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В самой многодетной семье России появился 76-й ребёнок

Сегодня 17:30
1450
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
deti.mail.ru

Многодетная мама Татьяна Сорокина взяла на воспитание 76 ребёнка.

Самая многодетная мама России живёт в посёлке в посёлке Рассвет Ростовской области. У неё 75 детей. Недавно Татьяна Сорокина стала приёмной мамой для пятилетнего Коли. От мальчика отказалась сначала родная мать. Не повезло ему и с первой приёмной родительницей, рассказывает портал deti.mail.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Татьяне Сорокиной удалось наладить контакт с малышом, несмотря на то, что мальчик был проблемным.

Родных детей у 65-летней Татьяны двое: сын и дочь. Обоим уже больше 40 лет. Первый приёмный ребёнок появился у Сорокиных в 1975 году. Соседка оставила на время им свою дочь, чтобы «обустроить личную жизнь». В итоге девочка так и осталась в приёмной семье. В феврале 1989 года семья Сорокиных получила статус семейного детского дома. К этому моменту у них было 13 детей.

Семья Сорокиных — обладатели премии «Золотое сердце» и «Россиянин года». Татьяна и Михаил также получили ордена — Почёта и «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. Несмотря на то, что 4 года назад Михаила не стало, Татьяна свою деятельность не прекратила. Она до сих пор заботится о детях-сиротах.

Комментарии 6
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Q
17 3
Молодец какая! Не каждый может взять под опеку чужого ребёнка. Да и детям лучше в своё мне,чем в детдомах. Респект Татьяне!
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Гопник
5 1
Растить и воспитывать детей-героический труд. Молодец!Здоровья!
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Сталин
3 4
около миллиона в месяц получает...пособия
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Екарный Бабай
1 14
около миллиона в месяц получает...пособия
А тебя жаба давит,обезьяна ты эдакая.
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Гопник
0 0
около миллиона в месяц получает...пособия
Глупее себя встречал?
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