В облысении мужчин виноваты женщины.

Склонность к облысению у представителей сильного пола передаётся генетически от матерей. К таким выводам пришли учёные Эдинбургского университета в результате масштабного исследования, сообщает «Российская газета».

Исследователи изучили данные из биобанка Великобритании о более 52 тысячах мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Они определили 287 генетических сигналов, влияющих на процесс облысения у мужчин. При этом многие из них имеют связь с Х-хромосомой, которая передаётся мужчинам по женской линии. Однако делать на основе полученных результатов точный прогноз для конкретного человека пока преждевременно, признают учёные.

Эксперты отмечают, что облысение у мужчин может быть связано также с различными заболеваниями, например, с онкологией или проблемами сердечно-сосудистой системы.