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Где лучше купить дачу, в Карлыке или Пятой ферме — вопрос дня

16 февраля 11:49
1840
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы читателей в рубрике «Вопрос дня». Нам написала новокузнечанка Валентина, которая интересуется, где лучше купить дачу.

«Полгода спорим с мужем, где лучше купить дачу. Я думаю, что лучше на Карлыке, там воздух чище, а он хочет на Пятой ферме, потому что ехать недалеко. А я в черте города не хочу, лучше подальше от выбросов, чтобы овощи здоровыми росли. Кто как считает, где лучше купить дачу с участком?» — написала женщина.

Если вы хотите увидеть свой вопрос в рубрике, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 60
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1
12 10
здоровые овощи растут ближе к Кузедеево, все что ближе - уже не совсем здоровые
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Гоша
2 1
По розе ветров смотрите... в направлении В.Редаково и дальше... туда меньше всего ветры дуют... значит там условно чище..
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Ужас модера Сити н
13 10
Лучше вообще всё продать и уехать из Новогнабинска.
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Jackie
8 0
Лучше вообще всё продать и уехать из Новогнабинска.
Может это пожилая женщина...Куда им уезжать уже.((((
ответить
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z
9 6
Может это пожилая женщина...Куда им уезжать уже.((((
Всем надо уезжать пока дело тлииво живо.
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Олли
21 0
Еще кто-то выращивает свои овощи?
Почему нет, натуральней и вкуснее. У меня бабушка ого-го какие помидорки выращивает, и картошечку) Сразу чувствуется на вкус, что домашнее!
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и
4 35
Почему нет, натуральней и вкуснее. У меня бабушка ого-го какие помидорки выращивает, и картошечку) Сразу чувствуется на вкус, что домашнее!
Проще в магазине купить.С детства ненавидел эти поездки на огород с копанием в грязи
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Екарный Бабай
9 0
Всем надо уезжать пока дело тлииво живо.
Будем надеяться что не долго.
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аня
9 0
овощи выращивать подальше от завода. И дачу покупать где воздух чистый.
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наська
9 0
Проще в магазине купить.С детства ненавидел эти поездки на огород с копанием в грязи
с гмо и напичканные нитратами
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Jackie
18 0
Проще в магазине купить.С детства ненавидел эти поездки на огород с копанием в грязи
Ну не знаю, а мне нравилось. Общение с природой зато. Лучше, чем сидеть дома в 4-х стенах.
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Димка
13 2
Автор, я 100% рекомендую в Карлыке. Только Карлык большой, и место-месту рознь. Там есть места где топит и земля до июля просыхает. По-моему мнению и ощущениям нравится на горе. Не топит 100%, меньше комаров, для воды не надо колонки бурить (вода по расписанию + баки). Если интересно, могу поподробнее рассказать.
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Не важно
15 4
На 5й ферме помимо дач еще и жилые дома есть (частный сектор так сказать). А значит больше алкашни и больше шкодить будут. Да и до Кузнецкой ТЭЦ рукой дотянуться можно. Сажи мало в квартире еще и на даче захотелось?
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-=mAx=- 1068
12 0
Автор, давай весь перечень своих жизне-обустройтвенных вопросов! Зачем по вопросику в день выдаешь?! Жги списком. Всё про жизни расскажем и всему научим!
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Господин с ильинки 1697
5 4
2 года назад брали в пользование дачу на сезон (так сказать потестить) в карлыке. Вообще понравилась. В 5 минутах небольшая речушка (как петрик) и в огороде чистый ручей бежит! Вообще огонь! Если бы не одно но. Дороги туда почти нет (только на уралах можно проехать) остается электричка(
ответить
аватар
Пенсионер
17 2
В Карлыке хоть пчелки, шмели летают, кузнечики скачут, птички лесные встречаются. А на Пятой ферме одни мухи, голуби и воробьи помойные. да сороки с воронами...
