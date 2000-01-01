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Цена дня в Новокузнецке: куриное филе

16 февраля 09:44
1518
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gurmanclub.ru

На ВашГород.ру продолжается рубрика «Цена дня». Мы поможем новокузнечанам определиться, какие товары в каких магазинах города выгоднее покупать. Для этого журналисты заходят в несколько торговых точек формата «у дома» и рассказывают о стоимости определённых товаров.

Мы продолжим рубрику с куриным филе. Выяснилось, что нежирное и простое в готовке мясо продают не во всех магазинах. Так, нам не удалось найти в продаже куриное филе в магазинах «Ярче» на Кирова, 51а, Шахтёров, 34а и День Шахтёра, 8.

В «Альбионе» на Октябрьском, 10а можно купить филе «Кузбасский бройлер». За кило мясо придётся отдать — 243 рубля 80 копеек.

В «Магните» на Кирова, 50 продают куриное филе марки «Троекурово». Килограмм обойдётся немного дешевле — в 240 рублей 80 копеек.

Самое дешёвое в нашем обзоре филе нашлось в Новоильинском районе. В магазине «Алтайские продукты» на Звездова, 28а кило мяса продают за 168 рублей.

Комментарии 6
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ага
38 1
Ну не знаю, не знаю ...
Цена куриного филе давно уже более 200 р. за кг.
Поэтому вызывает большие сомнения мясо по цене 168 р.
Возможно, это залежалая заморозка?
Ну не может свежее охлаждённое филе столько стоить.
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крымчанин
1 7
Цены фиксировались состоянию на 5 января и 5 февраля.
молоко - в Симферополе. Там литр стоит 82,5 рубля (1,41 доллара). В Киеве молоко продают по 19,35 гривен (70 центов).
Чтобы купить десяток яиц в Крыму, придется заплатить 76 рублей (1,30 доллара). яйца стоят в Киеве - 24,95 гривны (90 центов). Почти вдвое дешевле - в Северодонецке. Там десяток продают за 14,90 гривны (54 цента).
В Симферополе сахар . 1 килограмм можно приобрести за 82 цента. в Киеве и 16,30 (59 центов)
Килограмм картофеля в Симферополе стоит 21,50 рубль (37 центов). Киеве: 5,99 гривны (22 цента).
за литр подсолнечного масла придется в Симферополе.Там он стоит 87 рублей, что примерно равно 1,5 доллара. В Киеве - 30,85 гривны (1,11 доллара)
Килограмм свинины в Симферополе стоит 327 рублей (5,59 доллара). В Киеве же - почти 95 гривен (3,43 доллара)
Пойти в кино дороже будет стоить в Симферополе - 200 рублей (3,42 доллара).Вторым идет Киев - 86 гривен, что равняется 3,10 доллара. В
Проезд в городском транспорте в Симферополе в среднем составляет 13 рублей (22 центов), в Киеве - 3 гривны (11 центов).
Минимальная зарплата, $ Минимальная зарплата, нац. валюта
Беларусь $125 2,3 млн BYN
Россия $122 7500 RUB
Украина $120 3200 UAH
Молдова $105 2100 MDL

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Бу-га-га
6 2
Цены фиксировались состоянию на 5 января и 5 февраля.
молоко - в Симферополе. Там литр стоит 82,5 рубля (1,41 доллара). В Киеве молоко продают по 19,35 гривен (70 центов).
Чтобы купить десяток яиц в Крыму, придется заплатить 76 рублей (1,30 доллара). яйца стоят в Киеве - 24,95 гривны (90 центов). Почти вдвое дешевле - в Северодонецке. Там десяток продают за 14,90 гривны (54 цента).
В Симферополе сахар . 1 килограмм можно приобрести за 82 цента. в Киеве и 16,30 (59 центов)
Килограмм картофеля в Симферополе стоит 21,50 рубль (37 центов). Киеве: 5,99 гривны (22 цента).
за литр подсолнечного масла придется в Симферополе.Там он стоит 87 рублей, что примерно равно 1,5 доллара. В Киеве - 30,85 гривны (1,11 доллара)
Килограмм свинины в Симферополе стоит 327 рублей (5,59 доллара). В Киеве же - почти 95 гривен (3,43 доллара)
Пойти в кино дороже будет стоить в Симферополе - 200 рублей (3,42 доллара).Вторым идет Киев - 86 гривен, что равняется 3,10 доллара. В
Проезд в городском транспорте в Симферополе в среднем составляет 13 рублей (22 центов), в Киеве - 3 гривны (11 центов).
Минимальная зарплата, $ Минимальная зарплата, нац. валюта
Беларусь $125 2,3 млн BYN
Россия $122 7500 RUB
Украина $120 3200 UAH
Молдова $105 2100 MDL

