В Кемеровской области суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который получал взятки от работника похоронного агентства.

Напомним, на скамье подсудимых оказался 37-летний бывший помощник дежурного одного из отделов полиции. Летом 2016 года к нему обратился знакомый, работающий в похоронном агентстве. Он попросил полицейского сообщать адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении умерших людей. Взамен пообещал денежное вознаграждение.

Страж порядка согласился, а за каждый заключённый договор об оказании ритуальных услуг попросил 2 тысячи рублей. В общей сложности за июль 2016 года работник похоронного агентства перевёл на карточку полицейскому 12 тысяч рублей.

О нелегальном «бизнесе» стало известно сотрудникам собственной безопасности регионального МВД. Они пресекли незаконную деятельность полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Суд назначил экс-полицейскому штраф в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности в органах внутренних дел в течение полутора лет.