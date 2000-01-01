Двухлетний ребёнок выжил на холоде благодаря собаке.

Инцидент произошёл в Алтайском крае ещё в январе. Официальные источники рассказали о нём на днях.

Как сообщает прокуратура края, жительница Локтевского района оставила своего двухлетнего сына в беспомощном состоянии в неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Сама ушла из дома на несколько дней. По информации пресс-службы регионального Следкома, женщина в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Замерзающего мальчика случайно нашёл посторонний человек. После обнаружения ребёнка мать еще 4 дня не возвращалась домой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Малыш переохладился, но обошлось без серьёзных последствий.