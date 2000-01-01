Неутешительную статистику по поиску пропавших без вести жителей Кемеровской области озвучили сотрудники регионального МВД.

За 2016 год в Кузбассе пропали 4 372 человека. Судьба более 300 из них остаётся неизвестной до сих пор, пишет «Газета Кемерова».

При этом Кемеровская область находится на втором месте в России по эффективности розыска пропавших людей. В прошлом году она он составил 93 процента.

В 2016 году погибшими нашли 98 человек, пять из них — дети и подростки из разных городов Кузбасса. Напомним, в феврале 2017 года были обнаружены погибшими 12-летняя школьница из Новокузнецка и 10-летний мальчик из Тайги. На 14 февраля 2017 года в розыске остаётся 310 пропавших без вести. Несовершеннолетних среди них нет.

Полицейские настаивают: если близкий человек не пришёл домой вовремя, не выходит на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по телефону горячей линии: 8−800−700−54−52. После того, как волонтёры соберут информацию о пропавшем человеке, они приступят к поисковым мероприятиям.