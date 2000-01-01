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Весна не за горами: синоптики предсказали потепление в Новосибирске

«Сибирские блины» предпочли Кузбасс Новосибирску

16 февраля 21:30
993
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

«Сибирские блины» уходят из Новосибирска. Компания решила развиваться в Кемеровской области: там она нашла все условия, которые не смог предоставить Новосибирск.

В Новосибирске томскими блинами кормили в четырёх павильонах и на одном фуд-корте. Как сообщает РИА «Томск» со ссылкой на представителя компании, компания закрывает все точки, а инвестиционные потоки перенаправит в Кузбасс.

«Торговые точки, расположенные на арендованной территории, просто закрыли, а отдельно стоящие павильоны убрали. В связи с постоянным ростом нашей компании они, безусловно, будут использоваться в дальнейшем», — рассказали в компании.

Изначально «Сибирские блины» заходили в Новосибирск, намереваясь купить производственные помещения и открыть заготовочный цех. Но не вышло, цены оказались слишком высокими. Поэтому компания решила уйти совсем.

В Кемеровской области нужное помещение нашлось. Помимо цеха, в текущем году в регионе откроется 15 новых точек с блинами.

На сегодняшний день в Томской и Кемеровской областях работает 80 павильонов с «Сибирскими блинами». Теперь компания будет развиваться только в двух регионах.

Комментарии 6
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Вася
8 0
В кузне откройте -самые вкусные блинчики из всего фастфуда что я когда либо пробовал )))
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КмК
3 0
В кузне откройте -самые вкусные блинчики из всего фастфуда что я когда либо пробовал )))
Вообще-то есть! На остановке сов.площадь!
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Пенсионер
2 0
То же самое хотел написать о блинчиках на ост. Советская площадь.
Ждал трамвай, зашел погреться, попробовал - очень понравилось!
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Шпили-вилли
1 0
Жалко в планете не успели. Самые вкусные блины.
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z
0 5
Жалко в планете не успели. Самые вкусные блины.
Самые вкусные блины - дома. И сибирские блины, готовят дома. А фирма, которая присвоила себе на логотип сибирское, пытаются выдать себя за винипуха, как и бугернатор за ослика, такое ощущение, что украли сибирь, а теперь продают в виде блинчиков.
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Шпили-вилли
3 0
Самые вкусные блины - дома. И сибирские блины, готовят дома. А фирма, которая присвоила себе на логотип сибирское, пытаются выдать себя за винипуха, как и бугернатор за ослика, такое ощущение, что украли сибирь, а теперь продают в виде блинчиков.
Ой, да харэ ныть. Надоело уже.
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