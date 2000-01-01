Многодетная мама Татьяна Сорокина взяла на воспитание 76 ребёнка.

Самая многодетная мама России живёт в посёлке в посёлке Рассвет Ростовской области. У неё 75 детей. Недавно Татьяна Сорокина стала приёмной мамой для пятилетнего Коли. От мальчика отказалась сначала родная мать. Не повезло ему и с первой приёмной родительницей, рассказывает портал deti.mail.ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».

Татьяне Сорокиной удалось наладить контакт с малышом, несмотря на то, что мальчик был проблемным.

Родных детей у 65-летней Татьяны двое: сын и дочь. Обоим уже больше 40 лет. Первый приёмный ребёнок появился у Сорокиных в 1975 году. Соседка оставила на время им свою дочь, чтобы «обустроить личную жизнь». В итоге девочка так и осталась в приёмной семье. В феврале 1989 года семья Сорокиных получила статус семейного детского дома. К этому моменту у них было 13 детей.

Семья Сорокиных — обладатели премии «Золотое сердце» и «Россиянин года». Татьяна и Михаил также получили ордена — Почёта и «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. Несмотря на то, что 4 года назад Михаила не стало, Татьяна свою деятельность не прекратила. Она до сих пор заботится о детях-сиротах.