Гендиректор компании «Гранд Медика» Роман Говор назвал новые сроки открытия крупнейшего медицинского центра в Новокузнецке.

Медучреждение откроется уже в апреле этого года. Его строительство завершено в декабре прошлого года. Сейчас компания намерена обратиться в Роспотребнадзор за получением лицензии на медицинскую деятельность, пишет SU.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гранд Медика» откроется в Новокузнецке в четвёртом квартале 2016 года.

Общий объём инвестиций в «Гранд Медику» составил 3,8 миллиарда рублей. Это на 2,84 миллиарда рублей больше, чем было запланировано. Такая разница возникла из-за увеличения затрат на импортное оборудование в связи с ростом курса валют.

В 2020 году медцентр предполагает принимать 159,5 тысячи пациентов, госпитализировать — более 7 тысяч пациентов. Также в планах — проведение 10,5 тысячи операций, оказание 86 тысяч диагностических услуг в год.

«Гранд Медика» располагается на проспекте Пионерском, 39, помещение 2.