Кузбассовцы на 23 февраля хотят, чтобы им подарили игровую приставку, бутылочку хорошего напитка или что-нибудь для машины. За данные три вариант проголосовали по 33 человека, участвующихв опросе на сайте ВашГород.ру.

Вторым по популярности оказался вертолетик на радиоуправлении. Его хотят 27 опрошенных мужчин. Есть и те, кто не причисляет себя к этому празднику. Так, 22 человека выбрали вариант «не нужно подарков, я не служил». А 17 опрошенных непрочь получить в День защитника Отечества

Но самыми активными в нашем опросе были девушки. 379 представительниц прекрасной половины человечества решили узнать, за какие варианты голосуют мужчины.