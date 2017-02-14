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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 февраля

Суровая романтика, очень мрачный пейзаж и снегири: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://www.instagram.com/votrecherannie/

Сегодня пятница, значит, ВашГород.ру покажет читателям, что новокузнечане публиковали в соцсетях в течение недели.

В этом выпуске вы увидите, как горожане пробуют по-иному посмотреть на Новокузнецк. А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Наш любимый новокузнецкий вокзал. После реконструкции он стал постоянным объектом снимков.

#новокузнецк #наместе #волнениеуйди

Публикация от Катерина Панина (@katarzynalev)

Приятно осознавать, что твой город могут найти на глобусе люди со всего света. А ещё там есть то самое Колпашево, через которое добираются до Абашево.

Иностранцы, наверное, при взгляде на маленькую точку в Сибири представляют себе тайгу и крошечные избушки. А у нас тут такая атмосфера бывает, что вполне подошла бы для съёмок триллера.

Впрочем, у нас тоже бывает довольно симпатично. Например, по утрам

и вечерам в парке Гагарина.

А ещё новокузнечане стали чаще замечать прекрасное вокруг себя — например, синичек.

И снегирей.

Фото: найди снегиря. На самом деле их тут 4. 1 вы найдете сразу, а 3 других - стоит потрудится. Обожаю этих птичек. Для меня снегирь означает конец зимы. Вчера еду, стая выпархнула их-под колёс, я скорее за телефон. Вот вам ночной ликбез по снегирям Гнезда строят только женщины(самки), мужчины не принимают участия. Если снегирь живет в неволе, главная опастность для него - обжорство, они совершенно не знают меры в еде. (Как мне это знакомо!) Красная грудка только у самцов, самки, как часто бывает в дикой природе, невзрачные. В период размножения мужчины подносят женщинам еду, чтобы задобрить. Самые крупные снегири - белощекие, живут на ... Филиппинах. Неожиданно! Вес взрослой птицы не привышает и 30 граммов, так что, не в коня корм. Спокойной ночи, и каждому пусть приснится по снегирику! #redisphoto#nvkz#нвкз#новокузнецк#novokuznetsk#nvkzonline#nvkztoday#фотографновокузнецк#новокузнецкфотограф#семейныйфотографновокузнецк#свадьбановокузнецк#новокузнецксвадьба#свадьбавновокузнецке#детскийфотографновокузнецк#фотосессияновокузнецк#кузня#семья#любовь#счастье#россия#кузбасс#снегирь#тексттейнмент#инста#инстамама#инстадеди#весна#picoftheday

Публикация от Redis (@redisphoto)

В холодной Сибири нужно хорошо питаться. Одними пироженками на День Валентина не отделаешься. Такая вот суровая романтика.

И напоследок — немного путешествий во времени от новокузнецкого фотографа.

#пятно_настоящего #кусок_из_прошлого #новокузнецк #novokuznezk

Публикация от Dmitry (@fotokuznya)

Хороших выходных!

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