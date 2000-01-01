Магазин одежды «Остин» обещает новокузнечанам скидки.

Акция начнётся 17 февраля и продлится до 19 числа включительно. Горожанам обещают 20%-ные скидки на все товары в магазине, включая новую коллекцию.

Как удалось узнать ВашГород.ру, в акции участвует все 4 магазина «Остин» в Новокузнецке. Напомним, точки находятся в ТРЦ «Планета», «Сити Молле», «Нике» и «Сибирском городке».