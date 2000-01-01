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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

Сегодня 15:01
1422
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Более 1,5 тысячи домов в трёх районах Новокузнецка могут попасть в зону подтопления при сильном паводке. Об этом сообщили на заседании противопаводковой комиссии.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заслушал доклады руководителей Орджоникидзевского, Заводского и Центрального районов.

В Орджоникидзевском районе в зону подтопления могут попасть 64 дома, в том числе многоквартирные. Для эвакуации жителей и мониторинга ситуации готовятся специальные группы реагирования. На территории района будут действовать пять пунктов временного размещения. Также проводится очистка русел малых рек и ручьев от мусора, снега и льда.

В Центральном районе и ТУ Абагур в зоне подтопления могут оказаться 493 дома, а также больница № 16 в Абагуре. На территории создано 19 пунктов временного размещения. Также проводится работа по подготовки к паводку.

В Заводском районе в зоне подтопления могут оказаться 942 домовладения: на Нижней островской площадке, в посёлке Телеуты и посёлка Большевик. Властями создано 17 пунктов временного размещения для граждан. В настоящее время осуществляется очистка русел рек, дренажных канав, отсыпка береговой линии Томи, уборка снега.

Доклады руководителей других районов будут заслушены на следующем заседании комиссии. Также отметим, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов попросил уделить особое внимание вопросу добровольного страхования жителей от паводка. По словам градоначальника, горожане крайне неохотно страхуются от подтопления. Возможно, это связано с недоверием к страховщикам, либо с недостаточной работой страховых компаний.

Комментарии 6
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Анонимный пользователь
1 0
Как говорится, весна покажет, кто что делал!
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Евгения
2 1
жаль форштадта в списке нет.....
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Анонимный пользователь
0 0
жаль форштадта в списке нет.....
Для кого пишут непонятно?) "Доклады руководителей других районов будут заслушены на следующем заседании комиссии".
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Вс
5 1
Жители п. Телеуты в своё время были переселены по программе переселения, но они через суд доказывали своё право на поселение как малые народы. Так что пускай и занимаются осушением.
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Алуся
0 0
жаль форштадта в списке нет.....
Пока не заслушали Кузнецкий район...
А Форштадт поплывет однозначно и по полной......
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z
0 0
Чет опять офихинею чиговники выдумывают, неужели пытаются у мчс отпилить денег от противопаводковых?
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