Продюсер крупнейшего российского рок-фестиваля «Нашествие» Юрий Донцов прокомментировал возможность проведения мероприятия в Новокузнецке.

По его словам, на сегодняшний день планов переезда у фестиваля нет, сообщает SU.

Напомним, проведение «Нашествия» стоит в плане мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия Новокузнецка. Датой проведения называется 2018 год.

«Нашествие» — крупнейший российский музыкальный фестиваль. Проводится в Тверской области с 2004 года. Каждое лето его посещают более 150 тысяч человек. В этом году «Нашествие» состоится с 7 по 9 июля в Большом Завидово Тверской области.