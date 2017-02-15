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СМИ предрекли резкий рост цен в России

16 февраля 12:43
1708
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
credits-finances.ru

Цены взлетят вверх, если в России повысят налог на добавленную стоимость (НДС).

В правительстве придумали, как перезапустить экономику. Два ведомства — Минфин и Минэкономразвития договорились между собой повысить налоги, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию федеральных чиновников. Решения о размере повышения пока нет. Один из вариантов, утверждает издание, предусматривает увеличение НДС на 21 процент (сейчас он составляет 18 процентов). Чтобы это не легло тяжкой ношей на бизнес, чиновники предлагают компенсировать расходы, снизив страховую ставку, то есть отчисления, которые платит компания за работников в пенсионный фонд.

Эксперты отрицательно оценили эту идею, сообщает Рен-ТВ. По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все. Вслед за повышением НДС цены на продукты, услуги и товары первой необходимости взлетят вверх. Люди начнут экономить и покупать только самое необходимое. Для торговых сетей это может обернуться серьёзными убытками.

Между тем, в Министерстве экономического развития опровергли сообщения об обсуждении выравнивания ставок НДС и страховых взносов.

У нас такой информации нет, — цитирует «Российская газета» пресс-секретарь министерства Елену Лашкину.

В Минфине ситуацию пока не прокомментировали.

Комментарии 30
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..
8 3
В начале статьи министерства договорились, а в конце этой же статьи - одно из этих министерств не в курсе) И правда РЕН-ТВ получается какое-то.
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вертухай
15 1
Обеспечим пенсионерам регулярное трехразовое питание - по пондельникам, средам и пятницам.


Дело идет к блокадном нормам.. а пока уже апробируют карточную систему. в отдельных регионах .
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Прохожий
22 1
Угадайте кто подписал указ о повышении НДС.Конечно вова,кумир путриотов.
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Илья
4 0
Вот ишаки то где сидят )))) не НДФЛ, а пенсионные бабки образать ))))
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Не верю
19 1
Долой капитализм, 30 лет уже народ живёт как на вулкане. А дальше будет только хуже и хуже.
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угу
7 0
В начале статьи министерства договорились, а в конце этой же статьи - одно из этих министерств не в курсе) И правда РЕН-ТВ получается какое-то.
Где написано, что не в курсе?
Вот это что ли: "в Министерстве экономического развития опровергли сообщения об обсуждении ..."?
Так они вам сразу и признались.
Узнаете, когда уже всё изменят, т.е. повысят и поставят всех перед фактом.
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старушка
2 0
Обеспечим пенсионерам регулярное трехразовое питание - по пондельникам, средам и пятницам.


Дело идет к блокадном нормам.. а пока уже апробируют карточную систему. в отдельных регионах .
Где можно записаться на продовольственные карточки?
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с
13 0
Угадайте кто подписал указ о повышении НДС.Конечно вова,кумир путриотов.
Счастье, это жить в
России ,когда страной управляет такой человек как В.В.Путин, а несчастье ,
это иметь такое счастье !!!
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местный-2
5 0
Это все та же песня.
Прибыли собственников будут расти ,если только они не решатся поднять зарплату,ну и....естественно цены на все товары вырастут не на 20% а ....в этом месте цифры могут быть любые по желанию махинаторов.
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местный-2
4 0
Обеспечим пенсионерам регулярное трехразовое питание - по пондельникам, средам и пятницам.


