В «Инстаграме» становятся трендами аккаунты пенсионерок.

Эти бабушки активно доказывают, что молодость измеряется не в годах. В их аккаунтах тысячи подписчиков, под фотографиями сотни лайков. А их жизнелюбию позавидует любой 20-летний.

Например, ВашГород.ру уже не раз рассказывал про 86-летнюю Раису из Магнитогорска. Бывшая актриса рассказывает в блоге про своё детство и молодость, про военные годы, мужа, детей и внуков. Несмотря на возраст, бабушка настоящая модница и удивляет подписчиков новыми нарядами.

89-летняя баба Лена из Красноярска мемуары не пишет. Вместо этого она копит свою пенсию и раз в год выбирается в путешествие с одним рюкзачком. Родственники неутомимой сибирячки создали ей страницу в «Инстаграме», куда помогают выкладывать новые посты.

Фото Екатерины Папиной (photo: Ekaterina Papina) @ekaterina.papi А вы как отдыхаете в свои 89?#babalena #@babushka1927, #babushka1927, #бабаЛена#супербабушка, #супербабушка2016 Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927) Дек 10 2016 в 4:34 PST

Валентина Ивановна из Находки, в отличие от своих «коллег», публикует на страничке вполне обычные снимки. Там 81-летняя россиянка раскатывает тесто, идёт на рынок или копается в огороде. Впрочем, иногда и она не прочь пошутить и выложить снимки с забавными подписями.

Я посовещалась с подругами и, пользуясь случаем хотим спросить у @damedvedev как долго нам ещё держаться? Публикация от Валентина Ивановна (@bab__valya) Янв 27 2017 в 10:53 PST

Меня лайкает твой дед Публикация от Валентина Ивановна (@bab__valya) Янв 24 2017 в 12:31 PST

А вот 60-летняя Галина Мерц, как утверждают её дети, прославилась совершенно случайно. Бывшая жительница Алтайского края поехала отдыхать в санаторий в Алтайском крае. Для связи дети предложили ей использовать «Инстаграм».

Там появилось первое видео Галины, в котором она просит своего сына «прекратить жрать». Затем ролик увидела Лера Кудрявцева и сделала репост, после чего на аккаунт Галины подписались тысячи человек.

Эдик, что ты кушал сегодня?#галяберетта#хватитжрать# Публикация от ‍‍Галя Беретта (@galina_merts) Янв 24 2017 в 4:59 PST

От российских пенсионерок не отстают украинские. 58-летняя Степанида, правда, не постеснялась поменять имидж. И яркий цвет волос, алая помада и пёстрые наряды совсем её не портят. На своей страничке бабушка-хипстер, как она сама себя назвала, Степанида публикует снимки со своих фотосессий и активного отдыха.

Публикация от Степанида Цвіт (@hipsta_granny) Дек 29 2016 в 1:25 PST

Публикация от Степанида Цвіт (@hipsta_granny) Фев 13 2017 в 1:24 PST

Ранее ВашГород.ру рассказывал о вдохновляющих инстаграм-страничках, на которые стоит подписаться.