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Россияне назвали любимых правителей страны

Сегодня 14:29
1260
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
oreanda.ru

Россияне оценили различные формы государственного правления в стране за последние 100 лет и рассказали, когда жизнь в России была лучше.

Большая часть наших соотечественников отдала предпочтение президенту РФ Владимиру Путину. Таковых оказалось 32 процента из общего числа опрошенных, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию «Левада-центра».

29 процентов россиян считают, что жизнь была хорошей во времена Леонида Брежнева. Ещё 6 процентов респондентов уверены в благополучии до революции 1917 года. Столько же опрошенных положительно оценили правление Иосифа Сталина.

Жизнь во времена перестройки нравилась 2 процентам, во времена Бориса Ельцина — 1 проценту.

Как отмечает издание, опрос проводился в связи со 100-летием Февральской революции 1917 года. Её последствия и отречение Николая 2 от престола россияне оценивают неоднозначно.

Пятая часть россиян (21 процент) придерживается мнения, что «крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия». Тринадцать процентов уверены, что крушение монархии было прогрессивным шагом в развитии страны.

Ещё 23 процента отмечают, что «положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга». При этом каждый третий опрошенный (32 процента) признался, что никогда не задумывался над этим, а 11 процентов затруднились ответить.

Комментарии 16
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1
25 9
Единственный правитель, при котором мы жили хорошо - царь Боян. А Пу лизнули прям так, что ему наверное аж самому неудобно
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Умные люди
11 5
Царь Николашка, в трудное для страны время, не возглавил, не повел за собой народ России, а трусливо отрекся и попытался спрятаться. Если на то пошло, так он был никудышный царь, все войны прогадил, революции проспал, просидел со своим семейным выводком и кликушей Распутиным.
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Сан Саныч 3193
34 0
Мне очень интересно все эти "россияне" жили при всех правителях??? Ну это же бред!!!
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хожу-брожу
34 0
Для меня лучшие правители не те что завоеваниями прославились, а те при которых простой люд не бедствовал, таких насчитал два Леонид Брежнев и Ярослав Мудрый.
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Прохожий
30 0
Пу опустили ниже плинтуса.Помнится недавно было 89%.Кончаются деньги и лизоблюды разбегаются.
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местный-2
7 0
Подошли очень аккуратно,чтобы не нагнетать сильно.Путин с Брежневым идут вровень.
Сами оценки конечно же ничтожны,так как никто из якобы опрашиваемых(все же понимают,что их не было на самом деле) не жил одновременно со всеми этими правителями/деятелями.
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хожу-брожу
21 1
Пу опустили ниже плинтуса.Помнится недавно было 89%.Кончаются деньги и лизоблюды разбегаются.
Пу как и Ельцин при следующем правителе свой один процент будет иметь.
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Chak
22 1
1% россиян владеют капиталами и ресурсами страны превышающими по стоимости всех благ остальных 99%.Вот и решаем такой ли пу хороший.
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пу-пу-пук
20 1
опрос проходил на очередном собрании единоросов.......
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вопрос
4 0
А у кого спрашивают, когда проводят опрос? у 1000, другой москвичей? а это не Россия. в сети есть видео - как этих долбаков опрашивают на предмет подачи прошения от Хакасии о вступлении в состав России
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Дон Хенаро 37279
1 8
Все за Навального!
Заходим на Навальный 2018! Ставим подписи!!!
Партия жуликов во главе Пу должна ответить за свои преступления!
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вопрос из зала
0 0
Для меня лучшие правители не те что завоеваниями прославились, а те при которых простой люд не бедствовал, таких насчитал два Леонид Брежнев и Ярослав Мудрый.
только какое отношение к России имеет Ярослав Мудрый.?
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Сосо Джугашвили
0 0
Дон Хенаро:
Все за Навального!
Заходим на Навальный 2018! Ставим подписи!!!
Партия жуликов во главе Пу должна ответить за свои преступления!
не важно кто за кого и сколько голосует. важно кто и как считает.
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служивый
0 0
Для меня лучшие правители не те что завоеваниями прославились, а те при которых простой люд не бедствовал, таких насчитал два Леонид Брежнев и Ярослав Мудрый.
Россия - за свое небольшое по историческим меркам существование 26 лет - уже 5 раз нападала на соседние страны и воюет с соседями...и даже на Ближнем Востоке.
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местный бандера
0 0
За параш енко
Береги локти и коленки.тебе еще вставать с них надо
..Смени памперсы, а то вонь распространяется от тебя неимоверная...Дойдёт до твоего фюрера, прикажет к стенке поставить...
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