И что из этого? Это ни о чём не говорит.
Литр подсолнечного масла ..., килограмм свинины ...
Даже в пределах одного города цены разнятся очень даже существенно.
Например, масло подсолнечное может стоить 130 р. за 1 лит, а может и 65 р.
Даже одно и то же масло может стоить в разных магазинах по-разному.
Так что не надо тут троллить, а то я сейчас поверю, что Киев - это почти что рай на земле ...
Бу-га-га ....
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123
2 1
Цены фиксировались состоянию на 5 января и 5 февраля.
молоко - в Симферополе. Там литр стоит 82,5 рубля (1,41 доллара). В Киеве молоко продают по 19,35 гривен (70 центов).
Чтобы купить десяток яиц в Крыму, придется заплатить 76 рублей (1,30 доллара). яйца стоят в Киеве - 24,95 гривны (90 центов). Почти вдвое дешевле - в Северодонецке. Там десяток продают за 14,90 гривны (54 цента).
В Симферополе сахар . 1 килограмм можно приобрести за 82 цента. в Киеве и 16,30 (59 центов)
Килограмм картофеля в Симферополе стоит 21,50 рубль (37 центов). Киеве: 5,99 гривны (22 цента).
за литр подсолнечного масла придется в Симферополе.Там он стоит 87 рублей, что примерно равно 1,5 доллара. В Киеве - 30,85 гривны (1,11 доллара)
Килограмм свинины в Симферополе стоит 327 рублей (5,59 доллара). В Киеве же - почти 95 гривен (3,43 доллара)
Пойти в кино дороже будет стоить в Симферополе - 200 рублей (3,42 доллара).Вторым идет Киев - 86 гривен, что равняется 3,10 доллара. В
Проезд в городском транспорте в Симферополе в среднем составляет 13 рублей (22 центов), в Киеве - 3 гривны (11 центов).
Минимальная зарплата, $ Минимальная зарплата, нац. валюта
Беларусь $125 2,3 млн BYN
Россия $122 7500 RUB
Украина $120 3200 UAH
Молдова $105 2100 MDL

Угу, верю. Только вот зарплата у тебя в Куеве в 5 раз меньше чем в Крыму, а коммуналка в 10 раз выше. Д.б. Такую страну проскакали, продали за печеньки!
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z
4 0
Цены фиксировались состоянию на 5 января и 5 февраля.
молоко - в Симферополе. Там литр стоит 82,5 рубля (1,41 доллара). В Киеве молоко продают по 19,35 гривен (70 центов).
Чтобы купить десяток яиц в Крыму, придется заплатить 76 рублей (1,30 доллара). яйца стоят в Киеве - 24,95 гривны (90 центов). Почти вдвое дешевле - в Северодонецке. Там десяток продают за 14,90 гривны (54 цента).
В Симферополе сахар . 1 килограмм можно приобрести за 82 цента. в Киеве и 16,30 (59 центов)
Килограмм картофеля в Симферополе стоит 21,50 рубль (37 центов). Киеве: 5,99 гривны (22 цента).
за литр подсолнечного масла придется в Симферополе.Там он стоит 87 рублей, что примерно равно 1,5 доллара. В Киеве - 30,85 гривны (1,11 доллара)
Килограмм свинины в Симферополе стоит 327 рублей (5,59 доллара). В Киеве же - почти 95 гривен (3,43 доллара)
Пойти в кино дороже будет стоить в Симферополе - 200 рублей (3,42 доллара).Вторым идет Киев - 86 гривен, что равняется 3,10 доллара. В
Проезд в городском транспорте в Симферополе в среднем составляет 13 рублей (22 центов), в Киеве - 3 гривны (11 центов).
Минимальная зарплата, $ Минимальная зарплата, нац. валюта
Беларусь $125 2,3 млн BYN
Россия $122 7500 RUB
Украина $120 3200 UAH
Молдова $105 2100 MDL

Фейк, цены бредовые, 3 месяца назад были в крыму, там дешевле сейчас, чем в краснодаре. Все что сельскохозяйственное - дешевле, как и проживание. А вот вещи, материалы - дорого.
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123
0 0
Мда, в Ленте свиной окорок 270р, а курятина везде 240. Что за ***?
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