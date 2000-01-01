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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

В полиции Кузбасса рассказали об экспертизе ДНК погибшей школьницы из Новокузнецка

Сегодня 15:01
5996
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Трудоёмкая экспертиза, проведённая в максимально короткие сроки, помогла установить возможного убийцу 12-летней школьницы из Новокузнецка.

В конце января в Новокузнецке пропала 12-летняя школьница. Её искали несколько дней. Подозреваемого в убийстве девочки установили по следам крови, которые обнаружили у него дома.

Экспертиза была проведена максимально оперативно. Об этом сообщили представители ГУ МВД по региону.

По данному случаю была проведена биологическая экспертиза тканей и выделений человека. За основу взяли образец матери, по которому установили генотип и определили, что найденная кровь принадлежала пропавшему ребёнку, — цитирует «Газета Кемерова» заместителя начальника отдела экспертиз тканей и выделений человека экспертно-криминалистического центра областного ГУ МВД Ирину Борискину.

По словам специалиста, подобные экспертизы проводятся только в стационарной лаборатории. Это трудоёмкий процесс. Оперативно такое исследование можно провести за три часа.

Напомним, 12-летняя новокузнечанка пропала 26 января. Тридцать первого января задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Новокузнецка. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего». Установлено, что мужчина надругался над ребёнком.

1 февраля тело девочки подняли на поверхность из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Комментарии 20
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Анастасия
140 6
Иииии?Что нового автор сообщил в этой статье?Что попало пишут, только народ будоражат....
ответить
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321
11 19
Иииии?Что нового автор сообщил в этой статье?Что попало пишут, только народ будоражат....
как минимум то, что самым умным можно больше не писать "а вдруг это не он?", "а вдруг это его сын?"
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Лена
33 45
Ну и что написали то, что кровь и выделения принадлежат девочке. А где ДНК мужика? Так что вопрос вдруг это не он, а его сын еще открыт. А у меня версия, что это бойфренд матери и подстава соседа.
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Анонимный пользователь
14 31
как минимум то, что самым умным можно больше не писать "а вдруг это не он?", "а вдруг это его сын?"
Согласен!
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Вопрос
21 3
Зачем тогда ищут сына???
и как то до сих пор не верится
соболезную, НО хочу правды
вот и про ДНК не так всё просто, слишком гладко
и про ДНК мужика тишина, а у него наверняка с сыном похожее?!
ответить
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местный-2
4 2
Зачем тогда ищут сына???
и как то до сих пор не верится
соболезную, НО хочу правды
вот и про ДНК не так всё просто, слишком гладко
и про ДНК мужика тишина, а у него наверняка с сыном похожее?!
"а у него наверняка с сыном похожее?!"
А если сын не от него?Такое ведь тоже может быть.
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ага
3 9
Иииии?Что нового автор сообщил в этой статье?Что попало пишут, только народ будоражат....
Чем народ взбудоражили?
Некоторым лишь бы попыхтеть.
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1
24 5
новость заключается в том что "Экспертиза была проведена максимально оперативно.""Это трудоёмкий процесс" ???????