ответить
аватар
Димка
7 0
Ильинец:
2 года назад брали в пользование дачу на сезон (так сказать потестить) в карлыке. Вообще понравилась. В 5 минутах небольшая речушка (как петрик) и в огороде чистый ручей бежит! Вообще огонь! Если бы не одно но. Дороги туда почти нет (только на уралах можно проехать) остается электричка(
зря Вы так. На свою гору я и на пузотерке спокойно езжу
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Фермер
14 1
Пятая ферма сразу нет - загазованность как в городе!
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Павел
6 0
Для дачи только Карлык, 8 лет там держал, отличное место, и до города не так далеко.
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старожил
3 3
Тут 2 варианта: здоровье и удобство добираться на машине (без машины это не дача, а каторга)

1.Если для Вас в приоритете здоровье и вы молоды, то 100% - Карлык и прилежащие садовые общества (чистый воздух, тайга с грибами рядом, и чистая вода в Томи)
2.Если Вы возрасте и здоровья уже нет и не будет, то возле Кузнецкой трубы...
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аватар
Илья
2 8
Иди лучше сожги деньги во дворе!!! и то толку больше будет. хоть собаки дворовые погреются
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местный-2
10 0
Там,где не предвидится в ближайшее время поисков угля.
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служивый
3 0
Будем надеяться что не долго.
мечты мечты,
где ваша сладость
...(С)
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видали
4 6
на 5 ферме т.к время в пути имеет большое значение, а если машины нет или сломается на чем ездить будете ? У нас дача была в осинниках вот мы на матались туда сюда сколько на бензин уходила а машина сломалась и урожай на электричке тащили на всю жизнь запомнила ! А на 5 очень хорошо и близко и все растет и автобусы туда сюда ходят а воровства там давно нет , и речка и карьеры и грибы и ягода все есть !
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ник
3 0
Поливать надо каждый день вот и думай
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Ксения
7 0
На 5й ферме помимо дач еще и жилые дома есть (частный сектор так сказать). А значит больше алкашни и больше шкодить будут. Да и до Кузнецкой ТЭЦ рукой дотянуться можно. Сажи мало в квартире еще и на даче захотелось?
По поводу алкашей они тут мирные,сама живу на пятой,не разу не жалуюсь,спокойно и красиво,всегда дороги чистят и вообще люди здесь приятные,за ошибки извиняюсь
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Сан Саныч 3201
7 2
5 ферма??? Там же дышать нечем, с объездной дороги кузнецк-запсиб посмотрите на этот "оазис"...
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василий
4 0
в карлыке конечно же надо брать незадумываясь я как раз продаю))))
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василий
4 0
Ильинец:
2 года назад брали в пользование дачу на сезон (так сказать потестить) в карлыке. Вообще понравилась. В 5 минутах небольшая речушка (как петрик) и в огороде чистый ручей бежит! Вообще огонь! Если бы не одно но. Дороги туда почти нет (только на уралах можно проехать) остается электричка(
в карлыке дороге лучше чем в городе
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аватар
Нат
9 0
Родители дачу купили в Карлыке когда мне 1 год было! Мне сейчас 32))))
Там очень хорошо! Место хорошее!(правда когда родители купили ее там болото! ну за 30 лет отсыпали хорошо!) И речка рядом 7 мин ходьбы! И грибы и ягоды можно пособирать! Дочку сейчас туда на все лето к бабушке с дедушкой отправляем! А какие там звезды в августе!!!!
Так что советую Карлык! Только выбирайте что бы не топило!
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аватар
ххх
8 0
Бери на пятой ферме, с видом на ТЭЦ Кузнецкую, прям под трубой отдых))))
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КмК
0 3
Проще в магазине купить.С детства ненавидел эти поездки на огород с копанием в грязи
Конечно проще, когда привык уже хрень жрать!
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Сельский
9 0
Берите дом в Атаманово. И не далеко,подъезд круглый год. И воздух чистый,река рядом.Зимой жить можно. Земли- не на одну грядку хватит,еще под картоху останется...
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Андрей
3 0
Берите дом в Атаманово. И не далеко,подъезд круглый год. И воздух чистый,река рядом.Зимой жить можно. Земли- не на одну грядку хватит,еще под картоху останется...
