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Учёные из Кузбасса создали безопасный для человека раствор «Антиплесень»

Сегодня 07:30
934
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
farmamir.ru

Кемеровские учёные придумали безопасный для человека препарат многолетнего действия для борьбы с плесенью.

В основе раствора «Антиплесень» содержится биоцид. Это специальное вещество, уничтожающее вредные микроорганизмы. При этом биоциды безвредны, экологически чистые и безопасны для человека. К тому же, химический состав не даст размножаться и вредным бактериям — жильцы будут меньше болеть гриппом и ОРВИ, передаёт «ОТР».

По словам научного консультанта лаборатории биотехнологий КемТИППа Юрия Сидорина, эффект раствора длится несколько лет, достаточно один раз нанести его на стены. Обрабатывать «Антиплесенью» можно как новые, так и старые здания.

Изобретением кемеровских учёных уже заинтересовались коммунальные службы Санкт-Петербурга. Если испытания пройдут успешно, вскоре технологию будут применять повсеместно.

Комментарии 7
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Чититаль
3 0
Где купить? Срочно надо!!!
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Я
2 0
Да да. Адрес в студию и цена препарата.
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хожу-брожу
2 0
В первую очередь в областном департаменте испытайте.
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он
5 1
Да да. Адрес в студию и цена препарата.
А,я вот,че-то-НЕДОПОНЯЛ-раствор «Антиплесень» принимать во внутрь-до обеда или после обеда..??))
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Тебе
3 0
А,я вот,че-то-НЕДОПОНЯЛ-раствор «Антиплесень» принимать во внутрь-до обеда или после обеда..??))
вместо
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ему
3 0
вместо
Ага...ещё один ОСТРЯК...Во время еды..))
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y
3 0
Фантастика, оказывается есть кемеровские ученые. Вот только при описании открытия, указание авторства обязательно (см. российское законодательство). Конечно жуналисты, привыкли тырить информацию, но вроде закон о СМИ обязывает, отвечать за публикации, или вг не читали законы?
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