Дело идет к блокадном нормам.. а пока уже апробируют карточную систему. в отдельных регионах .
Пенсионеров не будет,так как не будет самих пенсий.
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с
18 0
Долой капитализм, 30 лет уже народ живёт как на вулкане. А дальше будет только хуже и хуже.
не капитализм виноват, а сцарь с боярами.
Евростат: Минимальные зарплаты в Европе достигают 2 тыс. евро
2000 на 62 = 124 000 руб. на одного, КАРЛ!!!
Муж + жена = 250 000 руб в месяц!!!
За вычетом всех налогов, останется еще до хренища!
А в каком месте Европа то, простите, загнивает???
И это МИНИМАЛЬНЫЙ уровень зарплат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
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местный-2
5 0
Где можно записаться на продовольственные карточки?
Может оказаться, что карточки сделают из несъедобного материала.
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Не верю
6 0
не капитализм виноват, а сцарь с боярами.
Евростат: Минимальные зарплаты в Европе достигают 2 тыс. евро
2000 на 62 = 124 000 руб. на одного, КАРЛ!!!
Муж + жена = 250 000 руб в месяц!!!
За вычетом всех налогов, останется еще до хренища!
А в каком месте Европа то, простите, загнивает???
И это МИНИМАЛЬНЫЙ уровень зарплат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Детский сад, однако.
Народ действительно заслуживает то что имеет.
Желаю всем здоровья.
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автолюбитель из города
22 0
10 человек правления из госкомпании Роснефти за 2016 год, получили вознаграждения в размере 340 млрд. рублей( и это без премий и других доплат) инфа от РБК...
так что о повышении НДС они не против, а народ если молчит, не протестует как в Греции или во Франции, Румынии,.. значит полностью доверяют правительству и президенту..
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алекс
0 11
Привет укрофашисты вурдалаки и провокаторы , сразу оговорюсь простые украинцы тут ни причём, кто хочет в дыню-:)?
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автолюбитель из города
0 0
10 человек правления из госкомпании Роснефти за 2016 год, получили вознаграждения в размере 340 млрд. рублей( и это без премий и других доплат) инфа от РБК...
так что о повышении НДС они не против, а народ если молчит, не протестует как в Греции или во Франции, Румынии,.. значит полностью доверяют правительству и президенту..
Нашел в СМИ, а именно в газете ВЕДОМОСТИ:
Члены правления «Роснефти» в 2016 г. получили совокупный доход в размере 3,7 млрд руб., что соответствует уровню 2015 г., следует из отчета компании за IV квартал 2016 г. В течение 2016 г. выплачены премии в размере более 2 млрд руб., в том числе премия по итогам работы в 2015 г. и премии за успешную реализацию крупных проектов.
Выплаты членам правления «Башнефти» за 2016 г. превысили 1 млрд руб., что в 2,6 раза больше по сравнению с 2015 г., следует из ее отчета. В том числе заработная плата составила 234,7 млн руб., премии – 697,5 млн руб., иные виды вознаграждений – 137 млн руб. Премии членов правления включают выплаты по программе долгосрочного материального поощрения. Интерфакс
