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Полицейские рассказали о числе без вести пропавших кузбассовцев

16 февраля 11:37
2192
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
163gorod.ru

Неутешительную статистику по поиску пропавших без вести жителей Кемеровской области озвучили сотрудники регионального МВД.

За 2016 год в Кузбассе пропали 4 372 человека. Судьба более 300 из них остаётся неизвестной до сих пор, пишет «Газета Кемерова».

При этом Кемеровская область находится на втором месте в России по эффективности розыска пропавших людей. В прошлом году она он составил 93 процента.

В 2016 году погибшими нашли 98 человек, пять из них — дети и подростки из разных городов Кузбасса. Напомним, в феврале 2017 года были обнаружены погибшими 12-летняя школьница из Новокузнецка и 10-летний мальчик из Тайги. На 14 февраля 2017 года в розыске остаётся 310 пропавших без вести. Несовершеннолетних среди них нет.

Полицейские настаивают: если близкий человек не пришёл домой вовремя, не выходит на связь, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, можно обратиться в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» по телефону горячей линии: 8−800−700−54−52. После того, как волонтёры соберут информацию о пропавшем человеке, они приступят к поисковым мероприятиям.

Комментарии 5
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Читатель
6 1
Обалдеть как много! Где они все?
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Макс
16 1
Ага, обратишься в эти органы... Скажут что придёт, бухает поди где нибудь. И вообще, приходите через три дня.
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Анастасия
4 2
Ага, обратишься в эти органы... Скажут что придёт, бухает поди где нибудь. И вообще, приходите через три дня.
Это только в фильмах говорится про 3 дня, сразу они искать начинают.
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Сергей
1 1
Это только в фильмах говорится про 3 дня, сразу они искать начинают.
*...сразу они искать начинают...* - только несовершеннолетних.
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А
2 0
Это только в фильмах говорится про 3 дня, сразу они искать начинают.
Ага, сразу жмут на кнопочку поиск. Через годик - другой объяву по местному тв кинут.
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