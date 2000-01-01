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Новокузнечан зовут за дешёвыми продуктами на губернаторскую ярмарку

Сегодня 15:45
1117
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.ru

Жители Новокузнецка смогут купить продукты и сувениры по сниженным ценам.

В городе пройдет областная продовольственная ярмарка, сообщает SU.

Кузбасские производители откроют более 90 торговых точек. Горожанам предложат хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, колбасные, молочные продукты, масло растительное, льняное, кондитерские изделия, куриное яйцо, перепелиное яйцо, мясо говядины, свинины, птицы, индейка, рыба живая и свежемороженая, рыбопродукты, картофель, овощи замороженные, грибы вёшенки, овощи, фрукты, мед, сухофрукты, грецкие орехи, безалкогольные напитки. Кроме того, здесь можно будет приобрести сувениры, непродовольственные товары и многое другое.

Фермеры, дачники, предприятия, профессиональные образовательные учреждения и мастера декоративно-прикладного искусства представят товары по ценам, на 10−15 процентов ниже рыночных, уточняет пресс-служба областной администрации.

Ярмарка в Новокузнецке состоится в пятницу, 17 февраля. Она начнёт работать с 9:00 на площади общественных мероприятий.

Комментарии 9
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местный-2
12 0
Так и создайте рынки ,где будут на постоянной основе представлены местные производители....фермеры,дачники и т.д.
Это и будет поддержка малому бизнесу не на словах а на деле.
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Шпили-вилли
1 0
Так и создайте рынки ,где будут на постоянной основе представлены местные производители....фермеры,дачники и т.д.
Это и будет поддержка малому бизнесу не на словах а на деле.
по идее он уже создан, губернский который. Но ценник там не ниже, чем везде
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аватар
1
13 0
вопрос - почему ГУБЕРНАТОРСКАЯ?
он за прилавком стоит?
какой то культ личности..
губерн. программы, рынки, и т.д
так то это его ОБЯЗАННОСТЬ !!!
его для этого туда и ставили!!! изначально.....
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nick
1 5
по идее он уже создан, губернский который. Но ценник там не ниже, чем везде
а почему оно ниже должны быть? понятно по ящику нам рассказывают про проклятых барыг, но если голову включить...
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местный-2
1 0
по идее он уже создан, губернский который. Но ценник там не ниже, чем везде
Когда он открывался(кажется СДС хозяева) все было более-менее пристойно и люди шли туда.
Но сетевые магазины сделали свое дело,конкурировать с ними не реально.Не знаю как они там сейчас...те кто с губернского рынка,думаю проблемы у них.
Ценники на фоне снижения покупательской способности и ,скорее всего,роста арендной платы,конечно будут ползти вверх.
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Оленевод Вакутагин
2 0
вопрос - почему ГУБЕРНАТОРСКАЯ?
он за прилавком стоит?
какой то культ личности..
губерн. программы, рынки, и т.д
так то это его ОБЯЗАННОСТЬ !!!
его для этого туда и ставили!!! изначально.....
Да..нееееееее..ЕСТЬ ещё картофель "Тулеевский"..но,щас не об ЭТОМ..
Вот,впервые,пишу (опус) очень, СЕРЬЁЗНО..
Вот, смотришь на АГТ и серЕжу..бьються ,как "рыба об лёд",а толку -НЕТУ..
НО,было,предложение,правда,давненько-НОВОКУЗНЕЦК сделать "закрытым" городом,т.е.-захоронение ядерных отходов в шахтах..Решение ВСЕХ проблем..Ферросплавный заводик хреначит ЯДУ в разы..а,ядерные отходы-да,ни хрена ,там ни чё не будет-радиофон будет в норме..
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