«Уралкалий» в 2016 г. сократил выплаты правлению в 1,7 раза, следует из ежеквартального отчета компании. Девять членов правления компании в прошлом году заработали 303,44 млн руб., или по 33,7 млн руб. каждый. В 2016 г. премии правлению, по данным отчетности, не начислялись. Вознаграждение членов совета директоров «Уралкалия» рассчитывается в долларах. Интерфакс
ответить
аватар
алекс
1 0
Нашел в СМИ, а именно в газете ВЕДОМОСТИ:
Члены правления «Роснефти» в 2016 г. получили совокупный доход в размере 3,7 млрд руб., что соответствует уровню 2015 г., следует из отчета компании за IV квартал 2016 г. В течение 2016 г. выплачены премии в размере более 2 млрд руб., в том числе премия по итогам работы в 2015 г. и премии за успешную реализацию крупных проектов.
Выплаты членам правления «Башнефти» за 2016 г. превысили 1 млрд руб., что в 2,6 раза больше по сравнению с 2015 г., следует из ее отчета. В том числе заработная плата составила 234,7 млн руб., премии – 697,5 млн руб., иные виды вознаграждений – 137 млн руб. Премии членов правления включают выплаты по программе долгосрочного материального поощрения. Интерфакс
«Уралкалий» в 2016 г. сократил выплаты правлению в 1,7 раза, следует из ежеквартального отчета компании. Девять членов правления компании в прошлом году заработали 303,44 млн руб., или по 33,7 млн руб. каждый. В 2016 г. премии правлению, по данным отчетности, не начислялись. Вознаграждение членов совета директоров «Уралкалия» рассчитывается в долларах. Интерфакс
Ссылку пожалуйста , ссылку....
ответить
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!
12 0
щас начали в чеках писать НДС. и надо сказать суммы там немаленькие получаются. если сложить все покупки то в год каждый в среднем отдает 25-30 тысяч налогов только в НДС. а еще НДФЛ, дорожный налог, акцизы на бензин, налог на имущество и прочите пошлины при оформлении документов! А что в итоге????????????????? а в итоге как жили в с разбитыми дорогами так и живем! ДОКОЛЕ????? надоело уже кормить всю эту братию из кооператива озеро!
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jil
12 0
Правильно, на безработных ввести налог, урезать социальную часть отчислений, повысить цены на все, увеличить налог на недвижимость - это же какой ум надо иметь? Не ум, а умище!! Зато Силуанов заявил:"Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов граждан не ведет к кардинальному изменению доходной части бюджета".
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автолюбитель из города
0 0
Ссылку пожалуйста , ссылку....
В поиске спроси ИНТЕРФАКС и "Роснефть".. на странице интерфакса буит статья про:
Суммарные доходы членов правления "Газпрома" в 2016 году снизились на 9,4% (при том, что минимальная ставка по компании была увеличена на 7,4%) - до 2,449 млрд рублей..
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z
0 2
Угадайте кто подписал указ о повышении НДС.Конечно вова,кумир путриотов.
"Фастфуд это вредно, убеждал колобок лису"
СМИ ни чего предрекать не могут ибо это сборище писак, продающих писанину за баблище. Кто то вкинул деньжат, чтобы шугануть народец перед сбросом просрочки на следущие праздники, а они и рады стараться, ибо не ради аудитории стараются, а ради богатства личного.

