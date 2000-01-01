В «Айфоне» появилась новая секретная функция. Голосовой сервис Siri получила обновление, связанное с тематикой фильма Lego Batman.

Теперь если обратиться к цифровому помощнику как к Batcomputer (компьютеру Бэтмена), он ответит заготовленными фразами, связанными с фильмом. Об этом сообщает «Российская газета».

Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нужно сказать по-английски слово «Puter» или «Computer». Тогда вы сможете получить от Siri ответ, как от компьютера бэтмена: «Чем могу помочь, Бэтмен», «Добро пожаловать домой, сэр. Робин снова примеряет костюмы в пещере» и так далее.

Отмечается, что ранее помощник от Apple выдавал фразы, посвященные сериалу «Игра престолов», ленте «Назад в будущее», игре Pokémon Go и многочисленными фильмами о роботах.