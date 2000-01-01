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В Сибири собака спасла двухлетнего замерзающего малыша

16 февраля 13:29
2183
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
labelleza.ru

Двухлетний ребёнок выжил на холоде благодаря собаке.

Инцидент произошёл в Алтайском крае ещё в январе. Официальные источники рассказали о нём на днях.

Как сообщает прокуратура края, жительница Локтевского района оставила своего двухлетнего сына в беспомощном состоянии в неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Сама ушла из дома на несколько дней. По информации пресс-службы регионального Следкома, женщина в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь, — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

Замерзающего мальчика случайно нашёл посторонний человек. После обнаружения ребёнка мать еще 4 дня не возвращалась домой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Малыш переохладился, но обошлось без серьёзных последствий.

Комментарии 11
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Анонимный пользователь
47 1
Ещё раз доказывает, что звери во много раз преданнее, умнее, человечнее и лучше многих людей!
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новокузнечанка
24 1
Коза.
не коза, а тварь отмороженная
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Степа
1 48
Ну и причём здесь собака. Ничего не сделала, просто рядом лежала, а вы её восхваляете непонятно за что!!!
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Аня
10 0
Вот из-за таких людей как вы в мире зло и происходит!
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Юля
29 0
А собачку от этой отмороженной тоже надо забрать, а то ещё и пёсика загубит эта алкоголичка!!!!
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Дон Хенаро 37342
29 0
Ну и причём здесь собака. Ничего не сделала, просто рядом лежала, а вы её восхваляете непонятно за что!!!
Ну и упырь же ты Степа...
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сэрш
20 0
собачку однозначно нельзя больше разлучать с ребёнком.она его ангел-хранитель теперь.
а ты стёпа - удот...
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Случайная
6 0
Степа, это ты ничего не делаешь, просто лежишь, потому что тупенький, а собака спасла ребенка.
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Я
2 0
кто у нас рожает!!! Стерилизацию особам, любящим побухать!
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