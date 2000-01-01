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Магазин одежды обещает новокузнечанам хорошую скидку

16 февраля 15:00
1899
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://skachay-wedding.weebly.com

Магазин одежды «Остин» обещает новокузнечанам скидки.

Акция начнётся 17 февраля и продлится до 19 числа включительно. Горожанам обещают 20%-ные скидки на все товары в магазине, включая новую коллекцию.

Как удалось узнать ВашГород.ру, в акции участвует все 4 магазина «Остин» в Новокузнецке. Напомним, точки находятся в ТРЦ «Планета», «Сити Молле», «Нике» и «Сибирском городке».

Комментарии 2
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вопрос дня
3 0
могу ошибаться, поправте если что:
1)если новость на правах рекламы получает деньги ВГ
2)если в виде статьи получает автор???
если так то вг л@хи...
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аватар
z
1 0
могу ошибаться, поправте если что:
1)если новость на правах рекламы получает деньги ВГ
2)если в виде статьи получает автор???
если так то вг л@хи...
Нормально они получают, но если идет реклама на вг, то от такого бизнеса надо держаться подальше.
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