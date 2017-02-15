Цены взлетят вверх, если в России повысят налог на добавленную стоимость (НДС).

В правительстве придумали, как перезапустить экономику. Два ведомства — Минфин и Минэкономразвития договорились между собой повысить налоги, сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию федеральных чиновников. Решения о размере повышения пока нет. Один из вариантов, утверждает издание, предусматривает увеличение НДС на 21 процент (сейчас он составляет 18 процентов). Чтобы это не легло тяжкой ношей на бизнес, чиновники предлагают компенсировать расходы, снизив страховую ставку, то есть отчисления, которые платит компания за работников в пенсионный фонд.

Эксперты отрицательно оценили эту идею, сообщает Рен-ТВ. По мнению аналитиков, в этом случае в проигрыше останутся все. Вслед за повышением НДС цены на продукты, услуги и товары первой необходимости взлетят вверх. Люди начнут экономить и покупать только самое необходимое. Для торговых сетей это может обернуться серьёзными убытками.

Между тем, в Министерстве экономического развития опровергли сообщения об обсуждении выравнивания ставок НДС и страховых взносов.

У нас такой информации нет, — цитирует «Российская газета» пресс-секретарь министерства Елену Лашкину.

В Минфине ситуацию пока не прокомментировали.