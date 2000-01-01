В Новокузнецке пожарные спасли маму-собаку и трёх щенят от гибели.

О щенках под крыльцом офиса на Запсибе волонтёрам общества «Кот и пёс» рассказала неравнодушная пенсионерка. По её словам, жильцы регулярно подкармливали маму-собаку, несмотря на запреты дворников. Уборщики якобы даже хотели закрыть небольшой лаз, по которому пёс выходил к людям.

«В понедельник мы поехали посмотреть обстановку на месте. Собака лежала под крыльцом в дальнем углу, рядом 3 живых щенка, чуть подальше от неё 3 погибших. Достать щенков не представлялось возможным. Необходимо было отбить метровую наледь с торца крыльца, девушкам это не под силу. Обратились к ребятам в МЧС, они приехали через 30 минут и помогли извлечь малышей», — рассказала ВашГород.ру волонтёр Татьяна Бочкарёва.

Спасённым собакам нашли временное место жительства. Для них уже подыскивают ответственных хозяев. А пока волонтёры объявили сбор средств для обработки от глистов, прививок и стерилизации собаки-мамы. Помочь животным материально можно, узнав подробности здесь.