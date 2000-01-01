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Торговые сети заманивают новокузнечан хорошими скидками к 23 февраля

16 февраля 13:51
1494
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
foodmarkets.ru

Торговые сети одна за другой запускают акции в преддверии Дня защитника отечества. Скидки на многие товары обещают новокузнечанам в Ленте, Магните, Metro и в других магазинах. Ретейлеры всеми силами пытаются переманить покупателей в магазины их сети.

Вот, например, в «Магните» запустили новую акцию. Каждый день будут обновляться скидки на разные группы товаров. Так, например, 16 февраля действует скидка 20% на крупы, рис и макаронные изделия, 17 февраля на консервы. А на выходных будут продаваться по сниженным ценам сладости и колбасные изделия.

В Ленте до 23 февраля обещают хорошие скидки на различные товары, в том числе, на «стереотипные подарки»: пены для бритья, тельняшки, мужские гели для душа и шампуни. А в Metro, помимо прочего, покупателям предлагают наборы инструментов по выгодным ценам.

Комментарии 9
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Анонимный пользователь
7 0
Вот это и называется, конкуренция
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stek
11 0
Чем кучерявее реклама, тем плешивее товар......
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Бу-га-га
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

А ты тогда кто такой, если пасёшься там, где отстой?
Раскрой тайну ...
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Анонимный пользователь
4 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ВГ не обращайте внимания - это конкуренты пишут чухню всякую или просто тролли
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шок- жвачные на сайте...
0 0
А ты тогда кто такой, если пасёшься там, где отстой?
Раскрой тайну ...
судя по ВАШЕМУ комментарию вы здесь ПАСЁТЕСЬ?
извините за нескромный вопрос- а в кнопки тычите копытом или рогами, а может хвостом???
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хахаха
0 0
ВГ не обращайте внимания - это конкуренты пишут чухню всякую или просто тролли
у вг КОНКУРЕНТЫ? не может быть! кто посмел ? такой сайт...
неужто кто осмелился?
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пакупатель
1 0
пля, в Метре уже тыщу лет не был. оно там еще живое? как дорога? живая или уже раз***ая в каку?
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z
4 0
Эти газетоны с акциями - обтулиивание полное.
Скидки - это слабость, либо товар не качественный, либо ограниченное количество, либо цена даже со скидкой выше рыночной - это капитализм детки.

А делать из праздника - день избавления от просрочки, так это вообще их главная тема.
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