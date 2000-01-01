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Кузбассовца в третий раз осудили за телефонный терроризм

16 февраля 09:34
662
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pogorelkin.com

В Кузбассе пенсионер в третий раз осуждён за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ноябре прошлого года 64-летний житель Ленинска-Кузнецкого сообщил в полицию, что один из магазинов города заминирован. На место выехали оперативные службы, однако информация не подтвердилась. В результате организациям был нанесён ущерб на сумму 16,6 тысячи рублей.

Как выяснилось позже, пенсионер таким образом решил отомстить сотрудникам торговой точки. По его словам, он зашёл в магазин, чтобы купить зажигалку, но продавцы его выгнали по неизвестным причинам.

Учитывая признание вины, пенсионный возраст, состояние здоровья и иные данные, суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осуждённого сумму причиненного ущерба — 16,6 тысячи рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Как отмечает ведомство, мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В феврале 2015 года он получил штраф в размере 5 тысяч рублей, который позднее заменили на ограничение свободы на срок 4 месяца.

Отбыв наказание, пенсионер не успокоился. В августе того же года его вновь наказали. Тогда суд назначил ему 1 год 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина был освобождён по отбытию срока.

Комментарии 5
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Екарный Бабай
1 4
По-моему,он долб...б.
По моему ещё какой.
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Андрей
0 0
Может его на экспертизу в Москву,маньяков и убийц же возят,а тут деду или жить скучно или тронулся уже наверно
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...
1 0
Этот дядька точно знает, что такое стабильность.
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