Цены в Атаманово в неск. раз выше... в Карлыке можно дом с участком за 200 взять
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местный-2
3 2
Берите дом в Атаманово. И не далеко,подъезд круглый год. И воздух чистый,река рядом.Зимой жить можно. Земли- не на одну грядку хватит,еще под картоху останется...
Нет уже чистого воздуха в Атаманово.
ответить
аватар
??
9 0
зря Вы так. На свою гору я и на пузотерке спокойно езжу
Расскажите, где в Карлыке лучше взять. У нас сейчас недалеко от Сосновки разрез все скоро ******* вот и ищу где подешевле и почище, а то опять деньги зря потрачу. А вообще очень обидно, ты работаешь, работаешь, потом покупаешь дачку за немалые для тебя деньги, а тут прямо рядом с этой дачкой уголь начинают копать. Они прибыль извлекают, а мы заработанное теряем.
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аватар
Сельский
1 0
Нет уже чистого воздуха в Атаманово.
Интересно,куда он делся -то?))))
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аватар
Сельский
4 0
Цены в Атаманово в неск. раз выше... в Карлыке можно дом с участком за 200 взять
За 200?))) ну не знаю... Если только времянку
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Гость
1 1
Как насчет участок у Сметанино? Хорошее место? Экология?
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аватар
лоло
0 4
Есаулка и подъезд есть на машине, электричка и летом и зимой и автобус ходит правда летом, как раз 2 дома продают и воздух чистый и лес есть рядом
ответить
аватар
??
0 0
Расскажите, где в Карлыке лучше взять. У нас сейчас недалеко от Сосновки разрез все скоро ******* вот и ищу где подешевле и почище, а то опять деньги зря потрачу. А вообще очень обидно, ты работаешь, работаешь, потом покупаешь дачку за немалые для тебя деньги, а тут прямо рядом с этой дачкой уголь начинают копать. Они прибыль извлекают, а мы заработанное теряем.
ВГ, а вместо звездочек слово "загадит" можно использовать?
ответить
аватар
123
4 0
На 5-ой ферме какая дача? Там будет огород с буквой ГЭ под трубами КузТЭЦ. А дача - это домик в лесу в пасикой.
ответить
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Андрей
2 0
За 200?))) ну не знаю... Если только времянку
По объявлениям судя есть такие... Сосед в прошлом году в Науке за 400 продал. Домик небольшой 2 эт., баня, гараж, скважина, огородик-все посадки))
ответить
аватар
??
4 2
Тут 2 варианта: здоровье и удобство добираться на машине (без машины это не дача, а каторга)

1.Если для Вас в приоритете здоровье и вы молоды, то 100% - Карлык и прилежащие садовые общества (чистый воздух, тайга с грибами рядом, и чистая вода в Томи)
2.Если Вы возрасте и здоровья уже нет и не будет, то возле Кузнецкой трубы...
Не надо возле Кузнецкой трубы, говорят, там раки ходят.
ответить
аватар
??
2 0
Там,где не предвидится в ближайшее время поисков угля.
А уголь у нас везде. И мне один товарищ с разреза сказал, что всю область ждет светлое будущее с лунным ландшафтом.
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Сельский
5 0
А Костенково?Калачево?
Ну,точно не Костенково... Это раньше там был кайф... И ценник - подступишься... А сейчас оттуда бегут,т.к угольный разрез почти в огороде
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Сельский
2 0
По объявлениям судя есть такие... Сосед в прошлом году в Науке за 400 продал. Домик небольшой 2 эт., баня, гараж, скважина, огородик-все посадки))
Возможно. Спорить не буду. За 400 в Атаманово можно взять только участок.)))
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z
5 0
Мда.. кто то реально прикололся .. продавая в россии землю, где земля не ограниченный ресурс. Эх, если бы вы знали за какие копейки выкупается земля под шахты и разрезы, а администрация тлиива специально препятствует получению земли и подключению к инфраструктуре не жилающим участвовать в их обдиралове. Зато себе земельку они выписывают, в природоохраняемых зонах, с лесом и крестьянами.
