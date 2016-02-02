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Крупнейший медицинский центр в Новокузнецке готовится к открытию — названы сроки

16 февраля 10:16
2631
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zubnoi.by

Гендиректор компании «Гранд Медика» Роман Говор назвал новые сроки открытия крупнейшего медицинского центра в Новокузнецке.

Медучреждение откроется уже в апреле этого года. Его строительство завершено в декабре прошлого года. Сейчас компания намерена обратиться в Роспотребнадзор за получением лицензии на медицинскую деятельность, пишет SU.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гранд Медика» откроется в Новокузнецке в четвёртом квартале 2016 года.

Общий объём инвестиций в «Гранд Медику» составил 3,8 миллиарда рублей. Это на 2,84 миллиарда рублей больше, чем было запланировано. Такая разница возникла из-за увеличения затрат на импортное оборудование в связи с ростом курса валют.

В 2020 году медцентр предполагает принимать 159,5 тысячи пациентов, госпитализировать — более 7 тысяч пациентов. Также в планах — проведение 10,5 тысячи операций, оказание 86 тысяч диагностических услуг в год.

«Гранд Медика» располагается на проспекте Пионерском, 39, помещение 2.

Комментарии 18
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Екарный Бабай
21 1
Наконец-то Татьяну вылечат.
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Ага...
11 0
Вот как центр откроют, а все остальное закроют. И начнут с бесплатных услуг.
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хожу-брожу
2 0
Таких центров уже полно, чем этот хочет взять?,ценой?
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2
33 1
Где где располагается? На Пионерском? Вы че там курите?
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хожу-брожу
29 0
Приходишь в муниципальную поликлинику, если своим ходом, посмотрят язык и все, ты здоров, приходишь в частную, не выздоровеешь пока деньги не кончатся.
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Седой 10846
9 0
разница возникла из-за увеличения затрат на импортное оборудование в связи с ростом курса валют
-----------------------------
Странно...А Главныйсамизнаетекто сказал,что рост доллара-это очень хорошо,ведь за дорогой доллар больше рублей дают.
А оно вона как выходит...
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Сергей
6 0
А может всё таки на пр. Кузнецкстроевском, 11???
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Читатель
0 0
Где где располагается? На Пионерском? Вы че там курите?
На официальном сайте адрес: Пионерский, 39 пом 2
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Илья
9 0
И наберут тех же меркантильных врачей халтурщиков из мелких евромедов медлайнов и т.д. и т.п. Только в другом здании будут сидеть
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Юрий
0 1
С адресом явно ошибочка вышла.
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постиков федор
1 0
Да мы до сих пор его ещё строим!!!
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читатель
5 1
Р.Говор? Это что за фрукт? На папашкины денежки крутит мутит в пример отца? Откуда деньжище у этой читы.?Вам храмы строит надо по загубленным шахтёрам.
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***
1 0
Р.Говор? Это что за фрукт? На папашкины денежки крутит мутит в пример отца? Откуда деньжище у этой читы.?Вам храмы строит надо по загубленным шахтёрам.
как откуда. прихватизация южкузбасугля. а там уже понеслась пе с да по кочкам.
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Татьяна
1 0
Наконец-то Татьяну вылечат.
А вы случаем не шпили-вили? Который из медиков? Татьяна кажется ни у кого не просила лечения, а тем более у вас! Я могу вас сама полечить не хуже ваших врачей знаменитых! И не надо здесь ёрничать в мой адрес, а то мозг опухнет.
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Екарный Бабай
0 0
Разрушение здравоохранения а области продолжается ударными темпами,А.Г.Т. пытается перед концом разломать всё больше и больше. Будем надеяться что всё это присекется естественным так сказать образом.
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z
0 0
Разрушение здравоохранения а области продолжается ударными темпами,А.Г.Т. пытается перед концом разломать всё больше и больше. Будем надеяться что всё это присекется естественным так сказать образом.
Рома, ты с детства заигрывался и пропускал мелочи в которых дьявол часто прячется. С центром та же фигня, как и раньше. Идея отличная, золота нагребешь. Но центр уже делают даже не российского уровня, а кривыми рученками.
Кадры решают все. А у тебя нет кадров, только хорошая идея, которую вы сольете, если тля будет у бласти.
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Екарный Бабай
0 2
А вы случаем не шпили-вили? Который из медиков? Татьяна кажется ни у кого не просила лечения, а тем более у вас! Я могу вас сама полечить не хуже ваших врачей знаменитых! И не надо здесь ёрничать в мой адрес, а то мозг опухнет.
Не Танюш,тебе страшно довериться,ты ж псих.
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я
0 0
а русских то хоть посмотреть пустят
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