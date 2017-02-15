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Учёные нашли главную причину мужского облысения

16 февраля 17:30
1143
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
megamedportal.ru

В облысении мужчин виноваты женщины.

Склонность к облысению у представителей сильного пола передаётся генетически от матерей. К таким выводам пришли учёные Эдинбургского университета в результате масштабного исследования, сообщает «Российская газета».

Исследователи изучили данные из биобанка Великобритании о более 52 тысячах мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Они определили 287 генетических сигналов, влияющих на процесс облысения у мужчин. При этом многие из них имеют связь с Х-хромосомой, которая передаётся мужчинам по женской линии. Однако делать на основе полученных результатов точный прогноз для конкретного человека пока преждевременно, признают учёные.

Эксперты отмечают, что облысение у мужчин может быть связано также с различными заболеваниями, например, с онкологией или проблемами сердечно-сосудистой системы.

Комментарии 10
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z
5 1
Поделитесье травой Ольга, а то ни кто не понимает ваших рерайти.
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y
5 1
Поделитесье травой Ольга, а то ни кто не понимает ваших рерайти.
у неё грибы
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местный-2
0 0
Только не говорите об этом ************
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Лысый
7 1
"Склонность к облысению у представителей сильного пола передаётся генетически от матерей."
Скажите тогда почему у меня мама не лысая, а я лысый ? Ин те рес но )))
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Мама Лысого
7 0
"Склонность к облысению у представителей сильного пола передаётся генетически от матерей."
Скажите тогда почему у меня мама не лысая, а я лысый ? Ин те рес но )))
Патамушта!
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вах?
2 0
у неё грибы
Как у Алекса, что ли?
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вах?
1 0
"Склонность к облысению у представителей сильного пола передаётся генетически от матерей."
Скажите тогда почему у меня мама не лысая, а я лысый ? Ин те рес но )))
Это надо у мамы с папой спрашивать, или у соседей. Реди них лысых нет?
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Лысый
0 0
Это надо у мамы с папой спрашивать, или у соседей. Реди них лысых нет?
Реди нах лысых нет. Я один лысый.
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Хи-хи-хи
0 0
Реди нах лысых нет. Я один лысый.
В семье не без урода!
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Лысый
0 0
В семье не без урода!
Молодец,
повеселила лысого
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