ВГ ВЫ ЛИШНИЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ЧТО ВЫ ИНВ@ЛИДЫ МОЗГА или в простонародье МОЗГО@БЫ !!!
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Макс
2 6
Да хорош уже эту тему мусолить!!
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Неудобный
2 0
Иииии?Что нового автор сообщил в этой статье?Что попало пишут, только народ будоражат....
Тебя надо сюда затащить, ведь здесь реклама...
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Олег
2 7
Предлагаю поставить в ряд всех деревенских мужиков, а простынь дать понюхать собаке. Может учует кого. Обвиняемого и его родственников держать отдельно. Они ведь могли спать на этой постели сами. Это так, для чистоты эксперимента. А лучше взять их ДНК для анализа.
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1
4 1
Предлагаю поставить в ряд всех деревенских мужиков, а простынь дать понюхать собаке. Может учует кого. Обвиняемого и его родственников держать отдельно. Они ведь могли спать на этой постели сами. Это так, для чистоты эксперимента. А лучше взять их ДНК для анализа.
осталось выяснить в какой деревне собирать мужиков.
и при чем здесь деревня?...
@Предлагаю поставить в ряд всех деревенских мужиков, а простынь дать понюхать собаке.@---------или это твои фантазии олежик?
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*
5 0
как минимум то, что самым умным можно больше не писать "а вдруг это не он?", "а вдруг это его сын?"
Вас данная фраза в новости никак не смущает?:
...что найденная кровь принадлежала пропавшему ребёнку.
При чем здесь сыновья и мужики?
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ага .....
1 5
новость заключается в том что "Экспертиза была проведена максимально оперативно.""Это трудоёмкий процесс" ???????

ВГ ВЫ ЛИШНИЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ЧТО ВЫ ИНВ@ЛИДЫ МОЗГА или в простонародье МОЗГО@БЫ !!!
ЭТО ИМЕННО ВЫ ЛИШНИЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ САМИ ИНВАЛИДЫ.
На других местных ресурсах эту новость напечатали тоже, но там нет пыхтенья, сопенья, шипенья.
Никто так не реагирует, как здешние читатели, и никто не переводится на кое-что (уточн. - г.но), как вы.
Вы чем-то вечно обижены или что? Сколько можно злобно шипеть? Прямо-таки наизнанку вас выворачивает ....
Вы все здесь что ли собрались, жизнью обиженные?
Потому что на других ресурсах такого не наблюдается ...
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КоляYeti 12019
2 1
Иииии?Что нового автор сообщил в этой статье?Что попало пишут, только народ будоражат....
Зачем, чёб припугнуть в будущем потенциальных насильников - всё равно вас найдут? Дык те особи совершают преступления или бухими, или дурными и им на то глубоко..., а очнувшись и перетрухав вдруг вспоминают Конституцию.
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123
0 0
ЭТО ИМЕННО ВЫ ЛИШНИЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ВЫ САМИ ИНВАЛИДЫ.
На других местных ресурсах эту новость напечатали тоже, но там нет пыхтенья, сопенья, шипенья.
Никто так не реагирует, как здешние читатели, и никто не переводится на кое-что (уточн. - г.но), как вы.
Вы чем-то вечно обижены или что? Сколько можно злобно шипеть? Прямо-таки наизнанку вас выворачивает ....
Вы все здесь что ли собрались, жизнью обиженные?
Потому что на других ресурсах такого не наблюдается ...
Ольга Светлая это ты? облажалась получай! или ты хочешь сказать это не ты, это другие ,я только списала?
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КоляYeti 12019
1 1
Ну и что написали то, что кровь и выделения принадлежат девочке. А где ДНК мужика? Так что вопрос вдруг это не он, а его сын еще открыт. А у меня версия, что это бойфренд матери и подстава соседа.
Ага и мамаша притащила, вместе с бойфрендом, или заманила в ЧУЖОЙ дом собственную дочь? Ты чё "Дарья Донцова"- откель столько воображения???
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михаил
0 2
Ему нужна крепкая веревка и хорошая перекладина, а не психоэкспертиза.
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ххх
0 0
Ну и что написали то, что кровь и выделения принадлежат девочке. А где ДНК мужика? Так что вопрос вдруг это не он, а его сын еще открыт. А у меня версия, что это бойфренд матери и подстава соседа.
Лен, ты иди полы помой, по-любому в садике нянькой робишь, или на кассе в супермаркете. Без тебя люди разберутся,СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЕ! Без твоих идиотских предположений!
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1**
0 1
Что обсуждать? Мужик продвинутый и свой биологический материал в печке сжег... И теперь доказать кроме убийства еще и насилие, просто невозможно... Только если сам признается...
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