Шум волн, запах моря и вкус соли на губах. А вы скучаете по морю?! А любите ли вы рыбу и морепродукты так, как любим их мы?! Если да, то встречайте: фирменный магазин «Кузнецкой Рыбной Компании» по адресу проспект Октябрьский, 47.
Специально для Вас, мы отбираем лучшее сырье и бережно доставляем его с Дальнего Востока. Высококвалифицированные технологи, проверенные рецептуры и лишь натуральные ингредиенты и специи — залог непревзойденного вкуса и качества нашей продукции.
А наша копченая рыбка?! Равнодушных не будет!
Для копчения рыбы мы используем щепу ольхи. Ольха — экологически чистое дерево, которое при сгорании не выделяет вредных веществ и черной копоти. А это значит, что копченая на ольхе рыба — это не только вкусно, но и полезно!
Соответствие стандарту ГОСТ, контроль аттестованной лаборатории, новое современное автоматизированное оборудование — все это помогает нам достичь высокого качества, производимой продукции.
Стабильность цены удалось достигнуть за счет прямых поставок и производства в Новокузнецке.
Посетите наш Фирменный магазин «Кузнецкой Рыбной Компании» сами по адресу пр. Октябрьский, 47 и попробуйте:
• Рыбу свежемороженую;
• Рыбу горячего и холодного копчения;
• Рыбу слабосоленая и пряного посола;
• Пресервы.
Сельдь алюторская, скумбрия жирненькая, мойва, минтай, семга, форель, кета, кальмары и много другое!
Наша рыбка еще хранит вкус моря!
Фирменные магазины «Кузнецкой рыбной компании» находятся по адресам:
Пр. Октябрьский, 47,
ул. Моховая, 7.