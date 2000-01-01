Жители Новокузнецка смогут купить продукты и сувениры по сниженным ценам.

В городе пройдет областная продовольственная ярмарка, сообщает SU.

Кузбасские производители откроют более 90 торговых точек. Горожанам предложат хлеб, хлебобулочные изделия, крупы, колбасные, молочные продукты, масло растительное, льняное, кондитерские изделия, куриное яйцо, перепелиное яйцо, мясо говядины, свинины, птицы, индейка, рыба живая и свежемороженая, рыбопродукты, картофель, овощи замороженные, грибы вёшенки, овощи, фрукты, мед, сухофрукты, грецкие орехи, безалкогольные напитки. Кроме того, здесь можно будет приобрести сувениры, непродовольственные товары и многое другое.

Фермеры, дачники, предприятия, профессиональные образовательные учреждения и мастера декоративно-прикладного искусства представят товары по ценам, на 10−15 процентов ниже рыночных, уточняет пресс-служба областной администрации.

Ярмарка в Новокузнецке состоится в пятницу, 17 февраля. Она начнёт работать с 9:00 на площади общественных мероприятий.