Гендиректор компании «Гранд Медика» Роман Говор назвал новые сроки открытия крупнейшего медицинского центра в Новокузнецке.
Медучреждение откроется уже в апреле этого года. Его строительство завершено в декабре прошлого года. Сейчас компания намерена обратиться в Роспотребнадзор за получением лицензии на медицинскую деятельность, пишет SU.
Напомним, ранее сообщалось, что «Гранд Медика» откроется в Новокузнецке в четвёртом квартале 2016 года.
Общий объём инвестиций в «Гранд Медику» составил 3,8 миллиарда рублей. Это на 2,84 миллиарда рублей больше, чем было запланировано. Такая разница возникла из-за увеличения затрат на импортное оборудование в связи с ростом курса валют.
В 2020 году медцентр предполагает принимать 159,5 тысячи пациентов, госпитализировать — более 7 тысяч пациентов. Также в планах — проведение 10,5 тысячи операций, оказание 86 тысяч диагностических услуг в год.
«Гранд Медика» располагается на проспекте Пионерском, 39, помещение 2.
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Странно...А Главныйсамизнаетекто сказал,что рост доллара-это очень хорошо,ведь за дорогой доллар больше рублей дают.
А оно вона как выходит...
Кадры решают все. А у тебя нет кадров, только хорошая идея, которую вы сольете, если тля будет у бласти.