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В популярном смартфоне появилась новая секретная функция

16 февраля 06:00
1963
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dialog.ua

В «Айфоне» появилась новая секретная функция. Голосовой сервис Siri получила обновление, связанное с тематикой фильма Lego Batman.

Теперь если обратиться к цифровому помощнику как к Batcomputer (компьютеру Бэтмена), он ответит заготовленными фразами, связанными с фильмом. Об этом сообщает «Российская газета».

Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно сказать по-английски слово «Puter» или «Computer». Тогда вы сможете получить от Siri ответ, как от компьютера бэтмена: «Чем могу помочь, Бэтмен», «Добро пожаловать домой, сэр. Робин снова примеряет костюмы в пещере» и так далее.

Отмечается, что ранее помощник от Apple выдавал фразы, посвященные сериалу «Игра престолов», ленте «Назад в будущее», игре Pokémon Go и многочисленными фильмами о роботах.

Комментарии 7
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окееей гуууугл
1 0
план изготовления +++++++ из огрызкофилов выполняется
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Дон Хенаро 37342
0 0
«Puter» ????
Логичнее было в ответ на такой запрос услышать ответ "Диктатор из банановой державы третьего мира, подавляющий гражданские права и свободы своего народа, глава ОПГ, организовавшей преступную сеть, выжимающие последние соки и ресурсы из страны"
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