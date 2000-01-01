Шум волн, запах моря и вкус соли на губах. А вы скучаете по морю?! А любите ли вы рыбу и морепродукты так, как любим их мы?! Если да, то встречайте: фирменный магазин «Кузнецкой Рыбной Компании» по адресу проспект Октябрьский, 47.

Специально для Вас, мы отбираем лучшее сырье и бережно доставляем его с Дальнего Востока. Высококвалифицированные технологи, проверенные рецептуры и лишь натуральные ингредиенты и специи — залог непревзойденного вкуса и качества нашей продукции.

А наша копченая рыбка?! Равнодушных не будет!

Для копчения рыбы мы используем щепу ольхи. Ольха — экологически чистое дерево, которое при сгорании не выделяет вредных веществ и черной копоти. А это значит, что копченая на ольхе рыба — это не только вкусно, но и полезно!

Соответствие стандарту ГОСТ, контроль аттестованной лаборатории, новое современное автоматизированное оборудование — все это помогает нам достичь высокого качества, производимой продукции.

Стабильность цены удалось достигнуть за счет прямых поставок и производства в Новокузнецке.



Посетите наш Фирменный магазин «Кузнецкой Рыбной Компании» сами по адресу пр. Октябрьский, 47 и попробуйте:

• Рыбу свежемороженую;

• Рыбу горячего и холодного копчения;

• Рыбу слабосоленая и пряного посола;

• Пресервы.

Сельдь алюторская, скумбрия жирненькая, мойва, минтай, семга, форель, кета, кальмары и много другое!

Наша рыбка еще хранит вкус моря!



Фирменные магазины «Кузнецкой рыбной компании» находятся по адресам:

Пр. Октябрьский, 47,

ул. Моховая, 7.