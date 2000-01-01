«Сибирские блины» уходят из Новосибирска. Компания решила развиваться в Кемеровской области: там она нашла все условия, которые не смог предоставить Новосибирск.

В Новосибирске томскими блинами кормили в четырёх павильонах и на одном фуд-корте. Как сообщает РИА «Томск» со ссылкой на представителя компании, компания закрывает все точки, а инвестиционные потоки перенаправит в Кузбасс.

«Торговые точки, расположенные на арендованной территории, просто закрыли, а отдельно стоящие павильоны убрали. В связи с постоянным ростом нашей компании они, безусловно, будут использоваться в дальнейшем», — рассказали в компании.

Изначально «Сибирские блины» заходили в Новосибирск, намереваясь купить производственные помещения и открыть заготовочный цех. Но не вышло, цены оказались слишком высокими. Поэтому компания решила уйти совсем.

В Кемеровской области нужное помещение нашлось. Помимо цеха, в текущем году в регионе откроется 15 новых точек с блинами.

На сегодняшний день в Томской и Кемеровской областях работает 80 павильонов с «Сибирскими блинами». Теперь компания будет развиваться только в двух регионах.