Что такое НДС, и почему именно 18%. Должен знать любой гражданин, имеющий высшее образование. Причем реальная ставка должна быть 16,7%, а 1,3% - это заложенная бомба под бизнес. Кто не понял, радуйтесь, у вас не диплом, а картонка.
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Гость
1 0
Обеспечим пенсионерам регулярное трехразовое питание - по пондельникам, средам и пятницам.


Дело идет к блокадном нормам.. а пока уже апробируют карточную систему. в отдельных регионах .
Я надеюсь что дело идёт к революции ! Со смыслом, но всё ещё беспощадной !
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Не верю
0 0
Я надеюсь что дело идёт к революции ! Со смыслом, но всё ещё беспощадной !
Дело идёт к войне. Россию со всех сторон обложили. Что при советской власти иноземцы не любили, что сейчас. А вы всё бедненькие пыжитесь - хотите понравиться западу и пр.
Учиться надо на своей истории, а не у кого-то . Никто не поможет кроме самих себя.
Россию будут любить только тогда когда она полностью расщеперится перед всеми. Вам это надо ? Имейте ум, честь, совесть, уважение к себе. Любите свою Родину как детей своих.
Гость, вы правильно мыслите. Моё обращение не к вам. Но.
Народ ещё не готов, народу ещё есть, что терять. А пока опять как всегда внешний враг в приоритете.
Накипело, жаль наш народ - он как ребёнок без любящих родителей - не знает куда пойти, где найти правду.
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жека
2 0
требую отставки путина и правительство жуликов и воров, за антинародные законы, нарушение конституции россии и обнищание народа.
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Не верю
1 2
требую отставки путина и правительство жуликов и воров, за антинародные законы, нарушение конституции россии и обнищание народа.
Поздно пить боржоми. Когда сплошное безразличие народа. Народ хочет капитализм. А у капитализма другого лица не бывает. Придут другие молодые более продвинутые и завуалируют вам такую нанолапшу что захочется вернуться. Так что сушите вёсла, Жека.
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алекс
0 1
требую отставки путина и правительство жуликов и воров, за антинародные законы, нарушение конституции россии и обнищание народа.
Привет ******
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иваново
8 0
10 человек правления из госкомпании Роснефти за 2016 год, получили вознаграждения в размере 340 млрд. рублей( и это без премий и других доплат) инфа от РБК...
так что о повышении НДС они не против, а народ если молчит, не протестует как в Греции или во Франции, Румынии,.. значит полностью доверяют правительству и президенту..
В Ивановской области пенсионерку судят за кражу продуктов у соседей. В районном суде, где ей должны вынести приговор, такие дела теперь не редкость.
Как передает IvanovoNews, в августе женщина похитила кетчуп и немного сахара на 70 рублей. В начале декабря — две банки тушенки, упаковку макарон, сахар, печенье и 17 пакетиков чая, всего на 560 рублей.
«Прошу вас, не сажайте меня, я вообще не знаю, что со мной творится», — обратилась пенсионерка к судье. По словам женщины, ее пенсия — 7 тыс. 300 рублей. При этом 4,5 тыс. рублей уходит на погашение кредита за холодильник. Плюс коммуналка. На питание остается чуть больше 1 тыс. рублей в месяц на двоих — у женщины есть гражданский супруг. Он работает на местной ферме, но зарплату там не платят с июня.
помощник председателя Приволжского районного суда Юлия Панфилова отметила, что здесь это не первый случай, когда люди идут на кражу от голода. Таких дел в районе в последнее время было уже несколько. В одном случае мужчина от голода украл 18 буханок хлеба — впрок. Селянин тоже работал на ферме и его зарплата составляла чуть более 6 тыс. рублей. Он был приговорен к исправительным работам.
Другой селянин понемногу крал у соседей сосиски, хлеб, макароны. Он не мог найти работу и пошел на преступление от голода. Люди его характеризовали положительно, он часто помогал соседям по хозяйству за небольшую плату, чтобы выжить. «Все понимали, по какой причине он пошел на преступление», — отметил прокурор Грачев. Мужчина также получил в наказание исправительные работы.
ответить
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бандьеравец
2 0
требую отставки путина и правительство жуликов и воров, за антинародные законы, нарушение конституции россии и обнищание народа.
не требовать а добиваться надо. под лежачий камень боЯРОШник не течет.
ответить
аватар
зоотехник
1 0
Дело идёт к войне. Россию со всех сторон обложили. Что при советской власти иноземцы не любили, что сейчас. А вы всё бедненькие пыжитесь - хотите понравиться западу и пр.
Учиться надо на своей истории, а не у кого-то . Никто не поможет кроме самих себя.
Россию будут любить только тогда когда она полностью расщеперится перед всеми. Вам это надо ? Имейте ум, честь, совесть, уважение к себе. Любите свою Родину как детей своих.
Гость, вы правильно мыслите. Моё обращение не к вам. Но.
Народ ещё не готов, народу ещё есть, что терять. А пока опять как всегда внешний враг в приоритете.
Накипело, жаль наш народ - он как ребёнок без любящих родителей - не знает куда пойти, где найти правду.
Россия - за свое небольшое по историческим меркам существование 26 лет - уже 5 раз нападала на соседние страны и воевала с соседями... и не только.
а бешеных животных утилизируют.
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Олег
0 0
не капитализм виноват, а сцарь с боярами.
Евростат: Минимальные зарплаты в Европе достигают 2 тыс. евро
2000 на 62 = 124 000 руб. на одного, КАРЛ!!!
Муж + жена = 250 000 руб в месяц!!!
За вычетом всех налогов, останется еще до хренища!
А в каком месте Европа то, простите, загнивает???
И это МИНИМАЛЬНЫЙ уровень зарплат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не совсем вы правы, такой уровень зарплат в Германии, да ,но никак не в Польше и всей прибалтике, и не в Румыниях Венгриях итд
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