Кемеровские учёные придумали безопасный для человека препарат многолетнего действия для борьбы с плесенью.

В основе раствора «Антиплесень» содержится биоцид. Это специальное вещество, уничтожающее вредные микроорганизмы. При этом биоциды безвредны, экологически чистые и безопасны для человека. К тому же, химический состав не даст размножаться и вредным бактериям — жильцы будут меньше болеть гриппом и ОРВИ, передаёт «ОТР».

По словам научного консультанта лаборатории биотехнологий КемТИППа Юрия Сидорина, эффект раствора длится несколько лет, достаточно один раз нанести его на стены. Обрабатывать «Антиплесенью» можно как новые, так и старые здания.

Изобретением кемеровских учёных уже заинтересовались коммунальные службы Санкт-Петербурга. Если испытания пройдут успешно, вскоре технологию будут применять повсеместно.