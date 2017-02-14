Сегодня пятница, значит, ВашГород.ру покажет читателям, что новокузнечане публиковали в соцсетях в течение недели.

В этом выпуске вы увидите, как горожане пробуют по-иному посмотреть на Новокузнецк. А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Наш любимый новокузнецкий вокзал. После реконструкции он стал постоянным объектом снимков.

#новокузнецк #наместе #волнениеуйди Публикация от Катерина Панина (@katarzynalev) Фев 15 2017 в 7:56 PST

Приятно осознавать, что твой город могут найти на глобусе люди со всего света. А ещё там есть то самое Колпашево, через которое добираются до Абашево.

А вы знали, что на итальянских глобусах можно найти не только центр Вселенной #Новокузнецк, но даже маленькую задрюченку #Колпашево? Публикация от Anna (@votrecherannie) Фев 15 2017 в 12:36 PST

Иностранцы, наверное, при взгляде на маленькую точку в Сибири представляют себе тайгу и крошечные избушки. А у нас тут такая атмосфера бывает, что вполне подошла бы для съёмок триллера.

Впрочем, у нас тоже бывает довольно симпатично. Например, по утрам

и вечерам в парке Гагарина.

А ещё новокузнечане стали чаще замечать прекрасное вокруг себя — например, синичек.

И снегирей.

В холодной Сибири нужно хорошо питаться. Одними пироженками на День Валентина не отделаешься. Такая вот суровая романтика.

Публикация от V I K T O R I A (@viktoria_luchsheva) Фев 14 2017 в 1:00 PST

И напоследок — немного путешествий во времени от новокузнецкого фотографа.

#пятно_настоящего #кусок_из_прошлого #новокузнецк #novokuznezk Публикация от Dmitry (@fotokuznya) Фев 15 2017 в 7:42 PST

Хороших выходных!