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Какой подарок на 23 февраля хотят получить кузбасские мужчины

16 февраля 16:38
1185
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mrtyug.ru

Кузбассовцы на 23 февраля хотят, чтобы им подарили игровую приставку, бутылочку хорошего напитка или что-нибудь для машины. За данные три вариант проголосовали по 33 человека, участвующихв опросе на сайте ВашГород.ру.

Вторым по популярности оказался вертолетик на радиоуправлении. Его хотят 27 опрошенных мужчин. Есть и те, кто не причисляет себя к этому празднику. Так, 22 человека выбрали вариант «не нужно подарков, я не служил». А 17 опрошенных непрочь получить в День защитника Отечества

Но самыми активными в нашем опросе были девушки. 379 представительниц прекрасной половины человечества решили узнать, за какие варианты голосуют мужчины.

Комментарии 10
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Jackie
0 0
Конечно, много женщин проголосовали, вам хрен пойми, что дарить(((((
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123
3 0
Конечно, много женщин проголосовали, вам хрен пойми, что дарить(((((
а как же носки?
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Господин с ильинки 1697
6 1
Пфф.. за бухло то че голосовать, пошел да купил.
В тачку самому надо выбирать, что б не али кой фуфел был.
Приставку или вертолетик вот то что нужно же))
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привыкли руки к топорам
0 0
а мне топор советской закалки пожалуй бы подошёл
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z
3 0
на 23 февраля мужчины получат что заслужили в силу своей мужественности, а мужчинки получат подарки.
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фил
1 0
лучший подарок для мужчины на 23-е - постреляшки из ружьяшки и шашлык с пивасиком.
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солдат
2 0
Лучший подарок-это хороший отсосик.
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