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Н
2 0
Смотря где Вы живете. Если в районе, начиная от Кузнецка и дальше (Новобайдаевка,Байдаевка, Абашево)- то конечно - лучше в Карлыке! А если в Центральном районе - то Всякие там Смирновки-Кульчаны-Ашмарины. Сейчас многие летом и в будни ездят на дачу! Чтобы удобнее было. А если выбирать Карлык - 5-я ферма. Ну 5-я ферма - это не дача!! То же касается и Кульяновки. Это то же самое как "огороды" в Редаково, на Кузнецкой горе и на Запсибе -ЭТО ГОРОД! Да там зелень, Но это город! Они там на 5-й ферме понастроили хороших больших домов, а продать не могут... Годами продают. Вы просто не видели утром этих свежих овощей с 5-й фермы, покрытых белым налетом от заводов.
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Пенсионер
1 0
В Карлыке хоть пчелки, шмели летают, кузнечики скачут, птички лесные встречаются. А на Пятой ферме одни мухи, голуби и воробьи помойные. да сороки с воронами...
Обычно все лето там живем, на работу ездим. И в Кузнецк, и на Ильинку через Кузнецк, и в Центральный район, не заезжая в Кузнецк, через Байдаевский мост и пошел с ветерком!
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Митрич
0 0
Лучше вообще всё продать и уехать из Новогнабинска.
Тебе помочь? :-))))
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Митрич
2 1
Берите дом в Атаманово. И не далеко,подъезд круглый год. И воздух чистый,река рядом.Зимой жить можно. Земли- не на одну грядку хватит,еще под картоху останется...
Это в Атаманово-то воздух чистый??????????
Вспоминаю морозную зпиму 2008-го, когда почти две недели в котловине смог висел что не продохнуть было, а в Атаманово днем во двор с фонарем и с марлевой повязкой выходили....
Нет уж, нет уж..... Там с одной стороны Томь-Усинская ГРЭС, с другой - Абашево со своими частными секторами, а с третьей - Кузнецкая ТЭЦ.....
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Митрич
3 0
Есаулка и подъезд есть на машине, электричка и летом и зимой и автобус ходит правда летом, как раз 2 дома продают и воздух чистый и лес есть рядом
Есауловка???? Упаси вас Бог! Вы обращали внимание на строящуюся промплощадку около ст. Полосухино в сторону Есауловки? Там, по проекту, будут строить обогатительную фабрику взамен Абагуровской, после чего район Есауловки и Курегеша превратится в "Митино"...... :-)))
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аватар
Митрич
3 0
Как насчет участок у Сметанино? Хорошее место? Экология?
В принципе, Сметанино котируется, только это не дачное место! Там ни леса, ни речки.... Из транспорта - только на машине и летом на автобусе. Зимой транспорта туда нет. Для огорода очень неплохое место, а для природы - вряд ли....
ответить
аватар
Сельский
0 0
Это в Атаманово-то воздух чистый??????????
Вспоминаю морозную зпиму 2008-го, когда почти две недели в котловине смог висел что не продохнуть было, а в Атаманово днем во двор с фонарем и с марлевой повязкой выходили....
Нет уж, нет уж..... Там с одной стороны Томь-Усинская ГРЭС, с другой - Абашево со своими частными секторами, а с третьей - Кузнецкая ТЭЦ.....
Сказочник. Ей Богу сказочник.. В Атаманово воздух чистый... С ГРЭСа пар( именно пар,а не дам) доходит.С Абашево и тэц более- река не дает... Если вы утверждаете обратное,значит,вы никогда не были в Атаманово)))
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Сельский
0 0
В принципе, Сметанино котируется, только это не дачное место! Там ни леса, ни речки.... Из транспорта - только на машине и летом на автобусе. Зимой транспорта туда нет. Для огорода очень неплохое место, а для природы - вряд ли....
Кстати... Если бы в Атаманово было бы все то,о чем вы написали,то там бы не было " долины нищих")))). Зачем жить сильным мира в грязном месте
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роо
0 0
Зачем вам этот бред Карлык. Калтан ОЗЕРКИ вот это отых озеро 1 мин. ходьбы Кондома 2 мин. воздух кристальный.
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