Врачи прокомментировали требование известного бизнесмена Олега Тинькова к своим сотрудникам ограничить приём пищи на работе.

Напомним, в январе председатель совета директоров и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков потребовал не устраивать обеды несколько раз в день, меньше пить кофе и курить. Он обратился к подчинённым с соответствующим письмом.

Здоровые люди не кушают по два-три-четыре раза в день, — заявил бизнесмен.

Диетологи убеждены в обратном, пишет «Собеседник.ру». Здоровым людям рекомендуется есть 4 раза в день, то есть как минимум два раза на работе. Меньшее количество приёмов пищи в сутки грозит лишним весом и болезнями, подчёркивают эксперты.

По словам кандидата медицинских наук, диетолога Марины Копытько, неправильное питание отражается не только на здоровье человека, но и на его работоспособности. В скудном пищевом режиме сотрудник быстрее устаёт и хуже концентрируется.