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Диетологи раскритиковали олигарха из Кузбасса за запрет на перекусы

16 февраля 15:38
1286
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
365news.biz

Врачи прокомментировали требование известного бизнесмена Олега Тинькова к своим сотрудникам ограничить приём пищи на работе.

Напомним, в январе председатель совета директоров и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков потребовал не устраивать обеды несколько раз в день, меньше пить кофе и курить. Он обратился к подчинённым с соответствующим письмом.

Здоровые люди не кушают по два-три-четыре раза в день, — заявил бизнесмен.

Диетологи убеждены в обратном, пишет «Собеседник.ру». Здоровым людям рекомендуется есть 4 раза в день, то есть как минимум два раза на работе. Меньшее количество приёмов пищи в сутки грозит лишним весом и болезнями, подчёркивают эксперты.

По словам кандидата медицинских наук, диетолога Марины Копытько, неправильное питание отражается не только на здоровье человека, но и на его работоспособности. В скудном пищевом режиме сотрудник быстрее устаёт и хуже концентрируется.

Комментарии 5
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ага
10 4
В чём проблема?
2, так 2 ...
1 час : 2 раза = 30 минут.
Пусть питаются 2 раза в день по 30 минут.
И курят за свой счёт, т.е. тратят на курение своё личное время, а не время работодателя.
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угу
2 6
Да ты брат мастёр кидать дерьмо на вентилятор!
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Кто только не использует бедных олигархов! Вот и девушка маленько на нём попиарилась. Переживёт.
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Новокузнчанин
0 0
Задрали уже эти олигархи..
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z
2 1
Задрали уже эти олигархи..
Тинко не олишмяк, а бандидос, только он по образованному пытается штырить.
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