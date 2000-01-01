Торговые сети одна за другой запускают акции в преддверии Дня защитника отечества. Скидки на многие товары обещают новокузнечанам в Ленте, Магните, Metro и в других магазинах. Ретейлеры всеми силами пытаются переманить покупателей в магазины их сети.
Вот, например, в «Магните» запустили новую акцию. Каждый день будут обновляться скидки на разные группы товаров. Так, например, 16 февраля действует скидка 20% на крупы, рис и макаронные изделия, 17 февраля на консервы. А на выходных будут продаваться по сниженным ценам сладости и колбасные изделия.
В Ленте до 23 февраля обещают хорошие скидки на различные товары, в том числе, на «стереотипные подарки»: пены для бритья, тельняшки, мужские гели для душа и шампуни. А в Metro, помимо прочего, покупателям предлагают наборы инструментов по выгодным ценам.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.А ты тогда кто такой, если пасёшься там, где отстой?
Раскрой тайну ...
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.ВГ не обращайте внимания - это конкуренты пишут чухню всякую или просто тролли
Раскрой тайну ...
извините за нескромный вопрос- а в кнопки тычите копытом или рогами, а может хвостом???
неужто кто осмелился?
Скидки - это слабость, либо товар не качественный, либо ограниченное количество, либо цена даже со скидкой выше рыночной - это капитализм детки.
А делать из праздника - день избавления от просрочки, так это вообще их главная тема.