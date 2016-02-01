ВашГород.ру продолжает публиковать вопросы читателей в рубрике «Вопрос дня». Нам написала новокузнечанка Валентина, которая интересуется, где лучше купить дачу.

«Полгода спорим с мужем, где лучше купить дачу. Я думаю, что лучше на Карлыке, там воздух чище, а он хочет на Пятой ферме, потому что ехать недалеко. А я в черте города не хочу, лучше подальше от выбросов, чтобы овощи здоровыми росли. Кто как считает, где лучше купить дачу с участком?» — написала женщина.