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В паводок будут действовать по законам военного времени — мэр Новокузнецка

16 февраля 07:00
2519
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На заседании противопаводковой комиссии глава Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил сотрудникам ГИМС провести инвентаризацию всех плавсредств, в том числе, и у частников.

По словам градоначальника, действовать необходимо как при военном времени, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно привлекать все имеющиеся плавсредства даже без согласия собственников вплоть до изъятия.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 15 февраля состоялось заседания противопаводковой комиссии, на котором власти и специальные службы обсудили действия при возникновении паводка.

Комментарии 26
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Екарный Бабай
65 3
Похоже совсем крышу снесло,военное положение сначала надо объявить,при чём делать это должен президент,а никак не Серожа разрушитель.
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Dax
39 1
Интересно, а сколько лодок можно купить на зарплату мэра?
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..
23 10
Похоже совсем крышу снесло,военное положение сначала надо объявить,при чём делать это должен президент,а никак не Серожа разрушитель.
Ага..Щас, мы в Новокузнецке устроим Сталинград -2 и Курская дуга-2..НИ ШАГУ НАЗАД..Приказ №227..ТОЛЬКО-ВПЕРЁД..)))
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Ужас модерна Сити н
35 6
Мы давно уже живём по законам военного времени. Точнее не живем,а выживаем,в оккупации.
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вася
32 2
чё ваще попутал итальянец, пусть дочу свою изымет с американского университета.
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местный-2
5 2
чё ваще попутал итальянец, пусть дочу свою изымет с американского университета.
Это у него(Кузнецова) перепалка была кажется с редактором газеты"Кузнецкий рабочего",где в ответе была вскользь затронута эта тема?
Случайно прочитал.
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.
20 1
Солнце пригревает, начинают оттаивать наполеоны с багратионами.
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Анонимный пользователь
12 2
А пленных тоже не брать?
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Дон Хенаро 37342
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Седой 10846
9 3
Какие же они бывают смешные-современные манагеры-коекакеры.
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Седой 10846
1 0
Солнце пригревает, начинают оттаивать наполеоны с багратионами.
И паводок разливом берега скрывает.
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имхо
14 3
Исходя из текста заметки госчиновник, первое лицо города не знает «О военном положении» и похоже многого другого что положено знать по занимаемой должности, действия исходя из положения "где-то что-то слышал-просматривал по этой теме". Возникает ощущение что ввереными им территориями управляют не государственные мужи по законам, а паханы с брателами по понятиям.
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Евгения
2 1
По законам военного времени и расстреливать будут? Если да , то кого конкретно?
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(((
6 2
Ага..Щас, мы в Новокузнецке устроим Сталинград -2 и Курская дуга-2..НИ ШАГУ НАЗАД..Приказ №227..ТОЛЬКО-ВПЕРЁД..)))
Перебор в ерничанье, да еще не в строчку. Очень не умно.
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$
3 1
Дон Хенаро:
А дезертиров расстреливать на месте?))))))
Ты же откосил от армии, белобилетник. Чего бздиш?
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читатель
3 0
Шокирующий заголовок, не правда ли г-н ШЕСТАКОВ??? Респект.
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-?-
4 0
В паводок будут действовать по законам военного времени — мэр Новокузнецк
------------------------------------------
В самом деле всех предателей Родины в паводок погрузят на баржи и на дно?
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Strange
0 2
Да нормально вроде сказанул. К каждому слову придираются)
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z
1 0
В паводок будут действовать по законам военного времени — мэр Новокузнецк
------------------------------------------
В самом деле всех предателей Родины в паводок погрузят на баржи и на дно?
Так они нарюд считают придателями, вот у него и ворют и варют.
По законам военного времени? Верните бедила вурдалаку из щемерово.
Как бабы перед паводком подолом машут, где же крепкие задом были всю осень и зиму?
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а?
3 0
А законы военного времени будут распостраняться на всех или только на подчинённых?
Или, как всегда, накосячат сверху - а отвечать придётся нижним?
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jil
1 0
Похоже совсем крышу снесло,военное положение сначала надо объявить,при чём делать это должен президент,а никак не Серожа разрушитель.
Видать моторку себе присмотрел
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Акрихин
1 0


УКАЗ Президента РФ от 02.10.1998 N 1175 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННО - ТРАНСПОРТНОЙ ОБЯЗАННОСТИ" III. Порядок исполнения военно - транспортной обязанности гражданами 20. Военно - транспортная обязанность исполняется гражданами в военное время путем предоставления войскам, формированиям и органам тех транспортных средств, которые в них применяются. При этом гражданам выдаются документы, подтверждающие предоставление ими транспортных средств. 21. Перечни транспортных средств, подлежащих предоставлению войскам, формированиям и органам гражданами, устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации. 22. В целях обеспечения исполнения гражданами военно - транспортной обязанности осуществляется учет транспортных средств, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения. Ведение учета этих транспортных средств возлагается на военные комиссариаты (органы военного управления). Порядок учета определяется Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств. 23. Государственная регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с учета транспортных средств, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, производятся по согласованию с военными комиссариатами (органами военного управления), осуществляющими их учет.

КоАП РФ Статья 19.25. Неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации военно-транспортных мобилизационных обязанностей - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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@
2 0
Совсем сирожу идиотизм одолел. Ну а чо, весна на пороге!
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!!
0 0


УКАЗ Президента РФ от 02.10.1998 N 1175 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННО - ТРАНСПОРТНОЙ ОБЯЗАННОСТИ" III. Порядок исполнения военно - транспортной обязанности гражданами 20. Военно - транспортная обязанность исполняется гражданами в военное время путем предоставления войскам, формированиям и органам тех транспортных средств, которые в них применяются. При этом гражданам выдаются документы, подтверждающие предоставление ими транспортных средств. 21. Перечни транспортных средств, подлежащих предоставлению войскам, формированиям и органам гражданами, устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации. 22. В целях обеспечения исполнения гражданами военно - транспортной обязанности осуществляется учет транспортных средств, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения. Ведение учета этих транспортных средств возлагается на военные комиссариаты (органы военного управления). Порядок учета определяется Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств. 23. Государственная регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с учета транспортных средств, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, производятся по согласованию с военными комиссариатами (органами военного управления), осуществляющими их учет.

КоАП РФ Статья 19.25. Неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей Неисполнение установленных законодательством Российской Федерации военно-транспортных мобилизационных обязанностей - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
Полетань, завязывай спамить! Людям общаться мешаешь.
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прохожий
0 0
У работников администрации для начало надо весь транспорт конфисковать и вывозить пострадавших в их "шалаши"
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