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Жизнь в Кузбассе ухудшилась

16 февраля 11:01
2927
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lannews.ru

Кемеровская область оказалась в числе регионов, в которых зафиксирован резкий спад экономики.

Кузбасс попал в список тех субъектов РФ, где сокращаются сразу четыре из пяти отрасли экономики. Всего в этом перечне 18 российских регионов, пишет SU со ссылкой на «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.

Уточняется, что в двух субъектах зафиксирован спад всех пяти секторов экономики. В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население. Доходы россиян падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в 6 из 7 субъектах РФ, строительство и платные услуги — в 3 из 5.

Отметим, первичный сектор экономики объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. Вторичный сектор — это обрабатывающая промышленность и строительство. Третичный — сфера производственных и бытовых услуг. Четвертичный сектор включает в себя научные исследования и разработки, необходимые для производства изделий из природных ресурсов. Пятеричный — здравоохранение, образование, наука, государственное управление, туризм.

Комментарии 25
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хожу-брожу
71 3
Пора главного экономиста менять.
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Неудобный
44 11
Ага, а 80-90% ваты отдают голоса ворам федерального и регионального масштаба.
Так держать!
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Все хорошо прекрасная маркиза...
36 0
Чет неправильные статистики прокололись, щас другим поручат пересчитать. Все будет тип-топ.
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Гоша
38 0
Да ну... намедни М.Орешкин докладывал Его Высочесту что экономика на подъёме... круче даже чем в Зимбабве...
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Vasya
41 0
Чет неправильные статистики прокололись, щас другим поручат пересчитать. Все будет тип-топ.
Да да, через пару часов будет новость, что кемеровостат все пересчитал, и наша экономика опережает темпы развития экономики Китая.
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доктор Конь
34 1
Гнать надо кое-кого на пенсию уже. А перед этим заставить закапывать кротовьи норы, что понарыл по всей области
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Вы опять перевираете, ув ВГ
1 15
неужели так трудно скопипастить.

То что вы указали в пятеричном секторе экономики, на самом деле входит в третичный.
Кстати, ВГ тоже в третьем секторе. Поэтому, глядя на вашу повестку, верю в будущее Кузбасса. По крайней мере, без анекдотов не останемся.
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Jackie
25 0
Чему удивляться. Перспектив у региона нашего нет.
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алекс
10 5
Вы держитесь там, всего вам доброго и хорошего настроения ! :-))
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ага .....
45 12
Ага, а 80-90% ваты отдают голоса ворам федерального и регионального масштаба.
Так держать!
Глупо так говорить .. Им эти голоса не отдают, они их сами берут.
И ещё ... а ты не вата что ли? Поведай нам, пожалуйста, что такого неватного было сделано тобой, если не в жизни, то, хотя бы в последние пару лет.
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z
29 0
Пора главного экономиста менять.
Не получиться, у него уже нет сил от власти оторваться только хирургическими методами.
А што вы хотите делать с его соучастниками? За 20 лет то поднакопилось....
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Бу-га-га
31 9
Ага, а 80-90% ваты отдают голоса ворам федерального и регионального масштаба.
Так держать!
а ты-то не вата что ли?
ты ещё хуже ваты, потому что не понимаешь, что нужный результат они рисуют себе сами.
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йцу
14 0
Резко ухудшилось ? ))) Просветите когда подъемы были после распада СССР ?
Тупо народ втаптывают дармоеды верховные уже больше 20-ти лет.
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Венz
9 0
Пора главного экономиста менять.
Думается мне, без указания с самого верха, это было бы не возможно.
Кое-кто посчитал, что и без этих 18 регионов им хватит. Просто у сегодняшних вождей знаний, умений и сил не достаточно, чтобы всё охватить.
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Питерский дворник
11 0
Пора главного экономиста менять.
Питерский сурок не только предсказал погоду, но и будущее экономики России. Околел .
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Венz
13 0
Чему удивляться. Перспектив у региона нашего нет.
С нынешними вождями определённо.
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другие статисты говорят
8 38
Чет неправильные статистики прокололись, щас другим поручат пересчитать. Все будет тип-топ.
Постпред США в ООН заявила, что антироссийские санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине


Украинский Крым: глобальная ловушка для Путина. Выхода нет или Россия на пороге «Большого *********
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угу
12 7
Постпред США в ООН заявила, что антироссийские санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине


