Трудоёмкая экспертиза, проведённая в максимально короткие сроки, помогла установить возможного убийцу 12-летней школьницы из Новокузнецка.

В конце января в Новокузнецке пропала 12-летняя школьница. Её искали несколько дней. Подозреваемого в убийстве девочки установили по следам крови, которые обнаружили у него дома.

Экспертиза была проведена максимально оперативно. Об этом сообщили представители ГУ МВД по региону.

По данному случаю была проведена биологическая экспертиза тканей и выделений человека. За основу взяли образец матери, по которому установили генотип и определили, что найденная кровь принадлежала пропавшему ребёнку, — цитирует «Газета Кемерова» заместителя начальника отдела экспертиз тканей и выделений человека экспертно-криминалистического центра областного ГУ МВД Ирину Борискину.

По словам специалиста, подобные экспертизы проводятся только в стационарной лаборатории. Это трудоёмкий процесс. Оперативно такое исследование можно провести за три часа.

Напомним, 12-летняя новокузнечанка пропала 26 января. Тридцать первого января задержали подозреваемого — 40-летнего жителя Новокузнецка. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего». Установлено, что мужчина надругался над ребёнком.

1 февраля тело девочки подняли на поверхность из вентиляционного штрека заброшенной шахты.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.