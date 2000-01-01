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В Кузбассе полицейский наладил бизнес на умерших — вынесен приговор

16 февраля 19:00
828
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rostov.ru

В Кемеровской области суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который получал взятки от работника похоронного агентства.

Напомним, на скамье подсудимых оказался 37-летний бывший помощник дежурного одного из отделов полиции. Летом 2016 года к нему обратился знакомый, работающий в похоронном агентстве. Он попросил полицейского сообщать адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении умерших людей. Взамен пообещал денежное вознаграждение.

Страж порядка согласился, а за каждый заключённый договор об оказании ритуальных услуг попросил 2 тысячи рублей. В общей сложности за июль 2016 года работник похоронного агентства перевёл на карточку полицейскому 12 тысяч рублей.

О нелегальном «бизнесе» стало известно сотрудникам собственной безопасности регионального МВД. Они пресекли незаконную деятельность полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Суд назначил экс-полицейскому штраф в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности в органах внутренних дел в течение полутора лет.

Комментарии 5
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8 0
Можно подумать это единичный случай. не успеет кто-то покинуть мир иной, как похоронка тут как тут. Видимо там работают экстрасенсы.
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нанолапша
5 1
в сеть попадают мелкие рыбёшки,
Большая рыба эти сети рвёт в клочья, едрёнть.
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Изифюнерал
0 0
На этом рынке нужна биржа ритуальных товаров и услуг. Только так на рынке сможет появиться прозрачность. Классическая электронная биржа. На которой Заказчики смогут размещать свои запросы, осуществлять прижизненное планирование, а ритуальные Агенты смогут прозрачно конкурировать и развивать свою репутацию, получать отзывы.
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Екарный Бабай
1 0
Похоже дежурный кому-то дорогу перешел.
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Sv
2 0
Похоже дежурный кому-то дорогу перешел.
Как говорил Задорнов "не поделился"
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