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При сильном паводке в Новокузнецке затопит более 1,5 тысячи домов

Новокузнецкие пожарные спасли щенков

Сегодня 15:56
872
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Татьяна Бочкарёва

В Новокузнецке пожарные спасли маму-собаку и трёх щенят от гибели.

О щенках под крыльцом офиса на Запсибе волонтёрам общества «Кот и пёс» рассказала неравнодушная пенсионерка. По её словам, жильцы регулярно подкармливали маму-собаку, несмотря на запреты дворников. Уборщики якобы даже хотели закрыть небольшой лаз, по которому пёс выходил к людям.

«В понедельник мы поехали посмотреть обстановку на месте. Собака лежала под крыльцом в дальнем углу, рядом 3 живых щенка, чуть подальше от неё 3 погибших. Достать щенков не представлялось возможным. Необходимо было отбить метровую наледь с торца крыльца, девушкам это не под силу. Обратились к ребятам в МЧС, они приехали через 30 минут и помогли извлечь малышей», — рассказала ВашГород.ру волонтёр Татьяна Бочкарёва.

Спасённым собакам нашли временное место жительства. Для них уже подыскивают ответственных хозяев. А пока волонтёры объявили сбор средств для обработки от глистов, прививок и стерилизации собаки-мамы. Помочь животным материально можно, узнав подробности здесь.

Комментарии 16
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111
4 27
@,б в@шу мать ... кругом сбор средств ! когда раздача начнётся ???
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Анонимный пользователь
11 2
@,б в@шу мать ... кругом сбор средств ! когда раздача начнётся ???
Бесчувственный ты, а пёсиков то жалко!
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достали бездомные собаки и дегенераты их подкармливающие
3 16
Бесчувственный ты, а пёсиков то жалко!
кто разводит псов бездомных подкармливая их , ТОТ Бесчувственный или тупой....
их становится всё больше а вы ЧУВСТВЕННЫЕ потом ноете -
объявляете сбор средств,
а когда эти твари кидаются на детей ВАС ЧУВСТВЕННЫХ нет рядом, вы уже сочувствуете детям покусанным !!!
думать надо головой а не чувственной ж@пой!!!!!!!
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Все хорошо
24 1
кто разводит псов бездомных подкармливая их , ТОТ Бесчувственный или тупой....
их становится всё больше а вы ЧУВСТВЕННЫЕ потом ноете -
объявляете сбор средств,
а когда эти твари кидаются на детей ВАС ЧУВСТВЕННЫХ нет рядом, вы уже сочувствуете детям покусанным !!!
думать надо головой а не чувственной ж@пой!!!!!!!
Видимо жизнь не удалась )))
Злой худе собаки
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1
0 0
@,б в@шу мать ... кругом сбор средств ! когда раздача начнётся ???
как поется в одной песне---- "дельфин будет жить а я умру....."
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*
11 0
кто разводит псов бездомных подкармливая их , ТОТ Бесчувственный или тупой....
их становится всё больше а вы ЧУВСТВЕННЫЕ потом ноете -
объявляете сбор средств,
а когда эти твари кидаются на детей ВАС ЧУВСТВЕННЫХ нет рядом, вы уже сочувствуете детям покусанным !!!
думать надо головой а не чувственной ж@пой!!!!!!!
вы что такой злой? не дали? )))
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Яна
7 8
@,б в@шу мать ... кругом сбор средств ! когда раздача начнётся ???
Животные это вы... Твари бездушные!
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111
0 24
Животные это вы... Твари бездушные!
яна голову включи если включается! или она тебе для другого? как в анекдоте--" а еще я в неё ем..."
где я кого оскорбил? а ты уже открыла свое отверстие...
животное это ты! отвечая на коммент ты хоть читай его!
из вас бабки тянут дур безмозглых! а вы сопли распустили!
кругом сбор денег , вы уже привыкли сдавать на что нибудь !пользуются отсутствием мозга! из-за таких как ты и процветают все эти побирушки-мошенники, выдумавшие что они творят добро!
людям помоги! человек рядом помирать будет , помощи хр"н дождётся , а к собаке приехали спасатели! или козла на самолете возят! совсем *************************
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111
0 6
вы что такой злой? не дали? )))
достали прикамливатели собак, стаи возле дома по 20 штук, заср@ли все вокруг, дети на улицу без взрослых боятся выйти, собаки кидаются!
а они, безмозглые ,делают вид что делают добро!
их вместе с собаками надо стерилизовать чтоб потомства не давали!!!!
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Булька
4 1
кто разводит псов бездомных подкармливая их , ТОТ Бесчувственный или тупой....
их становится всё больше а вы ЧУВСТВЕННЫЕ потом ноете -
объявляете сбор средств,
а когда эти твари кидаются на детей ВАС ЧУВСТВЕННЫХ нет рядом, вы уже сочувствуете детям покусанным !!!
думать надо головой а не чувственной ж@пой!!!!!!!
Так бездомные псы не от кормежки разводятся,а благодаря людям,которые плодят их,а потом выкидывают.Вы можете жалеть кого угодно,это ваш выбор и вас никто не оскорбляет за это.Хотя я сомневаюсь,что вам кого то вообще жалко.
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Не любила, а теперь люблю
8 0
Маленькие дети на улицу нынче без взрослых ходить не должны, если вы нормальные родители. А большие дети собак не боятся. А то, что собаки кидаются, так ведь это основной закон жизни: этих собак любвеобильные мамки-папки своим деткам поиграть купили, а потом выкинули, вот теперь они бездомные и возвращают человеку, расплата так сказать. Человеки - вот главное зло Земли!
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Булька
4 1
яна голову включи если включается! или она тебе для другого? как в анекдоте--" а еще я в неё ем..."
где я кого оскорбил? а ты уже открыла свое отверстие...
животное это ты! отвечая на коммент ты хоть читай его!
из вас бабки тянут дур безмозглых! а вы сопли распустили!
кругом сбор денег , вы уже привыкли сдавать на что нибудь !пользуются отсутствием мозга! из-за таких как ты и процветают все эти побирушки-мошенники, выдумавшие что они творят добро!
людям помоги! человек рядом помирать будет , помощи хр"н дождётся , а к собаке приехали спасатели! или козла на самолете возят! совсем *************************
А вам поди самим жрать нечего?Могу костей суповых вам купить.Или на пиво нужнее?А вы сами интересно людям то помогаете?Бабушке соседке полы моете?Или может мать-одиночку в клинику возите с коляской?Или санитаром бесплатно работаете в доме инвалидов?Или детский дом посещаете?Как вы помогаете людям,голословно?
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1**
1 0
кто разводит псов бездомных подкармливая их , ТОТ Бесчувственный или тупой....
их становится всё больше а вы ЧУВСТВЕННЫЕ потом ноете -
объявляете сбор средств,
а когда эти твари кидаются на детей ВАС ЧУВСТВЕННЫХ нет рядом, вы уже сочувствуете детям покусанным !!!
думать надо головой а не чувственной ж@пой!!!!!!!
А если уничтожить бездомных собак, то крысы будут свободно по дорогам гулять... Коты не справляются с крысами.. И домашним не разрешают отлавливать крыс.. Забыли про природный баланс? Стоит изничтожить одну живность и пойдет разлад в природе...
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Вова
0 0
Обращался как то в Кот и Пес когда потерял собаку трубку не берут на второй день дозвонился недовольные люди отвечают ,даже советом не помогли. На публику играют, Больше Пиара
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