпочтение президенту РФ Владимиру Путину. Таковых оказалось 32 процента из общего числа опрошенных, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию «Левада-центра».

29 процентов россиян считают, что жизнь была хорошей во времена Леонида Брежнева. Ещё 6 процентов респондентов уверены в благополучии до революции 1917 года. Столько же опрошенных положительно оценили правление Иосифа Сталина.

Жизнь во времена перестройки нравилась 2 процентам, во времена Бориса Ельцина — 1 проценту.

Как отмечает издание, опрос проводился в связи со 100-летием Февральской революции 1917 года. Её последствия и отречение Николая 2 от престола россияне оценивают неоднозначно.

Пятая часть россиян (21 процент) придерживается мнения, что «крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия». Тринадцать процентов уверены, что крушение монархии было прогрессивным шагом в развитии страны.

Ещё 23 процента отмечают, что «положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга». При этом каждый третий опрошенный (32 процента) признался, что никогда не задумывался над этим, а 11 процентов затруднились ответить.