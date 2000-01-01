Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ #ВОПРОСДНЯ
Весна не за горами: синоптики предсказали потепление в Новосибирске

Продюсер «Нашествия» рассказал о возможности рок-фестиваля в Новокузнецке

16 февраля 08:52
1103
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Продюсер крупнейшего российского рок-фестиваля «Нашествие» Юрий Донцов прокомментировал возможность проведения мероприятия в Новокузнецке.

По его словам, на сегодняшний день планов переезда у фестиваля нет, сообщает SU.

Напомним, проведение «Нашествия» стоит в плане мероприятий, посвящённых празднованию 400-летия Новокузнецка. Датой проведения называется 2018 год.

«Нашествие» — крупнейший российский музыкальный фестиваль. Проводится в Тверской области с 2004 года. Каждое лето его посещают более 150 тысяч человек. В этом году «Нашествие» состоится с 7 по 9 июля в Большом Завидово Тверской области.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Читатель
12 0
Сколько помню новостей прошлого года, речь шла о фестивале "Кузнецк-400". С чего вообще администрация решила, что "Нашествие" перенесут к нам? Это вообще нереально, они формат мероприятия видели? Палатки где стоять будут? Бред, короче
ответить
аватар
Читатель
21 0
Интересно, а вообще руководство Нашествия было в курсе, что у администрации Новокузнецка на них такие планы?)))))))))))
ответить
аватар
Vasya
10 0
У продюсера когда спросили про Нашествие в Новлкузнецке, он наверное сказал:"Где?!?! Это что такое?!"
ответить
аватар
Дон Хенаро 37342
10 0
Интересно, а вообще руководство Нашествия было в курсе, что у администрации Новокузнецка на них такие планы?)))))))))))
Какое "Нашествие" в нашей дыре то?? Не тот формат мероприятия!...а так я был бы за двумя руками!
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