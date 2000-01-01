В Кемеровской области ожидается тридцатиградусный перепад температуры за сутки, порывистый ветер, мокрый снег и метели.

Ночью с 15 на 16 февраля в большинстве районов Кузбасса сохранится холодная погода с минимальной температурой воздуха −28…−33 градуса, сообщает ЕДДС по Новокузнецку.

Днём 16 февраля столбик термометра поднимется до −13…−18, а в горных районах — до −6…−11 градусов. В этот день будет преимущественно без осадков, местами изморозь.

В ночь на пятницу, 17 февраля, снова похолодает до минус 22, местами до минус 30 градусов. А днём кузбассовцев ждёт тёплая погода: 6…11 градусов со знаком «минус». Местами температура воздуха составит 0…-5 градусов. Ветер будет дуть с порывами до 10−15, местами до 20 метров в секунду.

В ночь на субботу, 18 февраля, ожидается от 15 до 25 градусов мороза. Днём — 11…16 ниже ноля, местами 4…6 градусов со знаком «минус». Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. В отдельных районах пройдёт небольшой снег.