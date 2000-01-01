Кемеровская область оказалась в числе регионов, в которых зафиксирован резкий спад экономики.

Кузбасс попал в список тех субъектов РФ, где сокращаются сразу четыре из пяти отрасли экономики. Всего в этом перечне 18 российских регионов, пишет SU со ссылкой на «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.

Уточняется, что в двух субъектах зафиксирован спад всех пяти секторов экономики. В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население. Доходы россиян падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в 6 из 7 субъектах РФ, строительство и платные услуги — в 3 из 5.

Отметим, первичный сектор экономики объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. Вторичный сектор — это обрабатывающая промышленность и строительство. Третичный — сфера производственных и бытовых услуг. Четвертичный сектор включает в себя научные исследования и разработки, необходимые для производства изделий из природных ресурсов. Пятеричный — здравоохранение, образование, наука, государственное управление, туризм.