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В России появятся «молокорастительные продукты»

16 февраля 14:16
1368
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kazanfirst.ru

Российские эксперты намерены запретить производителям молочной продукции вводить в заблуждение покупателей.

Специалисты разрабатывают новые стандарты для названий молочных продуктов. Те из них, в которых содержится больше половины жира растительного происхождения, предлагается именовать «аналогами молочной продукции» или «молокорастительными продуктами».

Изменения могут поступить на рассмотрение Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в следующем году. Об этом «Известиям» рассказала директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Производители не должны вводить покупателя в заблуждение относительно продукта, который он приобретает. С другой стороны, мы должны позволить производителю доходчиво, достоверно, правильно объяснить, что такое его продукт. И это должно быть обозначено на упаковке, — цитирует издание слова собеседницы.

Как отметил руководитель Молочного союза Аркадий Пономарёв, с каждым годом рынок «ненастоящей» молочной продукции расширяется. Пробелы в техрегламенте способствуют тому, что производители натуральной продукции проигрывают конкурентам, производящим дешёвые заменители с растительными маслами.

Названия «творожный продукт», «творожное зерно», «молочный десерт» и другие не отражают реального состава и вводят потребителей в заблуждение, уверена гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. Эти названия имитируют наименование натуральных молочных продуктов, и потребитель не может точно определить, что он покупает.

Что касается разработки нового стандарта, её хотят завершить до конца года.

Отметим, как ранее писал ВашГород.ру, в нынешнем году молоко может резко подорожать. Зато некачественное молоко пообещали не пускать на прилавки магазинов.

Комментарии 10
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Лена
19 0
Вот почему у меня сырники из творога не получаются.
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местный-2
26 0
Только продовольственных товаров десятки тысяч.Люди перестали понимать что покупают.Давайте еще больше их запутаем.
Все просто....верните ГОСТы .Да....тогда полки опустеют,потому что не осталось товаров нормального качества.
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ххх
11 0
Только продовольственных товаров десятки тысяч.Люди перестали понимать что покупают.Давайте еще больше их запутаем.
Все просто....верните ГОСТы .Да....тогда полки опустеют,потому что не осталось товаров нормального качества.
Производитель часто пишет ГОСТ, а по делу там ничего нет от ГОСТ. Я сама купила сгущенку с омерзительным вкусом. На упаковке написано ГОСТ. Открыла этот ГОСТ в интернете, там просто половина ингредиентов не должно присутствовать. Контроль должен быть от надзорных органов. Но это навряд ли.
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stek
7 3
Производитель часто пишет ГОСТ, а по делу там ничего нет от ГОСТ. Я сама купила сгущенку с омерзительным вкусом. На упаковке написано ГОСТ. Открыла этот ГОСТ в интернете, там просто половина ингредиентов не должно присутствовать. Контроль должен быть от надзорных органов. Но это навряд ли.
Если на упаковке написано "по ГОСТу", то это упаковка сделана по ГОСТу, а не продукт.....
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
5 3
Всего-то надо писать правду и КРУПНЫМИ БУКВАМИ.
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777
6 2
Только продовольственных товаров десятки тысяч.Люди перестали понимать что покупают.Давайте еще больше их запутаем.
Все просто....верните ГОСТы .Да....тогда полки опустеют,потому что не осталось товаров нормального качества.
С ГОСТами сейчас беда. По сути сейчас любая фирма под себя может создать свой ГОСТ.
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местный-2
3 0
Производитель часто пишет ГОСТ, а по делу там ничего нет от ГОСТ. Я сама купила сгущенку с омерзительным вкусом. На упаковке написано ГОСТ. Открыла этот ГОСТ в интернете, там просто половина ингредиентов не должно присутствовать. Контроль должен быть от надзорных органов. Но это навряд ли.
Видел я переписанные ГОСТы с другими цифрами,но и вы правы,содержимое не соответствует даже им.
Но думаю дело даже не в этом.
Мне кажется ,что все делается для того,чтобы узаконить продукт который в идеале есть нельзя....надо просто назвать его другим именем и тогда все вроде будет и законно, и честно.Вроде и выбор будет у человека???
Но, если содержимое кошелька позволяет только выживать,то и "продукты" человек сможет покупать только низкого качества и именно так и будет.
Но и это не самое важное.
Таким образом,если идти дальше,можно уничтожить все зачатки внутреннего производства...тех же мелких фермеров.Пример с молочным производством.
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z
5 0
Производитель часто пишет ГОСТ, а по делу там ничего нет от ГОСТ. Я сама купила сгущенку с омерзительным вкусом. На упаковке написано ГОСТ. Открыла этот ГОСТ в интернете, там просто половина ингредиентов не должно присутствовать. Контроль должен быть от надзорных органов. Но это навряд ли.
Надзорные органы, это случайно не те, которые забывают снимать официальную зарплату, а живут на подачки бедных нарушителей, которые травят насилоние под предводительством тли?
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Sv
3 0
Производитель часто пишет ГОСТ, а по делу там ничего нет от ГОСТ. Я сама купила сгущенку с омерзительным вкусом. На упаковке написано ГОСТ. Открыла этот ГОСТ в интернете, там просто половина ингредиентов не должно присутствовать. Контроль должен быть от надзорных органов. Но это навряд ли.
ГОСТ 31688-2012 сгущенное молоко! Выбирайте этот ГОСТ. А другие ГОСТы могут быть на что угодно, на тару, крышечки или ещё на что хватит фантазии у "находчивых" производителей
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Кто довел народ до «Боярышника»
2 0
ГОСТ 31688-2012 сгущенное молоко! Выбирайте этот ГОСТ. А другие ГОСТы могут быть на что угодно, на тару, крышечки или ещё на что хватит фантазии у "находчивых" производителей
это не факт. что и эта сгущенка то же не из пальмового масла.
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