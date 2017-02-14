Сегодня пятница, значит, ВашГород.ру покажет читателям, что новокузнечане публиковали в соцсетях в течение недели.
В этом выпуске вы увидите, как горожане пробуют по-иному посмотреть на Новокузнецк. А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.
Наш любимый новокузнецкий вокзал. После реконструкции он стал постоянным объектом снимков.
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Публикация от Катерина Панина (@katarzynalev)
Приятно осознавать, что твой город могут найти на глобусе люди со всего света. А ещё там есть то самое Колпашево, через которое добираются до Абашево.
А вы знали, что на итальянских глобусах можно найти не только центр Вселенной #Новокузнецк, но даже маленькую задрюченку #Колпашево?
Публикация от Anna (@votrecherannie)
Иностранцы, наверное, при взгляде на маленькую точку в Сибири представляют себе тайгу и крошечные избушки. А у нас тут такая атмосфера бывает, что вполне подошла бы для съёмок триллера.
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Публикация от Iris (@bobybrute)
Впрочем, у нас тоже бывает довольно симпатично. Например, по утрам
Говорят, что какая погода будет 15 февраля, такая и будет весна Сегодня солнечно, смекаешь? Весна, приходи скорее, я тебя сильно-сильно жду . . . #весна #настроение #февраль #инстамама #инстамир #доброеутро #мненравится #тепло #хорошегодня #капель #скореебылето #мывместе #любовь #новокузнецк #прокопьевск #киселевск #томск
Публикация от Ксения (@kseha_fox)
и вечерам в парке Гагарина.
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Публикация от Марина Лычагина г.Новокузнецк (@malina.rubus)
А ещё новокузнечане стали чаще замечать прекрасное вокруг себя — например, синичек.
И снегирей.
Фото: найди снегиря. На самом деле их тут 4. 1 вы найдете сразу, а 3 других - стоит потрудится. Обожаю этих птичек. Для меня снегирь означает конец зимы. Вчера еду, стая выпархнула их-под колёс, я скорее за телефон. Вот вам ночной ликбез по снегирям Гнезда строят только женщины(самки), мужчины не принимают участия. Если снегирь живет в неволе, главная опастность для него - обжорство, они совершенно не знают меры в еде. (Как мне это знакомо!) Красная грудка только у самцов, самки, как часто бывает в дикой природе, невзрачные. В период размножения мужчины подносят женщинам еду, чтобы задобрить. Самые крупные снегири - белощекие, живут на ... Филиппинах. Неожиданно! Вес взрослой птицы не привышает и 30 граммов, так что, не в коня корм. Спокойной ночи, и каждому пусть приснится по снегирику! #redisphoto#nvkz#нвкз#новокузнецк#novokuznetsk#nvkzonline#nvkztoday#фотографновокузнецк#новокузнецкфотограф#семейныйфотографновокузнецк#свадьбановокузнецк#новокузнецксвадьба#свадьбавновокузнецке#детскийфотографновокузнецк#фотосессияновокузнецк#кузня#семья#любовь#счастье#россия#кузбасс#снегирь#тексттейнмент#инста#инстамама#инстадеди#весна#picoftheday
Публикация от Redis (@redisphoto)
В холодной Сибири нужно хорошо питаться. Одними пироженками на День Валентина не отделаешься. Такая вот суровая романтика.
И напоследок — немного путешествий во времени от новокузнецкого фотографа.
#пятно_настоящего #кусок_из_прошлого #новокузнецк #novokuznezk
Публикация от Dmitry (@fotokuznya)
Хороших выходных!