Российские эксперты намерены запретить производителям молочной продукции вводить в заблуждение покупателей.

Специалисты разрабатывают новые стандарты для названий молочных продуктов. Те из них, в которых содержится больше половины жира растительного происхождения, предлагается именовать «аналогами молочной продукции» или «молокорастительными продуктами».

Изменения могут поступить на рассмотрение Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в следующем году. Об этом «Известиям» рассказала директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

Производители не должны вводить покупателя в заблуждение относительно продукта, который он приобретает. С другой стороны, мы должны позволить производителю доходчиво, достоверно, правильно объяснить, что такое его продукт. И это должно быть обозначено на упаковке, — цитирует издание слова собеседницы.

Как отметил руководитель Молочного союза Аркадий Пономарёв, с каждым годом рынок «ненастоящей» молочной продукции расширяется. Пробелы в техрегламенте способствуют тому, что производители натуральной продукции проигрывают конкурентам, производящим дешёвые заменители с растительными маслами.

Названия «творожный продукт», «творожное зерно», «молочный десерт» и другие не отражают реального состава и вводят потребителей в заблуждение, уверена гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. Эти названия имитируют наименование натуральных молочных продуктов, и потребитель не может точно определить, что он покупает.

Что касается разработки нового стандарта, её хотят завершить до конца года.

Отметим, как ранее писал ВашГород.ру, в нынешнем году молоко может резко подорожать. Зато некачественное молоко пообещали не пускать на прилавки магазинов.