Украинский Крым: глобальная ловушка для Путина. Выхода нет или Россия на пороге «Большого *********
И что?
Вот как санкции снимут, так ты сразу заживёшь?
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ага
9 8
И что?
Вот как санкции снимут, так ты сразу заживёшь?
Мне кажется санкции вообще пофиг. Они ни как не сказываются. Пусть не снимают хоть 100лет разницы никто не заметит.
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алекс настоящий
0 2
Вы держитесь там, всего вам доброго и хорошего настроения ! :-))
Когда уже ты от меня отстанешь?
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Русин - трезвый человек
3 13
Постпред США в ООН заявила, что антироссийские санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине


Украинский Крым: глобальная ловушка для Путина. Выхода нет или Россия на пороге «Большого *********
Нам, нашей экономике, как воздух нужны санкции зарубежных производителей. Я в бизнесе с 1990 года. Знаю на практике, что для организации нового бизнес-направления нужен анализ ситуации на рынке. Надо знать на какие товары и услуги СПРОС превышает ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Посмотрите наши супер мупер маркеты. Там есть всё и большинство импортные товары. В таких условиях начинать своё производство однотипных товаров чревато убытками. Обратите внимание на то, что введение санкций на сельхозпродукцию сразу же оживило наш сельскохозяйственный сектор экономики. Образно выражаясь, на сельскохозяйственном рыночном "прилавке" освободилось много торговых мест. Их то и заняли наши фермеры со своим товаром. А в производстве наукоёмкой продукции ситуация иная. Рынок забит импортом. Вклиниться в эти ряды можно только с демпинговыми ценами при поддержке государства. НАМ НУЖНЫ САНКЦИИ НА НАУКОЁМКУЮ ПРОДУКЦИЮ. Без этого мы не сможем в стратегической перспективе эффективно конкурировать с потенциальными "партнёрами", а это уже вопрос выживания.
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Русин - трезвый человек
7 7
Мне кажется санкции вообще пофиг. Они ни как не сказываются. Пусть не снимают хоть 100лет разницы никто не заметит.
После Октябрьской революции в России тоже были санкции и бойкот. пережили и даже оставили всех в з...нице.
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jil
8 3
Ага, а 80-90% ваты отдают голоса ворам федерального и регионального масштаба.
Так держать!
Да ладно, не льстите себя, здесь каждый второй считает себя неудобным. У меня вообще нет знакомых, кто бы за этих голосовал, только вот подсчет голосов всегда подводит.
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777
10 1
Нам, нашей экономике, как воздух нужны санкции зарубежных производителей. Я в бизнесе с 1990 года. Знаю на практике, что для организации нового бизнес-направления нужен анализ ситуации на рынке. Надо знать на какие товары и услуги СПРОС превышает ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Посмотрите наши супер мупер маркеты. Там есть всё и большинство импортные товары. В таких условиях начинать своё производство однотипных товаров чревато убытками. Обратите внимание на то, что введение санкций на сельхозпродукцию сразу же оживило наш сельскохозяйственный сектор экономики. Образно выражаясь, на сельскохозяйственном рыночном "прилавке" освободилось много торговых мест. Их то и заняли наши фермеры со своим товаром. А в производстве наукоёмкой продукции ситуация иная. Рынок забит импортом. Вклиниться в эти ряды можно только с демпинговыми ценами при поддержке государства. НАМ НУЖНЫ САНКЦИИ НА НАУКОЁМКУЮ ПРОДУКЦИЮ. Без этого мы не сможем в стратегической перспективе эффективно конкурировать с потенциальными "партнёрами", а это уже вопрос выживания.
Да, картошку мы еще умеем выращивать, а вот любое производство сами уже не потянем. Хотя бы потому что у нас напрочь отсутствует станкостроение, вообще 0!!! Все заводы работают, либо на советский станках, годов 50...80, либо импортных, даже оборонка. И Вот самое интересное, что во многих импортных станках стоят модули GPS, через которые станки можно отключать. А если война?
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я
0 0
Да ладно, не льстите себя, здесь каждый второй считает себя неудобным. У меня вообще нет знакомых, кто бы за этих голосовал, только вот подсчет голосов всегда подводит.
96.69 вот плюёт как...область до 35го в долговой кредитной яме.
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