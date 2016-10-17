В «Инстаграме» становятся трендами аккаунты пенсионерок.
Эти бабушки активно доказывают, что молодость измеряется не в годах. В их аккаунтах тысячи подписчиков, под фотографиями сотни лайков. А их жизнелюбию позавидует любой 20-летний.
Например, ВашГород.ру уже не раз рассказывал про 86-летнюю Раису из Магнитогорска. Бывшая актриса рассказывает в блоге про своё детство и молодость, про военные годы, мужа, детей и внуков. Несмотря на возраст, бабушка настоящая модница и удивляет подписчиков новыми нарядами.
Огромная благодарность всем, кто поддержал идею #историилюбвипрошлыхлет и уже рассказал истории своих родственников. Получила истинное удовольствие, читая и разглядывая фотографии. На долю людей выпали революция и ее последствия, война, репрессии, но несмотря на это они жили, влюблялись, создавали семьи и рожали детей. Вы просите рассказать и мою историю. Но в ней нет ни какой-то особенной романтики, ни героизма. Со своим мужем, Степаном я познакомилась на комбинате. Я вернулась в город после четырех лет работы в сельской школе, и работала по линии комсомола. Тогда все постоянно соревновались. Кто выдаст лучшие производственные показатели, кто выполнит и перевыполнит план. Соревновались работники внутри цеха и цеха между собой. В мои обязанности входила организация досуга. В то время я была молода и энергична, и наш цех побеждал во всех спортивных состязаниях. Степан меня заметил, стал провожать после работы и пригласил в кино. Я ничего не понимала в тонких материях и была одержима выполнением плана. Искренне верила в то, что делала, и командовала и организовывала пространство вокруг себя и после работы с таким же усердием. Со мной было нелегко. В кино мы пошли после работы, и я была очень голодна. В буфете Степан спросил, что мне купить. Конечно, я ответила «ничего», и он купил шоколад. Это меня очень рассердило. Почему-то мне казалось, что он должен был догадаться, что я с утра не ела. Всю дорогу до дома я с ним не разговаривала и не смеялась над его анекдотами. Ему надо было на мне жениться и прожить со мной целый год, чтобы узнать причину этой обиды. Вот такая была упертая комсомолка.
Публикация от Гладских Раиса, 90 лет (@raisa_90years_old)
После гибели родителей мы жили в землянке. Жили впроголодь и постоянно мерзли. Тем не менее я закончила семь классов и поступила в индустриальный техникум. Помню, я сидела в своем единственном платье, возле печки, когда в землянку зашли двое. Они сказали, что меня приглашают работать учительницей начальной школы в деревне Селивановка. Я не думала долго, одела братову шинель и сказала, что готова. Они переглянулись, накинули на меня тулуп и повезли в деревню. Шел 1944 год, война. Глухая башкирская деревня без электричества и водопровода. По вечерам горят керосиновые лампы, воду берут из колодца. Учителей катастрофически не хватает. Те, кто остались, вынуждены кормить семью, взяв на себя всю мужскую работу. По паспорту мне 18, на вид не больше пятнадцати. Из одежды – платье и шинель, даже нижнего белья не было. Мне дали четыре класса, с первого по четвертый. Детишки были совсем неграмотные, говорили «вчерась» и «щой-то». Учились в две смены, одновременно вела урок в двух классах. Через год писали контрольный диктант, который присылали из РайОНО. Я волновалась. Была у меня в четвертом классе пятнадцатилетняя Нюрка. Учеба ей давалась очень тяжело. Однако через две недели к нам приехали с проверкой. Сказали, что результаты диктанта наверняка завышены мной и нужно провести его еще раз в присутствии областного начальства. Когда я услышала, как районная чиновница диктует текст по слогам, я расслабилась. Нюрка написала повторный диктант на четыре, остальные – на пять. А я стала лучшей учительницей района. В 19 лет, с незаконченным средним образованием и, простите, без порток.
Публикация от Гладских Раиса, 90 лет (@raisa_90years_old)
89-летняя баба Лена из Красноярска мемуары не пишет. Вместо этого она копит свою пенсию и раз в год выбирается в путешествие с одним рюкзачком. Родственники неутомимой сибирячки создали ей страницу в «Инстаграме», куда помогают выкладывать новые посты.
Фото Екатерины Папиной (photo: Ekaterina Papina) @ekaterina.papi А вы как отдыхаете в свои 89?#babalena #@babushka1927, #babushka1927, #бабаЛена#супербабушка, #супербабушка2016
Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927)
Спасибо за чудесное фото @natellai ___________________ Вот так приезжаешь на Monkey beach, а там неожиданно встречаешь Бабу Лену к обезьянкам бабушка не пошла, но созерцала с удовольствием. А я тем временем немного представила своё будущее #babalena #babushka1927 #babushka_1927 #бабалена #еленаерхова #бабаленапутешествует #островсокровищпхукет
Публикация от Баба Лена Ерхова (@babushka_1927)
Валентина Ивановна из Находки, в отличие от своих «коллег», публикует на страничке вполне обычные снимки. Там 81-летняя россиянка раскатывает тесто, идёт на рынок или копается в огороде. Впрочем, иногда и она не прочь пошутить и выложить снимки с забавными подписями.
Я посовещалась с подругами и, пользуясь случаем хотим спросить у @damedvedev как долго нам ещё держаться?
Публикация от Валентина Ивановна (@bab__valya)
Публикация от Валентина Ивановна (@bab__valya)
А вот 60-летняя Галина Мерц, как утверждают её дети, прославилась совершенно случайно. Бывшая жительница Алтайского края поехала отдыхать в санаторий в Алтайском крае. Для связи дети предложили ей использовать «Инстаграм».
Там появилось первое видео Галины, в котором она просит своего сына «прекратить жрать». Затем ролик увидела Лера Кудрявцева и сделала репост, после чего на аккаунт Галины подписались тысячи человек.
Эдик, что ты кушал сегодня?#галяберетта#хватитжрать#
Публикация от Галя Беретта (@galina_merts)
Эдик, сынок! Прекрати жрать#moscowcity #худеемклету #галяберетта #хватитжрать #маманеделайтемненервы #вселучшеедетям #галяберетта #
Публикация от Галя Беретта (@galina_merts)
От российских пенсионерок не отстают украинские. 58-летняя Степанида, правда, не постеснялась поменять имидж. И яркий цвет волос, алая помада и пёстрые наряды совсем её не портят. На своей страничке бабушка-хипстер, как она сама себя назвала, Степанида публикует снимки со своих фотосессий и активного отдыха.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о вдохновляющих инстаграм-страничках, на которые стоит подписаться.