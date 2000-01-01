Более 1,5 тысячи домов в трёх районах Новокузнецка могут попасть в зону подтопления при сильном паводке. Об этом сообщили на заседании противопаводковой комиссии.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заслушал доклады руководителей Орджоникидзевского, Заводского и Центрального районов.

В Орджоникидзевском районе в зону подтопления могут попасть 64 дома, в том числе многоквартирные. Для эвакуации жителей и мониторинга ситуации готовятся специальные группы реагирования. На территории района будут действовать пять пунктов временного размещения. Также проводится очистка русел малых рек и ручьев от мусора, снега и льда.

В Центральном районе и ТУ Абагур в зоне подтопления могут оказаться 493 дома, а также больница № 16 в Абагуре. На территории создано 19 пунктов временного размещения. Также проводится работа по подготовки к паводку.

В Заводском районе в зоне подтопления могут оказаться 942 домовладения: на Нижней островской площадке, в посёлке Телеуты и посёлка Большевик. Властями создано 17 пунктов временного размещения для граждан. В настоящее время осуществляется очистка русел рек, дренажных канав, отсыпка береговой линии Томи, уборка снега.

Доклады руководителей других районов будут заслушены на следующем заседании комиссии. Также отметим, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов попросил уделить особое внимание вопросу добровольного страхования жителей от паводка. По словам градоначальника, горожане крайне неохотно страхуются от подтопления. Возможно, это связано с недоверием к страховщикам, либо с недостаточной работой страховых компаний.