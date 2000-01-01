На ВашГород.ру продолжается рубрика «Цена дня». Мы поможем новокузнечанам определиться, какие товары в каких магазинах города выгоднее покупать. Для этого журналисты заходят в несколько торговых точек формата «у дома» и рассказывают о стоимости определённых товаров.

Мы продолжим рубрику с куриным филе. Выяснилось, что нежирное и простое в готовке мясо продают не во всех магазинах. Так, нам не удалось найти в продаже куриное филе в магазинах «Ярче» на Кирова, 51а, Шахтёров, 34а и День Шахтёра, 8.

В «Альбионе» на Октябрьском, 10а можно купить филе «Кузбасский бройлер». За кило мясо придётся отдать — 243 рубля 80 копеек.

В «Магните» на Кирова, 50 продают куриное филе марки «Троекурово». Килограмм обойдётся немного дешевле — в 240 рублей 80 копеек.

Самое дешёвое в нашем обзоре филе нашлось в Новоильинском районе. В магазине «Алтайские продукты» на Звездова, 28а кило мяса продают за 168 рублей.