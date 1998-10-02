На заседании противопаводковой комиссии глава Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил сотрудникам ГИМС провести инвентаризацию всех плавсредств, в том числе, и у частников.

По словам градоначальника, действовать необходимо как при военном времени, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно привлекать все имеющиеся плавсредства даже без согласия собственников вплоть до изъятия.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 15 февраля состоялось заседания противопаводковой комиссии, на котором власти и специальные службы обсудили действия при возникновении паводка.