Пицца переводится с итальянского языка — «быть острым». В солнечной Италии это национальное блюдо, представляющее собой открытую лепёшку, обязательно покрытую томатами и расплавленным сыром.

Правда, «прототипы» пиццы были ещё у древних греков и римлян, как подача на стол некоторых кушаний на ломтях хлеба. Но именно итальянцы — большие любители покушать — возвели пиццу в культ, адептов которого в мире насчитываются многие миллионы. Конечно, у нас в Новокузнецке людей поменьше, но многие из них тоже очень даже уважают пиццу, так что в этот раз ВашГород.ру отправился на поиски настоящей «Пепперони»!

Кушай суши и пиццу: что за дьявольская пицца!

«Пепперони» считается одним их первых видов пиццы, которую стали делать в Италии, — просто одноимённый сорт колбасы издавна готовят и любят итальянцы. Чтобы подчеркнуть её изысканный вкус, итальянские домохозяйки используют шампиньоны. Этот кулинарный шедевр подаётся на особом тесте, политом специальным соусом для пиццы и щедро присыпанный тёртым сыром «моцарелла». А ещё сами итальянцы часто называют её «Pizza Diabola» — «Дьявольская пицца». Это очень острое и горячее блюдо — откусишь и, кажется, что дьяволята прыгают во рту!

В обширном меню службы доставки «Кушай суши и пиццу» представлено 14 разных пицц — причём две из них с «пепперони»! Классическая пицца «Пепперони» с острыми колбасками (конечно же, «пепперони»!), итальянским томатным соусом и увеличенной порцией сыра «моцарелла». Вес: 426 г. Цена: 369 рублей.

Сайт: новокузнецк.кушайсуши.рф

Гирос Паб: пицца для королев и королей

Первая пицца в итальянском Неаполе появилась почти сразу после того, как в 1522 году в «старую» Европу «проникли» помидоры из Нового света. А уже в XVII веке в Италии было предостаточно людей, называемых «пиццайоло», которые готовили лепёшки с томатами и моцарелой для местных крестьян. Веком спустя эту крестьянскую еду попробовала и сразу же полюбила жена неаполитанского короля Фердинанда IV Мария-Каролина Габсбург-Лотарингская, а позже к ней «присоединились» итальянский король Умберто I и его жена Маргарита Савойская.

«Гирос Паб» предлагает «королевскую» еду по «крестьянским» ценам — судите сами! В новую пиццу «Пепперони», которую мастерски готовят в этом заведении, местные повара кладут всё, что итальянский «доктор прописал»: томаты, томатный соус, оливковое масло, салями, «моцареллу». Выглядит очень аппетитно, а на вкус! Вес: 466 г. Цена: 350 рублей.

Группа ВКонтакте: vk.com/giros_pub1

La Casa: для любителей «погорячее»

Название традиционной итальянской пиццы «Пепперони» само говорит о том, без чего приготовление этого, в общем-то, незатейливого, но обжигающе вкусного блюда совершенно немыслимо… Естественно, в его состав обязательно входит остренькая «перрерони», так что эта пицца нравится всем, кто любит «погорячее». Ну, а сами колбаски, являющиеся одним из сортов салями и давшие имя знаменитой пицце, получили своё название от слова «Pepe» — с итальянского оно переводится как… «перец».

В ресторане «La Casa» можно заказать блюда в офис или на дом, а можно приятно посидеть в самом заведении. Выбор пицц здесь достойный — 15 видов. Разумеется, есть и пицца «Пепперони». А как же без неё? В состав этой пиццы входят соус томатный, сыр «моцарелла», колбаса «пепперони»… В общем, «классика»! Вес: 541 г. Цена: 415 pублей.

Группа ВКонтакте: vk.com/lacasank

Просто Булочная: такое и император Август не пробовал!

Известно, что слава Римской империи — «прародины» современной Италии — ковалась копьями легионеров. Пик могущества римлян начался примерно в 30 годах до нашей эры, когда император Август принялся за реструктуризацию своих легионов. Примечательно, что легионером мог стать исключительно профессиональный солдат, что делало римскую армию практически непобедимой. Уже в конце правления Августа, к 14 году до нашей эры, численность имперской армии перевалила за 250 000 тысяч человек. Но уже в V веке нашей эры Древний Рим пришёл в упадок и пал — и от былого величия ничего не осталось. А вот итальянской пицце, являющейся гордостью потомков «непобедимых» легионеров, «сдался» весь мир — причём без жертв и с большим удовольствием!

Кафе-пекарня «Просто БУЛОЧНАЯ», имеющая семейный формат, специализируется на всевозможной свежей выпечке, пирогах, беляшах, пирожных и т. п. Естественно, здешние замечательные повара просто не могли обойти своим вниманием такой классический шедевр традиционной кулинарии, как пицца. Готовят здесь и знаменитую итальянскую «Пепперони» на тончайшем тесте — сами попробуйте! Вес: 350 г. Цена: 270 рублей.

Переулок Кулакова, 6.

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