Магазин одежды «Остин» обещает новокузнечанам скидки.
Акция начнётся 17 февраля и продлится до 19 числа включительно. Горожанам обещают 20%-ные скидки на все товары в магазине, включая новую коллекцию.
Как удалось узнать ВашГород.ру, в акции участвует все 4 магазина «Остин» в Новокузнецке. Напомним, точки находятся в ТРЦ «Планета», «Сити Молле», «Нике» и «Сибирском городке».
1)если новость на правах рекламы получает деньги ВГ
2)если в виде статьи получает автор???
если так то вг л@хи...
1)если новость на правах рекламы получает деньги ВГ
2)если в виде статьи получает автор???
если так то вг л@хи...